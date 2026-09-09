Kreće evropski krem: Partizan među “aždajama” u nemogućoj misiji do Top 12

Spektakl, verujemo pred dobro popunjenim tribinama hrama srpske košarke koji će u smiraj leta i ove jeseni da bude rukometna prestonica Beograda. Ove srede kreće redizajnirana, sigurno zanimljivija EHF Liga šampiona sa 24 kluba, umesto dosadašnjih 16.

Vreme je za elitni rukomet u Beogradu posle decenije i po. Zašto da gledamo EHF Ligu šampiona preko malih ekrana, kada sada to možemo uživo u Pioniru, da vidimo kako je čudo Matijas Gidsel i kako brani danska hobotnica, debeljuškasti Emil Nilsen . Partizan je posle 13 godina opet deo evropskog krema, a već u četvrtak ( 18.45 ) stiže strašni Fikse Berlin sa najboljim rukometašem današnjice Gidselom , ali i nekadašnjim asom crno-belih, kapitenom Orlova Mijajlom Marsenićem .

Vapila je rukometna elita za promenama, trust mozgova u Beču je konačno uradio ono što je UEFA odavno, promenila zastareo sistem takmičenja. Nikad nije kasno. Neće više biti “šetanja” u finišima grupne faze, dosadnog sistema sa 14 kola. Sada svi imaju samo zagarantovanih šest utakmica, a već krajem oktobra je prva “seča”, samo 12 nastavlja borbu za spektakl sezone, šlag na tortu u Lankses areni u Kelnu sredinom juna kada ima mesta za samo četiri najbolja kluba. Onima koji ne izbore Top 12, odnosno prva dva mesta u svih šest grupa, ostaje utešna Liga Evrope gde su od starta jaki nemački klubovi kao što su Flensburg i Gumersbah.

Osim igrača Partizana, u eliti ćemo da gledamo 12 srpskih internacionalaca, uglavnom reprezentativaca naše zemlje. Boje Fikse Berlina devetu i poslednju sezonu braniće kapiten Orlova Mijajlo Marsenić (odlazi posle isteka ugovora u junu naredne godine), u Vespremu je tandem Dragan Pešmalbek i Stefan Dodić, u Vardaru trojica – Vukašin Vorkapić, Uroš Mitrović i Milan Bomaštar, u Zagrebu takođe imamo trojicu, Jovicu Nikolića, Mateju Dodića i Aleksu Tufegdžića, u Kriens Lucernu je Marko Milosavljević (opet povređen, propustiće početak sezone) u Kjelceu Dejan Banda Milosavljev, a u PIK Segedu Lazar Kukić, koga neće biti u prvoj fazi takmičenja jer se i dalje oporavlja od operacije ramena u maju prošle godine posle teške povrede u finalu Kupa Mađarske protiv Vesprema. 18.45: (1,02) Vesprem (23,0) Porto (19,0) U prvom ešalonu favorita za Keln nalaze se branilac titule Barselona, nemački tandem Magdeburg i Fikse Berlin, mađarski div Vesprem i danski Olborg. Od ovih pet favorita prošle sezone nismo gledali u Lankses areni četvrtu godinu uzastopno Vesprem. U drugom krugu favorita iz senke su Melsungen, Sporting iz Lisabona, Kjelce, Visla Plock, Nant, Monpelje, PIK Seged i Pari Sen Žermen, dok bi ostali bili prezadovoljni da prođu prvu rundu i nađu se u sledećoj fazi gde se formiraju dve grupe sa po šest timova.

Četiri šampiona ex-YU republika imaće učešće u elitnom takmičenju - Partizan, Zagreb, Vardar i Celje, ali će teško neko da pomrsi račune najboljima, da se plasira u Top 12. Crno-beli imaju pakleno tešku grupu. Čudo će biti ako tim Raula Gonzalesa uspe da se plasira u Top 12 pored Vesprema i Fikse Berlina, Vardar je takođe u “grupi smrti”, dok će Zagreb i Celje da budu u drugom planu pored Olborga i Pari Sen Žermena. Hrvatski šampion, realno, ima najveće šanse da izađe kao drugi, da pokuša da skine recimo francuskog šampiona. I nagradni fond je povećan. Šampion maksimalno može da dobije 840.000 evra, a dosad je mogao oko 650.000. Na skeneru Mozzart Sporta analiziraćemo svaki tim (24) u šest grupa, bilans prelaznog roka, kao i prognozu plasmana posle prvog dela sezone u EHF Ligi šampiona. GRUPA A: FIKSE BERLIN (NEMAČKA), VESPREM (MAĐARSKA), PORTO (PORTUGALIJA), PARTIZAN (SRBIJA) Na papiru, Vesprem i Fikse Berlin, trebalo bi da da se nađu na prva dva mesta. Porto je iskusna ekipa uglavnom sastavljena od portugalskih reprezentativaca, vratila se u elitu posle nekoliko godina igranja u Ligi Evrope, ali teško plavo-beli mogu da pomrse račune vicešampionu Evrope i najbogatijem klubu na svetu. Partizan je i dalje nepoznanica. Raul Gonzales ima potpuno novi tim, crno-bele muče povrede levih bekova Vladislava Kuleša i Miloša Kosa (van stroja za prvi deo Lige šampiona). Na početku sezone je dirigentsku ulogu preuzeo sjajni Izraelac Joav Lumbroso, dok su perjanice tima i levi bek Aljoša Damjanović i robusni austrijski pivot Tobijas Vagner.

Fikse Berlin je dvostruki uzastopni vicešampion Evrope. Magdeburg i Barselona nisu dozvolili Lisicama pisanje istorije u Kelnu, sada je treća šansa, mada bi pik tim iz glavnog grada Nemačke trebalo da bude od sledeće sezone kada stižu Dika Mem iz Barselone i Simon Pitlik iz Flensburga, kao i fransuski pivotmen iz Kjelce Teo Monar. Odlasci Dejana Milosavljeva u Kjelce i Lasa Anderssona u Hej Elit sigurno će da oslabe tim u kome je i dalje prva violina Matijas Gidsel, ubedljivo najbolji rukometaš današnjice, magični Danac oko koga se sve vrti.

Veću ulogu odlaskom Andersona imaće nemački reprezentativac, do ove sezone specijalista u odbrani, Mates Langhof, a u nedelju je Fikse potpisao francuskog reprezentativca iz Eks an Provansa Ajmerika Zepfela koji će pojačati konkurenciju na spoljnim pozicijama, pre svega levog beka. Problem za danskog trenera Nikolaja Krikaua su povrede levorukih Nilsa Lihtlajna i Fabijana Videa koji bi trebalo tokom sezone da se priključe saigračima, verovatno od narednog meseca. Mijajlo Marsenić (©Guliver image/Copyright: HMBxMedia UwexKoch) Videćemo da li će Lase Ludvig i veteran Andreas Palička uspeti da popune rupu među stativama odlaskom našeg Milosavljeva. Sudeći po startu sezone u Bundesligi, Banda je druga dimenzija u odnosu na sadašnji tandem čuvara mreže Lisica iz dvorane Maks Šmeling. Četvrtak, 18.45: (11,0) Partian (16,0) Fihse Berlin (1,07) Vesprem je jači ove sezone za najboljeg svetskog golmana Emila Nilsena iz Barselone i tu je najveća snaga mađarskog šampiona. Danski pivotmen Lukas Jergensen, novajlija iz Flensburga, oporavlja se od operacije ligamenta kolena i na njega trener Ćavi Pasval neće moći da računa na startu Lige šampiona. Bence Imre će pojačati konkurenciju na desnom krilu, Francuzu Janisu Lenu. Konačno će neki Mađar da postiže golove za Vesprem jer je dosad jedini domaći rukometaš bio defanzivni specijalista Patrik Ligetvari koji ne prelazi centar.

Dragan Pešmalbek je imao verovatno najbolju ofanzivnu sezonu u karijeri, pokazao se da može da bude prva opcija u napadu posle povratka Ludovika Fabregasa u Barselonu. Ovo bi trebalo da bude sezona našeg Stefana Dodića, da ne bude više Paskijev (nadimak trenera Vesprema) džoker nego da bude prvi srednji bek velikana, da dobije značajnije mesto od Luke Cindrića, čija je karijera ipak u padu poslednjih godina. Nedim Remili ostaje lider tima, uz hrvatskog i egipatskog bombardera, Ivana Martinovića i Ahmeda Hešama. Tu je i efikasno francusko levo krilo Igo Deska. Porto je ostao bez dugogodišnjeg stratega, Šveđanina Magnusa Anderssona, koji je preuzeo reprezentaciju Norveške. Plavo-beli ne menjaju mnogo tim. Ostao je Zmaj veteran Žilberto Duarte, domaće snage Rui Silva, Žoao Gomes, golman Diogo Rema, novajlija iz Šartra Giljerme Boržes, a u ekipi je i nekoliko Skandinavaca, švedski golman i desni bek Sebastijan Abrahamson i Linus Person, Islanđanin Leo Gunarson… Nikako nije Porto za potcenjivanje, pogotovo u svojoj dvorani, ali je realnije da se sa Partizanom bori za treće mesto u Grupi A.

NAŠA PROGNOZA: 1. Vesprem, 2. Fikse Berlin, 3. Partizan, 4. Porto. PRELAZNI ROK FIHSE BERLIN DOLASCI: Andreas Palička (Veclar), Frederik Simak (Lemgo), Lauro Pičiri (Elblorenc, vraćen sa pozajmice), Ajmerik Zepfel (Eks an Provans). ODLASCI: Dejan Milosavljev (Kjelce), Lase Anderson (Hej Elit), Nejc Cehte (Alkaloid), Lukas Herburger (Kriens Lucern), Maks Beneke (Gepingen), Klemens Mestl (Potsdam), Feliks Bernkop Šnirih (Potsdam). VESPREM DOLASCI: Lukas Jorgensen (Flensburg), Emil Nilsen (Barselona), Bence Imre (Kil). ODLASCI: Rodrigo Koraljes (PSŽ), Gašper Marguč (Celje), Robin Molnar (Tatabanja), Levente Sabo (NEKA), Boton Apro (NEKA). PORTO DOLASCI: Trener Karlos Alberto Prata, Ksavijer Barbosa (Avanka), Giljerme Boržes Moraes Silva (Šartr). ODLASCI: Trener Magnus Anderson (reprezentacija Norveške), Hesus Urtado (Celje), Fredi Lafontan (Šerburg), Timi Peti (Tremblej), Pol Valera (Monpelje), Ante Grbavac (Zagreb), Markus Dalin (?), Mamadu Lamin Dioku (Minaur Baja Mare). PARTIZAN DOLASCI: Trener Raul Gonzales, Migel Sančez Migaljon (Benfika), Ilija Abutović (Eurofarm Pelister), Miloš Kos (Erlangen), Tobijas Vagner (Limož), Bekir Čordalija (Kjelce), Vladislav Kuleš (Melsungen), Joav Lumroso (Dinamo Bukurešt), Milija Papović (Metalaloplastika), Brana Mirković (Metaloplastika), Luka Krivokapić (Granoljers). ODLASCI: Trener Đorđe Ćirković (bez kluba), Gabrijel Ilie (Konstanca), Liviu Kaba (Konstanca), Miha Kotar (Eurofarm Pelister), Nikola Zečević (Ohrid), Veljko Popović (Balatonfiredi), Marko Nikolić (?), Strahinja Stanković (?), Nikola Zorić (Dinamo Pančevo), Vladimir Jevtić (Metaloplastika), Jovan Jevremović (Metaloplastika). GRUPA B: MELSUNGEN (NEMAČKA), VISLA PLOCK (POLJSKA), NANT (FRANCUSKA), VARDAR (MAKEDONIJA) Još jedna paklena grupa, sigurno najujednačenija od svih šest. Vardar jeste autsajder, ali dvorana Jane Sandanski i 6.000 Komita biće adut tima hrvatskog stratega Ivana Čupića. Melsungenu je ovo prvo učešće u Ligi šampiona, a to pravo je izborio kao pobednik Lige Evrope, kada je čudesno u Hamburgu branio Crnogorac Nebojša Simić. Španac Roberto Parondo vodiće tim iz pokrajine Hesen poslednju sezonu. Potpisao je ugovor sa Pari Sen Žermenom od juna 2027. Okosnica tima je ostala ista, bekovi Dainis Krištopans, Aron Mensing i Erik Balensijaga, uz odlična krila Davida Mandića i Tima Kasteninga. Pojačanje na spoljnim pozicijama je Danijel Dujšebajev iz Kjelcea i mladi Švajcarac, najbolji rukometaš tamošnjeg prvenstva prošle sezone Luka Zigrist. Ipak, top novajlija je povratnik Johanes Gola, jedna od najboljih pivotmena današnjice. Ako se Simić „zapali” kako ume, nema sumnje da je Melsungen blagi favorit i izvestan putnik u Top 12. Za drugo mesto mogli bi da se bore Visla iz Plocka i Nant. Visla je ostala bez krune u Poljskoj (Kjelce je skinuo s trona), zaljuljala se dobro klupa Ćabiju Savateu. Nisu u Plocku mnogo menjali, nije bilo bombastičnih pojačanja kao prošlog leta. Španac Oriol Rej Morales, jedan od ključnih aduta Borisa Rojevića u Ohridu prošle sezone u osvajanju EHF kupa pojačaće defanzivu poljskog viceašampiona, dok će slovenački golman Miljan Vujović (bio na meti Partizana) da pokuša da zameni Norvežanina Torbjerna Berguruda koji je pojačao dansku Fredericiju. Francuz Melvin Ričardson, Rus Sergej Kosorotov, Mađari Đerđ Fazekaš i Zoran Ilić, Slovenci Miha Zarebec i Mitja Janc, trebalo bi da iznesu teret na spoljnim pozicijama. Pojačanje iz GOG Gudme je i efikasno dansko levo krilo Frederik Bjere. Tibo Brie (©AFP) Francuski tim je slabiji nego prošle sezone, pre svega odlaskom najboljeg igrača Ajmerika Mina u Flensburg. Problem za Nant na početku sezone je i povreda levog beka, francuskog reprezentativca Tiba Brijea (potpisao za Magdeburg od leta 2028). Valero Rivera je otišao u penziju, ali je zamena odlična na levom krilu u vidu Švajcarca Noama Leopolda. Više minuta na spoljnim pozicijama imaće Španac Jan Tarafeta, dok prvi golman ostaje hrvatski veteran Ivan Pešić. Najveća snaga je na crti - kapiten Nikola Turna, dok će Španac Imanol Garsijandija pokušati na desnom beku da zameni Žilijena Bosa koji je prešao u Kjelce. Vardar počinje sa startne pozicije broj četiri, ali se dvostruki šampion Evrope i povratnik u evropsku elitu neće zadovoljiti da bude puki učesnik takmičenja. Sve se u igri skopskih crno-crvenih vrti oko slovenačkog srednjeg beka Jake Malusa. Srpski reprezentativac Vukašin Vorkapić je sa 12 golova u Superkupu Makedonije protiv Ohrida najavio da je ovo njegova sezona i da će biti, pored Malusa, udarna igla u napadu. Uroš Mitrović je pao u drugi plan posle dolaska na desnom beku Egipćanina Abdelhaka iz Kila, dok se mnogo očekuje od našeg golmana Milana Bomaštara, novajlije iz Šartra.

Čini se da je veliki hendikep za osvajača triple krune u Makedoniji odlazak Ukrajinca Dmitra Gorige u PIK Seged i da Hrvat Leon Ljevar, novajlija iz Slovana, nije kvalitet iskusnog beka. U pripremnom periodu nije bilo zbog povrede na crti ni kapitena Milana Lazarevskog, dok je van stroja bio i naš Bomaštar. Za evropski rukomet je važan Vardar, da se vrati opet brazilska atmosfera koju prave navijači u nekadašnjem grotlu Jane Sandanski, gde su padali velikani u šampionskim godinama, dok je na čelu kluba bio Rus Sergej Samsonenko. NAŠA PROGNOZA: 1. Melsungen, 2. Visla Plock, 3. Nant, 4. Vardar. PRELAZNI ROK MELSUNGEN DOLASCI: Johanes Gola (Flensburg), Danijel Dujšebajev (Kjelce), Luka Zigrist (Kriens Lucern), Darijel Garsija Rivera (Bidasoa Irun). ODLASCI: Vladislav Kuleš (Partizan), Mohamed Darmul (Štutgart), Arnar Frejr Arnarson (Flensburg), Alešandre Kavalkanti (?), Laslo Bartuc (Veclar). VISLA PLOCK DOLASCI: Miljan Vujović (Slovan), Frederik Bjere (GOG), Oriol Rej Morales (Ohrid). ODLASCI: Torbjern Bergerud (Frederisija), Mirsad Terzić (kraj karijere), Kiril Samoila (Slovan), Vojčeh Borucki (Azoti Pulavi), Marsel Sročuk (Kališ). NANT DOLASCI: Kristofer Bonde (Skjern), Ihor Turčenko (Limož), Viktor Norlik (Morsti), Imanol Garsijandija (PIK Seged), Luka Perić (Celje), Rene Antonsen (Olborg). ODLASCI: Ignjasio Bioska (Gumersbah), Valero Rivera (kraj karijere), Ajmerik Min (Flensburg), Žulijan Bos (Kjelce), Šuiči Jošida (Ohrid), Teo Avelanž Demož (Tremblej), Brajan Enžatu (?). VARDAR DOLASCI: Milan Bomštar (Šartr), Leon Ljevar (Slovan), Mateo Faduji (Tremblej), Mohab Abdelhak (Kil), Marko Đorđeski (Prolet), Boban Popovski (Multi Esens). ODLASCI: Dmitro Goriga (PIK Seged), Migel Espinja Fereira (Bešiktaš), Marko Bogdanovski (Butel), Mario Tankoski (Struga), Nikolas Bono (Tuluz), Haruki Kavada (Kaen), Marek Marčinjak (Šljonsk Vroclav), Kristijan Stamenkovski (Butel), Migel Pinto (Kuenka). GRUPA C: OLBORG (DANSKA), PARI SEN ŽERMEN (FRANCUSKA), ZAGREB (HRVATSKA), CELJE (SLOVENIJA) Eloim Prandi (©AFP) U ovoj grupi je sve jasno - Olborg i Pari Sen Žermen bi trebalo da izbore vizu za narednu fazu. Zagreb sa Hrvojem Horvatom, koji je stigao na kormilo iz Kadeten Šafhauzena, možda bi mogao da se umeša u borbu pre svega sa francuskim prvakom, dok je poletno Celje autsajder. Olborg godinama raste, prošle sezone se vratio u Keln i namučio kasnijeg šampiona Barselonu u polufinalu (poražen posle produžetaka). Veliko pojačanje je stiglo na levom krilu iz Kila, u vidu Magnusa Landina Jakobsena koji se pridružio bratu, čuvenom golmanu Niklasu Landinu. Ostale su stare snage, perjanice tima su danski reprezentativci Mads Hokser i Tomas Arnoldsen, uz lucidnog Nemca Jurija Knora. 18.45: (1,12) Zagreb (13,0) Celje (7,75) Norvežanin Sander Sagosen je sada samo bleda senka nekada najboljeg rukometaša sveta, pa je Norvežanin samo igrač rotacije, da odmori Knora i Arnoldsena. Neće biti više na desnom krilu ni veteran Kristijan Bjernsena koji je završio igračku karijeru. Olborgov cilj je Keln i novi napad na evropsku titulu, i čini se da je to legitiman cilj, jer je danski prvak jači ove sezone. Arnoldsen ostaje glavna zvezda, a ako ga isprate Knor i Hokser, biće to paklena spoljna linija. Pari Sen Žermen štancuje domaće titule, ali je u Ligi šampiona sve slabiji. Nije se proslavio u debitantskoj sezoni na klupi Danac Stefan Madsen, pa ga narednog leta menja Španac Roberto Parondo. Kozmetičke promene u taboru Parižana. Spoljna linija je ostala netaknuta, tu su i dalje Eloim Prandi i Omar Jahija, a njih će da razigrava omaleni Holanđanin Luk Stajns. Rodrigo Koraljes se vratio u Pariz da zameni Janika Grina na golu. Efikasan je i iskusni poljski pivot Kamil Sipšak. Fali PSŽ-u sveža krv, a ona dolazi sledećeg leta u vidu povratnika Dilana Naija iz Kjelcea i Nemca Renarsa Uščinsa iz Hanovera. PSŽ je dvaput uzastopno ispadao u prvoj nokaut fazi. I ove sezone će teško do Kelna, ali je realno da u ovoj konkurenciji bude na jednom od prva dva mesta u uvodnoj fazi. Zagreb je promenio tim. Otišla je prva napadačka snaga, levoruki Luka Lovre Klarica. Kapiten tima je Filip Glavaš, pa će i ove sezone na desnom krilu u Ligi šampiona malu minutažu da da dobiju Srbi Mateja Dodić i Aleksa Tufegdžić. Slovenac Urh Kastelic, novajlijai iz nemačkog Lemga, biće prvi Horvatov izbor na golu. Naš Jovica Nikolić biće podrška na desnom beku Gruzinu Giorgiju Čovrebadzeu. Zna dobro Horvat Novosađanina koga je trenirao u nemačkom Veclaru. Marko Mamić će biti defanzivni vođa umesto veterana Jakova Gojuna koji je ostao u klubu, ali je završio igračku karijeru. Mnogo se očekuje od hrvatskog reprezentativca, levog beka Diana Ćeška i pivotmena Zlatka Raužana. Ipak, prva napadačka snaga naredne sezone biće Belorus Ihar Bjalaski koji odlazi u Kjelce posle isteka ugovora sa Zagrebom u leto 2028. 18.45: (1,40) Olborg (8,50) PSŽ (3,60) Celje je iznenadilo prošle sezone u Sloveniji uzevši titulu u plej-ofu Slovanu selektora Uroša Zormana. Čudesni mladi srednji bek Aljuš Anžič (rođen 2008.) pokazao je da je najbolji mladi rukometaš sveta. Pljuštale su ponude u Zlatorogu, pominjale se cifre od skoro miliona evra za obeštećenje, pre svega od PIK Segeda (blizu da ga dovede sledećeg leta), ali je budući veliki as svetskog rukometa ostao u Celju i biće udarna igla u povratničkoj sezoni u Ligi šampiona. Nema više još jednog sjajno srednjeg beka Andraža Makuca koji je za obeštećenje od 180.000 evra otišao u Dinamo iz Bukurešta. U Celje se vratilo iskusno desno krilo Gašper Marguč posle više od decenije u Vespremu. Hendikep za Celje je odlazak Banjalučanina, desnog krila Luke Perića u Nant. Zlatorog je opet deo elite evropske pozornice, biće lepa atmosfera u gradu koji nije više samo rukometni (fudbalski bum poslednjih godina), ali u ovako jakoj konkurenciji šansa za prva dva mesta i Top 12 se meri promilima. NAŠA PROGNOZA: 1. Olborg, 2. Pari Sen Žermen, 3. Zagreb, 4. Celje. PRELAZNI ROK OLBORG DOLASCI: Magnus Landin Jakobsen (Kil), Magnus Norlik (Morsti), Anton Lindskog (GOG), Tobijas Nilsen (Hej Elit). ODLASCI: Buster Jul (Silkeborg), Simon Skovhus (Morsti), Kristijan Bjernsen (kraj karijere), Rene Antonsen (Nant). PARI SEN ŽERMEN DOLASCI: Rodrigo Koraljes (Vesprem), Bjarki Mar Elison (Vesprem), Frederik Ladefogod (Dinamo Bukurešt). ODLASCI: Janik Grin (Hej Elit), Jakob Holm (Skjern), Sindre Heldal (Benfika), Gotije Loredon (Šamberi). CELJE DOLASCI: Gašper Marguč (Vesprem), Dimitar Uzunčev (Butel), Matis Franc Hajs (Magdeburg), Urtado Vergara (Porto). ODLASCI: Luka Perić (Nant), Andraž Makuc (Dinamo Bukurešt). ZAGREB DOLASCI: Trener Hrvoje Horvat (Kadeten Šafhauzen), Urh Kastelic (Lemgo), Marko Mamić (Lajpcig), Manuel Štrlek (Nekse), Jovica Nikolić (PIK Seged), Zlatko Raužan (Sesvete), Gleb Kalaraš (PIK Seged), Matvej Barbašinski (SKA Minsk), Ante Grbavac (Porto, povratak sa pozajmice). ODLASCI: Luka Lovre Klarica (Kjelce), Jakov Gojun (kraj karijere), Damijan Pržutula (ĆSM Bukurešt), Aleks Kavčić (Čurgo), Patrik Valčak (Vibžeže Gdanjsk), Roko Trivković (Slovan), Davor Ćavar (?). GRUPA D: SPORTING LISABON (PORTUGALIJA), GOG GUDME (DANSKA), PIK SEGED (MAĐARSKA), KRISTIJANŠTAD (ŠVEDSKA) Bez sumnje je ovo najslabija grupa Lige šampiona. Švedski Kristijanštad, koji se oslanja na domaće snage, autsajder je, verovatno i najgori od svih 24 učesnika evropske elite. Sporting iz Lisabona se izdvaja kao prvi favorit Grupe D. Dva puta uzastopno je stao u četvrtfinalu, a sada će ovo biti labudova pesma za Lavove, jer narednog leta prve zvezde tima, braća Kosta, Martim i Fransisko Kiko, odlaze u Flensburg. Njihov otac Rikardo Kosta pokušaće da ostvari san kluba, ali i portugalskog rukometa, da Sporting ode u Keln. Sve se u igri zeleno-belih vrti oko braće Kosta i Salvadora Salvadora, trećeg člana udarne bekovske trojke.