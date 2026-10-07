Još jedna surova lekcija crno-belima: Lako je Vespremu kad ima čudo na golu

Crno-beli su popravili utisak, dobro su počeli, poveli sa 3:1 na krilima mladog Luke Krivokapića koji je pokazao da bi ove sezone mogao da bude broj 1 na golu. Brzo su stvari došle na svoje. Stefan Dodić je dao gas, proigravao saigrače, posebno raspoloženog Hrvata Ivana Martinovića . Nekoliko minuta Kuleš i ostali bekovi srpskog šampiona ništa nisu mogli protiv Nilsena, koji je dugo imao i 60 odsto odrbana u prvom poluvremenu. Za 30 minuta je 13 intervencija, odnosno 52 odsto uspešnosti.

Srpskog šampionu ostaje da dobije Porto na svom terenu sa više od četiri gola razlike, bude treći u Grupi A i dobije lakšeg rivala u plej-ofu Lige Evrope. U slabijem takmičenju gledaćemo izvesno konkurentniji Partizan.

Zaustavili su goste udarni tandem Partizana, Joav Lumbroso i pivotmena Tobijasa Vagnera. Jedino je Vladislav Kuleš koliko-toliko uspevao da pripreti danskom golmanu. Doduše, Belorus je imao manje od 50 odsto uspešnosti.

Bilo je i "plus sedam" za goste u prvom delu igre. Vesprem je igrao koliko je mogao, crno-beli su pokušavali da poprave utisak, ali Emil Nilsen je bio nepremostiva prepreka za crno-bele.

U pobedničkom timu šest golova Ivana Martinovića, pet mladog Mađara Matea Ganž Petea, Iga Deskee i Nedima Remilija, a po tri Dragana Pešmalbeka i kapiten Jehije Eldere. Dva puta se u strelce upisao i Stefan Dodić. Emil Nilsen je stao na 24 odbrane (skoro 50 odsto intervencija). Kod Partizana šest ppogodak Vladislava Kuleša, tri Milije Papovića, Joava Lumbrosa i Nikole Crnoglavca, a po dva Migela Sančeza Migaljona, Sima Šijana, Tobijasa Vagnera, Lazara Anđelkovića i Sergeja Ivanova, dok je na golu Luka Krivokapić sakupio osam intervencija, a Andrej Trnavac jednu.

Zanimljivo, u protokolu iznenađujuće nije bilo Aljoša Damjanovića. Nezadovoljni su u Partizanu igrama srpskog reprezentativca. Da li je ovo bila kazna i opomena za nekadašnjeg igrača Metaloplastike ili će uskoro putevi da im se raziđe, ostaje da se vidi. Nije bilo među 16 ni golmana Bekira Čordalije, dok je Krivokapić imao debi za Partizan u Ligi šampiona.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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EHF LIGA ŠAMPIONA – 3. KOLO

GRUPA A

Sreda

Partizan - Vesprem 26:37 (12:17)

Četvrtak

18.45: (1,07) Fikse Berlin (16,0) Porto (11,0)

GRUPA B

Četvrtak

20.45: (2,10) Melsungen (8,00) Nant (2,00)

20.45: (2,95) Vardar (8,50) Visla Plock (1,55)

GRUPA C

Sreda

20.45: (1,90) PSŽ (hendikep -10,5) Celje (1,80)

Četvrtak

18.45: (4,40) Zagreb (9,00) Olborg (1,30)

GRUPA D

Sreda

Kristijanštad - GOG (14:17)

GRUPA E

Četvrtak

20.45: (2,70) Skanderborg (8,00) Monpelje (1,65)

20.45: (1,02) Barselona (23,0) Dinamo Bukurešt (19,0)

GRUPA F

Sreda

Kriens Lucern - Kolstad (19:16)

20.45: (3,15) Kjelce (8,50) Magdeburg (1,50)

***kvote su podložne promenama