Kreće evropski krem: Partizan među “aždajama” u nemogućoj misiji do Top 12
Vreme čitanja: 25min | sre. 09.09.26. | 07:58
Na skeneru Mozzart Sporta sve o 24 tima rukometne EHF Lige šampiona, ko je došao, otišao, očekivanja, prognoze… Beograd na elitnoj rukometnoj mapi Starog kontinenta posle 15 godina, a crno-beli posle 13
Vreme je za elitni rukomet u Beogradu posle decenije i po. Zašto da gledamo EHF Ligu šampiona preko malih ekrana, kada sada to možemo uživo u Pioniru, da vidimo kako je čudo Matijas Gidsel i kako brani danska hobotnica, debeljuškasti Emil Nilsen. Partizan je posle 13 godina opet deo evropskog krema, a već u četvrtak (18.45) stiže strašni Fikse Berlin sa najboljim rukometašem današnjice Gidselom, ali i nekadašnjim asom crno-belih, kapitenom Orlova Mijajlom Marsenićem.
Spektakl, verujemo pred dobro popunjenim tribinama hrama srpske košarke koji će u smiraj leta i ove jeseni da bude rukometna prestonica Beograda. Ove srede kreće redizajnirana, sigurno zanimljivija EHF Liga šampiona sa 24 kluba, umesto dosadašnjih 16.
Izabrane vesti
Vapila je rukometna elita za promenama, trust mozgova u Beču je konačno uradio ono što je UEFA odavno, promenila zastareo sistem takmičenja. Nikad nije kasno. Neće više biti “šetanja” u finišima grupne faze, dosadnog sistema sa 14 kola. Sada svi imaju samo zagarantovanih šest utakmica, a već krajem oktobra je prva “seča”, samo 12 nastavlja borbu za spektakl sezone, šlag na tortu u Lankses areni u Kelnu sredinom juna kada ima mesta za samo četiri najbolja kluba.
Onima koji ne izbore Top 12, odnosno prva dva mesta u svih šest grupa, ostaje utešna Liga Evrope gde su od starta jaki nemački klubovi kao što su Flensburg i Gumersbah.
Osim igrača Partizana, u eliti ćemo da gledamo 12 srpskih internacionalaca, uglavnom reprezentativaca naše zemlje. Boje Fikse Berlina devetu i poslednju sezonu braniće kapiten Orlova Mijajlo Marsenić (odlazi posle isteka ugovora u junu naredne godine), u Vespremu je tandem Dragan Pešmalbek i Stefan Dodić, u Vardaru trojica – Vukašin Vorkapić, Uroš Mitrović i Milan Bomaštar, u Zagrebu takođe imamo trojicu, Jovicu Nikolića, Mateju Dodića i Aleksu Tufegdžića, u Kriens Lucernu je Marko Milosavljević (opet povređen, propustiće početak sezone) u Kjelceu Dejan Banda Milosavljev, a u PIK Segedu Lazar Kukić, koga neće biti u prvoj fazi takmičenja jer se i dalje oporavlja od operacije ramena u maju prošle godine posle teške povrede u finalu Kupa Mađarske protiv Vesprema.
18.45: (1,02) Vesprem (23,0) Porto (19,0)
U prvom ešalonu favorita za Keln nalaze se branilac titule Barselona, nemački tandem Magdeburg i Fikse Berlin, mađarski div Vesprem i danski Olborg. Od ovih pet favorita prošle sezone nismo gledali u Lankses areni četvrtu godinu uzastopno Vesprem. U drugom krugu favorita iz senke su Melsungen, Sporting iz Lisabona, Kjelce, Visla Plock, Nant, Monpelje, PIK Seged i Pari Sen Žermen, dok bi ostali bili prezadovoljni da prođu prvu rundu i nađu se u sledećoj fazi gde se formiraju dve grupe sa po šest timova.
Četiri šampiona ex-YU republika imaće učešće u elitnom takmičenju - Partizan, Zagreb, Vardar i Celje, ali će teško neko da pomrsi račune najboljima, da se plasira u Top 12. Crno-beli imaju pakleno tešku grupu. Čudo će biti ako tim Raula Gonzalesa uspe da se plasira u Top 12 pored Vesprema i Fikse Berlina, Vardar je takođe u “grupi smrti”, dok će Zagreb i Celje da budu u drugom planu pored Olborga i Pari Sen Žermena. Hrvatski šampion, realno, ima najveće šanse da izađe kao drugi, da pokuša da skine recimo francuskog šampiona.
I nagradni fond je povećan. Šampion maksimalno može da dobije 840.000 evra, a dosad je mogao oko 650.000.
Na skeneru Mozzart Sporta analiziraćemo svaki tim (24) u šest grupa, bilans prelaznog roka, kao i prognozu plasmana posle prvog dela sezone u EHF Ligi šampiona.
GRUPA A: FIKSE BERLIN (NEMAČKA), VESPREM (MAĐARSKA), PORTO (PORTUGALIJA), PARTIZAN (SRBIJA)
Na papiru, Vesprem i Fikse Berlin, trebalo bi da da se nađu na prva dva mesta. Porto je iskusna ekipa uglavnom sastavljena od portugalskih reprezentativaca, vratila se u elitu posle nekoliko godina igranja u Ligi Evrope, ali teško plavo-beli mogu da pomrse račune vicešampionu Evrope i najbogatijem klubu na svetu.
Partizan je i dalje nepoznanica. Raul Gonzales ima potpuno novi tim, crno-bele muče povrede levih bekova Vladislava Kuleša i Miloša Kosa (van stroja za prvi deo Lige šampiona). Na početku sezone je dirigentsku ulogu preuzeo sjajni Izraelac Joav Lumbroso, dok su perjanice tima i levi bek Aljoša Damjanović i robusni austrijski pivot Tobijas Vagner.
Fikse Berlin je dvostruki uzastopni vicešampion Evrope. Magdeburg i Barselona nisu dozvolili Lisicama pisanje istorije u Kelnu, sada je treća šansa, mada bi pik tim iz glavnog grada Nemačke trebalo da bude od sledeće sezone kada stižu Dika Mem iz Barselone i Simon Pitlik iz Flensburga, kao i fransuski pivotmen iz Kjelce Teo Monar. Odlasci Dejana Milosavljeva u Kjelce i Lasa Anderssona u Hej Elit sigurno će da oslabe tim u kome je i dalje prva violina Matijas Gidsel, ubedljivo najbolji rukometaš današnjice, magični Danac oko koga se sve vrti.
Veću ulogu odlaskom Andersona imaće nemački reprezentativac, do ove sezone specijalista u odbrani, Mates Langhof, a u nedelju je Fikse potpisao francuskog reprezentativca iz Eks an Provansa Ajmerika Zepfela koji će pojačati konkurenciju na spoljnim pozicijama, pre svega levog beka. Problem za danskog trenera Nikolaja Krikaua su povrede levorukih Nilsa Lihtlajna i Fabijana Videa koji bi trebalo tokom sezone da se priključe saigračima, verovatno od narednog meseca.
Videćemo da li će Lase Ludvig i veteran Andreas Palička uspeti da popune rupu među stativama odlaskom našeg Milosavljeva. Sudeći po startu sezone u Bundesligi, Banda je druga dimenzija u odnosu na sadašnji tandem čuvara mreže Lisica iz dvorane Maks Šmeling.
Četvrtak, 18.45: (11,0) Partian (16,0) Fihse Berlin (1,07)
Vesprem je jači ove sezone za najboljeg svetskog golmana Emila Nilsena iz Barselone i tu je najveća snaga mađarskog šampiona. Danski pivotmen Lukas Jergensen, novajlija iz Flensburga, oporavlja se od operacije ligamenta kolena i na njega trener Ćavi Pasval neće moći da računa na startu Lige šampiona. Bence Imre će pojačati konkurenciju na desnom krilu, Francuzu Janisu Lenu. Konačno će neki Mađar da postiže golove za Vesprem jer je dosad jedini domaći rukometaš bio defanzivni specijalista Patrik Ligetvari koji ne prelazi centar.
Dragan Pešmalbek je imao verovatno najbolju ofanzivnu sezonu u karijeri, pokazao se da može da bude prva opcija u napadu posle povratka Ludovika Fabregasa u Barselonu. Ovo bi trebalo da bude sezona našeg Stefana Dodića, da ne bude više Paskijev (nadimak trenera Vesprema) džoker nego da bude prvi srednji bek velikana, da dobije značajnije mesto od Luke Cindrića, čija je karijera ipak u padu poslednjih godina. Nedim Remili ostaje lider tima, uz hrvatskog i egipatskog bombardera, Ivana Martinovića i Ahmeda Hešama. Tu je i efikasno francusko levo krilo Igo Deska.
Porto je ostao bez dugogodišnjeg stratega, Šveđanina Magnusa Anderssona, koji je preuzeo reprezentaciju Norveške. Plavo-beli ne menjaju mnogo tim. Ostao je Zmaj veteran Žilberto Duarte, domaće snage Rui Silva, Žoao Gomes, golman Diogo Rema, novajlija iz Šartra Giljerme Boržes, a u ekipi je i nekoliko Skandinavaca, švedski golman i desni bek Sebastijan Abrahamson i Linus Person, Islanđanin Leo Gunarson…
Nikako nije Porto za potcenjivanje, pogotovo u svojoj dvorani, ali je realnije da se sa Partizanom bori za treće mesto u Grupi A.
NAŠA PROGNOZA: 1. Vesprem, 2. Fikse Berlin, 3. Partizan, 4. Porto.
PRELAZNI ROK
FIHSE BERLIN
DOLASCI: Andreas Palička (Veclar), Frederik Simak (Lemgo), Lauro Pičiri (Elblorenc, vraćen sa pozajmice), Ajmerik Zepfel (Eks an Provans).
ODLASCI: Dejan Milosavljev (Kjelce), Lase Anderson (Hej Elit), Nejc Cehte (Alkaloid), Lukas Herburger (Kriens Lucern), Maks Beneke (Gepingen), Klemens Mestl (Potsdam), Feliks Bernkop Šnirih (Potsdam).
VESPREM
DOLASCI: Lukas Jorgensen (Flensburg), Emil Nilsen (Barselona), Bence Imre (Kil).
ODLASCI: Rodrigo Koraljes (PSŽ), Gašper Marguč (Celje), Robin Molnar (Tatabanja), Levente Sabo (NEKA), Boton Apro (NEKA).
PORTO
DOLASCI: Trener Karlos Alberto Prata, Ksavijer Barbosa (Avanka), Giljerme Boržes Moraes Silva (Šartr).
ODLASCI: Trener Magnus Anderson (reprezentacija Norveške), Hesus Urtado (Celje), Fredi Lafontan (Šerburg), Timi Peti (Tremblej), Pol Valera (Monpelje), Ante Grbavac (Zagreb), Markus Dalin (?), Mamadu Lamin Dioku (Minaur Baja Mare).
PARTIZAN
DOLASCI: Trener Raul Gonzales, Migel Sančez Migaljon (Benfika), Ilija Abutović (Eurofarm Pelister), Miloš Kos (Erlangen), Tobijas Vagner (Limož), Bekir Čordalija (Kjelce), Vladislav Kuleš (Melsungen), Joav Lumroso (Dinamo Bukurešt), Milija Papović (Metalaloplastika), Brana Mirković (Metaloplastika), Luka Krivokapić (Granoljers).
ODLASCI: Trener Đorđe Ćirković (bez kluba), Gabrijel Ilie (Konstanca), Liviu Kaba (Konstanca), Miha Kotar (Eurofarm Pelister), Nikola Zečević (Ohrid), Veljko Popović (Balatonfiredi), Marko Nikolić (?), Strahinja Stanković (?), Nikola Zorić (Dinamo Pančevo), Vladimir Jevtić (Metaloplastika), Jovan Jevremović (Metaloplastika).
GRUPA B: MELSUNGEN (NEMAČKA), VISLA PLOCK (POLJSKA), NANT (FRANCUSKA), VARDAR (MAKEDONIJA)
Još jedna paklena grupa, sigurno najujednačenija od svih šest. Vardar jeste autsajder, ali dvorana Jane Sandanski i 6.000 Komita biće adut tima hrvatskog stratega Ivana Čupića.
Melsungenu je ovo prvo učešće u Ligi šampiona, a to pravo je izborio kao pobednik Lige Evrope, kada je čudesno u Hamburgu branio Crnogorac Nebojša Simić. Španac Roberto Parondo vodiće tim iz pokrajine Hesen poslednju sezonu. Potpisao je ugovor sa Pari Sen Žermenom od juna 2027.
Okosnica tima je ostala ista, bekovi Dainis Krištopans, Aron Mensing i Erik Balensijaga, uz odlična krila Davida Mandića i Tima Kasteninga. Pojačanje na spoljnim pozicijama je Danijel Dujšebajev iz Kjelcea i mladi Švajcarac, najbolji rukometaš tamošnjeg prvenstva prošle sezone Luka Zigrist. Ipak, top novajlija je povratnik Johanes Gola, jedna od najboljih pivotmena današnjice.
Ako se Simić „zapali” kako ume, nema sumnje da je Melsungen blagi favorit i izvestan putnik u Top 12. Za drugo mesto mogli bi da se bore Visla iz Plocka i Nant.
Visla je ostala bez krune u Poljskoj (Kjelce je skinuo s trona), zaljuljala se dobro klupa Ćabiju Savateu. Nisu u Plocku mnogo menjali, nije bilo bombastičnih pojačanja kao prošlog leta. Španac Oriol Rej Morales, jedan od ključnih aduta Borisa Rojevića u Ohridu prošle sezone u osvajanju EHF kupa pojačaće defanzivu poljskog viceašampiona, dok će slovenački golman Miljan Vujović (bio na meti Partizana) da pokuša da zameni Norvežanina Torbjerna Berguruda koji je pojačao dansku Fredericiju. Francuz Melvin Ričardson, Rus Sergej Kosorotov, Mađari Đerđ Fazekaš i Zoran Ilić, Slovenci Miha Zarebec i Mitja Janc, trebalo bi da iznesu teret na spoljnim pozicijama. Pojačanje iz GOG Gudme je i efikasno dansko levo krilo Frederik Bjere.
Francuski tim je slabiji nego prošle sezone, pre svega odlaskom najboljeg igrača Ajmerika Mina u Flensburg. Problem za Nant na početku sezone je i povreda levog beka, francuskog reprezentativca Tiba Brijea (potpisao za Magdeburg od leta 2028). Valero Rivera je otišao u penziju, ali je zamena odlična na levom krilu u vidu Švajcarca Noama Leopolda. Više minuta na spoljnim pozicijama imaće Španac Jan Tarafeta, dok prvi golman ostaje hrvatski veteran Ivan Pešić. Najveća snaga je na crti - kapiten Nikola Turna, dok će Španac Imanol Garsijandija pokušati na desnom beku da zameni Žilijena Bosa koji je prešao u Kjelce.
Vardar počinje sa startne pozicije broj četiri, ali se dvostruki šampion Evrope i povratnik u evropsku elitu neće zadovoljiti da bude puki učesnik takmičenja. Sve se u igri skopskih crno-crvenih vrti oko slovenačkog srednjeg beka Jake Malusa. Srpski reprezentativac Vukašin Vorkapić je sa 12 golova u Superkupu Makedonije protiv Ohrida najavio da je ovo njegova sezona i da će biti, pored Malusa, udarna igla u napadu. Uroš Mitrović je pao u drugi plan posle dolaska na desnom beku Egipćanina Abdelhaka iz Kila, dok se mnogo očekuje od našeg golmana Milana Bomaštara, novajlije iz Šartra.
Čini se da je veliki hendikep za osvajača triple krune u Makedoniji odlazak Ukrajinca Dmitra Gorige u PIK Seged i da Hrvat Leon Ljevar, novajlija iz Slovana, nije kvalitet iskusnog beka. U pripremnom periodu nije bilo zbog povrede na crti ni kapitena Milana Lazarevskog, dok je van stroja bio i naš Bomaštar.
Za evropski rukomet je važan Vardar, da se vrati opet brazilska atmosfera koju prave navijači u nekadašnjem grotlu Jane Sandanski, gde su padali velikani u šampionskim godinama, dok je na čelu kluba bio Rus Sergej Samsonenko.
NAŠA PROGNOZA: 1. Melsungen, 2. Visla Plock, 3. Nant, 4. Vardar.
PRELAZNI ROK
MELSUNGEN
DOLASCI: Johanes Gola (Flensburg), Danijel Dujšebajev (Kjelce), Luka Zigrist (Kriens Lucern), Darijel Garsija Rivera (Bidasoa Irun).
ODLASCI: Vladislav Kuleš (Partizan), Mohamed Darmul (Štutgart), Arnar Frejr Arnarson (Flensburg), Alešandre Kavalkanti (?), Laslo Bartuc (Veclar).
VISLA PLOCK
DOLASCI: Miljan Vujović (Slovan), Frederik Bjere (GOG), Oriol Rej Morales (Ohrid).
ODLASCI: Torbjern Bergerud (Frederisija), Mirsad Terzić (kraj karijere), Kiril Samoila (Slovan), Vojčeh Borucki (Azoti Pulavi), Marsel Sročuk (Kališ).
NANT
DOLASCI: Kristofer Bonde (Skjern), Ihor Turčenko (Limož), Viktor Norlik (Morsti), Imanol Garsijandija (PIK Seged), Luka Perić (Celje), Rene Antonsen (Olborg).
ODLASCI: Ignjasio Bioska (Gumersbah), Valero Rivera (kraj karijere), Ajmerik Min (Flensburg), Žulijan Bos (Kjelce), Šuiči Jošida (Ohrid), Teo Avelanž Demož (Tremblej), Brajan Enžatu (?).
VARDAR
DOLASCI: Milan Bomštar (Šartr), Leon Ljevar (Slovan), Mateo Faduji (Tremblej), Mohab Abdelhak (Kil), Marko Đorđeski (Prolet), Boban Popovski (Multi Esens).
ODLASCI: Dmitro Goriga (PIK Seged), Migel Espinja Fereira (Bešiktaš), Marko Bogdanovski (Butel), Mario Tankoski (Struga), Nikolas Bono (Tuluz), Haruki Kavada (Kaen), Marek Marčinjak (Šljonsk Vroclav), Kristijan Stamenkovski (Butel), Migel Pinto (Kuenka).
GRUPA C: OLBORG (DANSKA), PARI SEN ŽERMEN (FRANCUSKA), ZAGREB (HRVATSKA), CELJE (SLOVENIJA)
U ovoj grupi je sve jasno - Olborg i Pari Sen Žermen bi trebalo da izbore vizu za narednu fazu. Zagreb sa Hrvojem Horvatom, koji je stigao na kormilo iz Kadeten Šafhauzena, možda bi mogao da se umeša u borbu pre svega sa francuskim prvakom, dok je poletno Celje autsajder.
Olborg godinama raste, prošle sezone se vratio u Keln i namučio kasnijeg šampiona Barselonu u polufinalu (poražen posle produžetaka). Veliko pojačanje je stiglo na levom krilu iz Kila, u vidu Magnusa Landina Jakobsena koji se pridružio bratu, čuvenom golmanu Niklasu Landinu. Ostale su stare snage, perjanice tima su danski reprezentativci Mads Hokser i Tomas Arnoldsen, uz lucidnog Nemca Jurija Knora.
18.45: (1,12) Zagreb (13,0) Celje (7,75)
Norvežanin Sander Sagosen je sada samo bleda senka nekada najboljeg rukometaša sveta, pa je Norvežanin samo igrač rotacije, da odmori Knora i Arnoldsena. Neće biti više na desnom krilu ni veteran Kristijan Bjernsena koji je završio igračku karijeru. Olborgov cilj je Keln i novi napad na evropsku titulu, i čini se da je to legitiman cilj, jer je danski prvak jači ove sezone. Arnoldsen ostaje glavna zvezda, a ako ga isprate Knor i Hokser, biće to paklena spoljna linija.
Pari Sen Žermen štancuje domaće titule, ali je u Ligi šampiona sve slabiji. Nije se proslavio u debitantskoj sezoni na klupi Danac Stefan Madsen, pa ga narednog leta menja Španac Roberto Parondo. Kozmetičke promene u taboru Parižana. Spoljna linija je ostala netaknuta, tu su i dalje Eloim Prandi i Omar Jahija, a njih će da razigrava omaleni Holanđanin Luk Stajns. Rodrigo Koraljes se vratio u Pariz da zameni Janika Grina na golu. Efikasan je i iskusni poljski pivot Kamil Sipšak. Fali PSŽ-u sveža krv, a ona dolazi sledećeg leta u vidu povratnika Dilana Naija iz Kjelcea i Nemca Renarsa Uščinsa iz Hanovera. PSŽ je dvaput uzastopno ispadao u prvoj nokaut fazi. I ove sezone će teško do Kelna, ali je realno da u ovoj konkurenciji bude na jednom od prva dva mesta u uvodnoj fazi.
Zagreb je promenio tim. Otišla je prva napadačka snaga, levoruki Luka Lovre Klarica. Kapiten tima je Filip Glavaš, pa će i ove sezone na desnom krilu u Ligi šampiona malu minutažu da da dobiju Srbi Mateja Dodić i Aleksa Tufegdžić. Slovenac Urh Kastelic, novajlijai iz nemačkog Lemga, biće prvi Horvatov izbor na golu. Naš Jovica Nikolić biće podrška na desnom beku Gruzinu Giorgiju Čovrebadzeu. Zna dobro Horvat Novosađanina koga je trenirao u nemačkom Veclaru.
Marko Mamić će biti defanzivni vođa umesto veterana Jakova Gojuna koji je ostao u klubu, ali je završio igračku karijeru. Mnogo se očekuje od hrvatskog reprezentativca, levog beka Diana Ćeška i pivotmena Zlatka Raužana. Ipak, prva napadačka snaga naredne sezone biće Belorus Ihar Bjalaski koji odlazi u Kjelce posle isteka ugovora sa Zagrebom u leto 2028.
18.45: (1,40) Olborg (8,50) PSŽ (3,60)
Celje je iznenadilo prošle sezone u Sloveniji uzevši titulu u plej-ofu Slovanu selektora Uroša Zormana. Čudesni mladi srednji bek Aljuš Anžič (rođen 2008.) pokazao je da je najbolji mladi rukometaš sveta. Pljuštale su ponude u Zlatorogu, pominjale se cifre od skoro miliona evra za obeštećenje, pre svega od PIK Segeda (blizu da ga dovede sledećeg leta), ali je budući veliki as svetskog rukometa ostao u Celju i biće udarna igla u povratničkoj sezoni u Ligi šampiona. Nema više još jednog sjajno srednjeg beka Andraža Makuca koji je za obeštećenje od 180.000 evra otišao u Dinamo iz Bukurešta. U Celje se vratilo iskusno desno krilo Gašper Marguč posle više od decenije u Vespremu. Hendikep za Celje je odlazak Banjalučanina, desnog krila Luke Perića u Nant.
Zlatorog je opet deo elite evropske pozornice, biće lepa atmosfera u gradu koji nije više samo rukometni (fudbalski bum poslednjih godina), ali u ovako jakoj konkurenciji šansa za prva dva mesta i Top 12 se meri promilima.
NAŠA PROGNOZA: 1. Olborg, 2. Pari Sen Žermen, 3. Zagreb, 4. Celje.
PRELAZNI ROK
OLBORG
DOLASCI: Magnus Landin Jakobsen (Kil), Magnus Norlik (Morsti), Anton Lindskog (GOG), Tobijas Nilsen (Hej Elit).
ODLASCI: Buster Jul (Silkeborg), Simon Skovhus (Morsti), Kristijan Bjernsen (kraj karijere), Rene Antonsen (Nant).
PARI SEN ŽERMEN
DOLASCI: Rodrigo Koraljes (Vesprem), Bjarki Mar Elison (Vesprem), Frederik Ladefogod (Dinamo Bukurešt).
ODLASCI: Janik Grin (Hej Elit), Jakob Holm (Skjern), Sindre Heldal (Benfika), Gotije Loredon (Šamberi).
CELJE
DOLASCI: Gašper Marguč (Vesprem), Dimitar Uzunčev (Butel), Matis Franc Hajs (Magdeburg), Urtado Vergara (Porto).
ODLASCI: Luka Perić (Nant), Andraž Makuc (Dinamo Bukurešt).
ZAGREB
DOLASCI: Trener Hrvoje Horvat (Kadeten Šafhauzen), Urh Kastelic (Lemgo), Marko Mamić (Lajpcig), Manuel Štrlek (Nekse), Jovica Nikolić (PIK Seged), Zlatko Raužan (Sesvete), Gleb Kalaraš (PIK Seged), Matvej Barbašinski (SKA Minsk), Ante Grbavac (Porto, povratak sa pozajmice).
ODLASCI: Luka Lovre Klarica (Kjelce), Jakov Gojun (kraj karijere), Damijan Pržutula (ĆSM Bukurešt), Aleks Kavčić (Čurgo), Patrik Valčak (Vibžeže Gdanjsk), Roko Trivković (Slovan), Davor Ćavar (?).
GRUPA D: SPORTING LISABON (PORTUGALIJA), GOG GUDME (DANSKA), PIK SEGED (MAĐARSKA), KRISTIJANŠTAD (ŠVEDSKA)
Bez sumnje je ovo najslabija grupa Lige šampiona. Švedski Kristijanštad, koji se oslanja na domaće snage, autsajder je, verovatno i najgori od svih 24 učesnika evropske elite. Sporting iz Lisabona se izdvaja kao prvi favorit Grupe D. Dva puta uzastopno je stao u četvrtfinalu, a sada će ovo biti labudova pesma za Lavove, jer narednog leta prve zvezde tima, braća Kosta, Martim i Fransisko Kiko, odlaze u Flensburg.
Njihov otac Rikardo Kosta pokušaće da ostvari san kluba, ali i portugalskog rukometa, da Sporting ode u Keln. Sve se u igri zeleno-belih vrti oko braće Kosta i Salvadora Salvadora, trećeg člana udarne bekovske trojke.
Brzo, moderno, na gol više - filozofija je portugalskog šampiona koji je gospodar u otadžbini, skinuo je davno s trona Porto koji ne može ni da mu se približi. Tim je ostao na okupu ove sezone, uz dolazak talentovanog Kristijana Manojlovića, koji stiže iz Temišvara. Narednog leta u Lisabonu gledaćemo našeg Uroša Kojadinovića kao zamena za Fransiska Kika Kostu.
PIK Seged će biti najveća pretnja po Lavove. Ekipa iz komšiluka, na samoj granici sa Srbijom, neće na početku sezone moći da računa na prvu zvezdu i glavnog igrača, našeg Lazara Kukića, koji se oporavlja od povrede ramena. Veliki hendikep je i odlazak Islanđanina Danija Smarasona u Barselonu. To su bile prve opcije švedskog stručnjaka Mikaela Apelgrena na levom i srednjem beku prošle sezone.
Ukrajinac Dmitro Goriga će pokušati da popuni rupu na levom beku, dok je Šveđanin Lukas Sandel došao umesto Imanola Garsijandije i činiće tandem na desnom beku sa Norvežaninom Magnusom Abelvikom Redom. Kvalitetno pojačanje je dolazak trostrukog šampiona Evrope iz Magdeburga, Nikole Portnera, koji će sa veteranom Rolandom Miklerom činiti tandem među stativama. Klub je napustio veliki promašaj, švedski čuvar mreže Tobijas Tulin, a nema više ni domaćeg levog beka Rikarda Boda koji se vratio u Tatabanju. Na crti je Benceu Banhidiju pridodat još jedan robusni pivot, Mikloš Rosta, koji se posle tri godine vratio u Segedin iz Dinamo Bukurešta.
Na desnom krilu je gol-mašina, Hrvat Mario Šoštarić, dok je na levom ostao njegov zemljak i reprezentativni kolega Marin Jelenić, kao i Austrijanac Sebastijan Frimel. U mađarskom vicešampionu mnogo očekuju od domaćeg igrača Petera Lukača kojk se vratio u otadžbinu posle nekoliko godina u norveškom Elverumu.
GOG je neugodan, uvek “mina” za velikane. Dosta je promena u timu iz malog mesta Gudmea, koji će u obližnjem Odenzeu igrati utakmice Lige šampiona. Prva zvezda tima je sjajni Faranin Oli Mitun, jedan od najtalentovanijih rukometaša današnjice. Pojačanje iz Flensburga na golu je veteran Kevin Meler. Biće velika borba za prva dva mesta između ova tri kluba, ali prednost dajemo Sportingu i PIK Segedu za Top 12 fazu.
Od švedskog Kristijanštada teško može da se očekuje da uzme i bod u najslabijoj grupi evropske elite.
NAŠA PROGNOZA: 1. Sporting Lisabon, 2. PIK Seged, 3. GOG, 4. Kristijanštad.
PRELAZNI ROK
SPORTING LISABON
DOLASCI: Kristijan Manojlović (Temišvar), Enco Vijera Santos (Maritimo).
ODLASCI: -
GOG GUDME
DOLASCI: Kevin Meler (Flensburg), Frederik Meler Volf (Holstebro), Lukas Pelas (Monpelje), Manuel Cender (Magdeburg), Isak Person (Malme), Steven Pluknar (Rajn Nekar Leven), Andreas Magard (Hamburg).
ODLASCI: Peter Johaneson (Savehof), Salah Butaf (Esbjerg), Frederik Bjere (Visla Plock), Kasper Kal (Esbjerg), Frederik Emil Pedersen (Elverum), Oskar Vind Rasmusen (Magdeburg), Henrik Jakobsen (Fredericija), Anton Lindskog (Olborg), Kasper Pederson (Sonderjiske).
PIK SEGED
DOLASCI: Nikola Portner (Magdeburg), Mikloš Rosta (Dinamo Bukurešt), Dmitro Goriga (Vardar), Lukas Sandel (Rajn Nekar Leven), Peter Lukač (Elverum), Krištof Čorgo (Ferencvaroš).
ODLASCI: Tobijas Tulin (Benfika), Rikard Bodo (Tatabanja), Janus Dadi Smarason (Barselona), Imanol Garsijandija (Nant), Jovica Nikolić (Zagreb), Gleb Kalaraš (Zagreb).
KRISTIJANŠTAD
DOLASCI: -
ODLASCI: Herman Josefson (Budai).
GRUPA E: BARSELONA (ŠPANIJA), MONPELJE (FRANCUSKA), SKANDERBORG ORHUS (DANSKA), DINAMO BUKUREŠT (RUMUNIJA)
Barsa je sredinom juna dominantnom igrom u napadu pregazila Fikse Berlin u finalu Lige šampiona i vratila se posle godinu dana na evropski tron. I ove sezone puca od kvaliteta u timu trofejnog stratega Karlosa Ortege. Dan pre početka sezone od Đoana Laporte, predsednika kuba, dobio je nagradu u vidu novog ugovora do 2031. MVP finalnog turnira u Kelnu, lucidni Slovenac Domen Makuc, otišao je u Kil, a zamena je sličnih karakteristika, Islanđanin Dadi Smarason iz PIK Segeda (pre toga branio boje Magdeburga).
Veliki hendikep je odlazak najboljeg svetskog golmana Emila Nilsena u Vesprem, a među stative će još jedan elitni čuvar mreže, u prethodne tri sezone golman Magdeburga, Sergej Ernandez. Dika Mem igra poslednju sezonu u dresu Barse pre odlaska u Berlin. Timoti N'Gesan i Aleks Gomez Abeljo su zakucani na pozicijama levog beka i desnog krila.
20.45: (1,01) Barselona (25,0) Skandeerborg (22,0)
Portugalac Luiš Frade je imao najbolju sezonu u karijeri prošle godine na crti, iskoristivši šansu posle nešto slabijeg izdanja Francuza Ludovika Fabregasa. Petar Cikuša je u padu poslednje dve sezone, nije imao mnogo prostora na terenu pored sjajnog Makuca, ali to je veliki projekat Barse i trebalo bi ove sezone da dobije veću ulogu kod Ortege. Za drugog od braće Cikuša, Đorđa, i dalje je rezervisana bekap opcija, kao podrška prvoj zvezdi i sada već bivšem kapitenu Memu.
Monpelje nije mnogo menjao tim, s tim da nema više lucidnog Argentinca Dijega Simoneta, koji je posle 14 godina napustio dvostrukog šampiona Evrope. Brazilac Montes, Agustin Kasado, Zvonimir Srna, Džek Turin i veteran Valentin Port biće okosnica na spoljnim pozicijama, uz robusnog pivota Rožerija Moraesa. Dugogodišnji tandem na golu je i par u reprezentaciji Francuske, Remi Debone i Šarl Bolzinger. Nije konkurentan Monpelje Pari Sen Žermenu za titulu u Francuskoj. Prošle sezone je osvojio Kup i vraća se u elitu posle godinu dana pauze. Barsa je nedodirljiva u Grupi E, ali Monpelje je kvalitetniji tim od Dinama iz Bukurešta i Skanderborga.
Rumunski muški rukomet je u debelom padu. Dinamo se kao svetla tačka drži u eliti, ali i on stagnira, prošle sezone ni blizu nokaut faze. Ove sezone sličan tim po kvalitetu kao i prethodne, uz dosta promena u Bukureštu u ekipi koju s klupe vodi Portugalac, selektor ove zemlje, Paulo Pereira. Najveće pojačanje mogao bi da bude slovenački srednji bek iz Celja Andraž Makuc, mlađi brat poznatijeg Domena, sada rukometaša Kila.
Na crti je stigao robusni Portugalac Viktor Ituriza. U napadu se najviše očekuje od Crnogorca Branka Vujovića i Ukrajinca Andrija Akimenka, dok je prva opcija na golu Francuz Samir Belasen. Vladimir Cupara je posle tri godine napustio rumunskog prvaka i preselio se u Bundesligu, u povratnika u elitno društvo Balingen.
Skanderborg je iznenadio prošle sezone u Danskoj, bio vicešampion iza nedodirljivog Olborga, ostavivši iza sebe mnogo poznatije klubove GOG i Skjern. Biće ovo debitantsko izdanje u Ligi šampiona, pa ne treba očekivati velika domete od Skandinavaca. Poneki bod bio bi puna kapa za tim iz Orhusa.
NAŠA PROGNOZA: 1. Barselona, 2. Monpelje, 3. Dinamo Bukurešt, 4. Skanderborg Orhus.
PRELAZNI ROK
BARSELONA
DOLASCI: Sergej Ernandez (Magdeburg), Janus Dadi Smarason (PIK Seged).
ODLASCI: Emil Nilsen (Vesprem), Domen Makuc (Kil), Antonio Bazan (Anaitasuna).
MONPELJE
DOLASCI: Pol Rivera (Porto), Ugo Pimenta (Šamberi), Drevi Paskval (San Rafael).
ODLASCI: Lukas Pelas (GOG), Dijego Simonet (kraj karijere).
DINAMO BUKUREŠT
DOLASCI: Andraž Makuc (Celje), Oskar Savinger (Savehof), Mads Emil Lenbroh (Silkeborg), Andrej Pergel (Logronjo), Vinisijus Karvaljo (Šartr), Viktor Ituriza (Kuvajt SC), Lan Grbić (Trimo Trebnje).
ODLASCI: Vladimir Cupara (Balingen), Joav Lumbroso (Partizan), Tom Pelajo (Limož), Andrej Nikušor Negru (ĆSM Bukurešt), Frederik Ladefoged (Pari Sen Žermen, Mikloš Rosta (PIK Seged).
SKANDERBORG ORHUS
DOLASCI: Gustav Brun (Nordsjeland), Jakob Rasmusen (Skjern), Tobijas Meren Seberg (Dramen), Jakob Viljemoes (Grinstad).
ODLASCI: Silas Frank (Tonder), Simon Sejr (?), Sebastijan Heneberg (kraj karijere), Morten Baling (kraj karijere).
GRUPA F: MAGDEBURG (NEMAČKA), KJELCE (POLJSKA), KRIENS LUCERN (ŠVAJCARSKA), KOLSTAD (NORVEŠKA)
Uz branioca evropske krune Barselone, prvi favorit za povrtak na tron Starog kontinenta je nemački prvak Magdeburg. Mašinerija Beneta Vigerta opet melje na početku sezone. Gisli Kristjanson i Feliks Klar su ubitačan tandem na bekovskim pozicijama, dok bi ove sezone Islanđanin Omar Ingi Magnuson mogao na desnom beku da bude u senci Šveđanina Albina Lagergrena. Defanzivna sila je ostao pivotmen Magnus Saugstrup, mada se piše da bi narednog leta mogao da se vrati u otadžbinu i pojača Olborg. Hrvatski vršnjaci (rođeni 2002.) Dominik Kuzmanović i Matej Mandić stajaće među stativama, s tim da bi novajlija iz Gumersbaha mogao da bude prva opcija.
20.45: (1,01) Magdeburg (25,0) Kolstad (22,0)
Posle godinu dana u Štutgartu, u Getek arenu se vratio defanzivni specijalista, Španac Antonio Seradilja, specijalista za čuvanje Matijasa Gidsela. Ako iko može da zaustavi magičnog Danca onda je to „čovek s naočarima”, koji je nažalost pre nekoliko godina izgubio oko zbog bolesti.
Zastrašujuće deluje Magdeburg, sa raspoloženim Gislijem, majstorom igre „jedan na jedan”. Slično kao Gidsel, možete jednog ili dva puta da ga zaustavite, ali on je uporan kao mazga, neumoran, napada dok rival „ne umre”.
Magdeburg je apsolutni favorit u Grupi F, čak bi mogli da se dogodi, slično kao i Barselona, da uzme svih 12 bodova u prvoj fazi.
Kjelce je u fazi rekonstrukcije, posle duge ere od skoro decenije španskog stručnjaka, legendarnog Talanta Dujšebajeva. Kšištof Lijevski je položio test, skinuo Vislu s poljskog trona i dobio dvogodišnji ugovor da predvodi plavo-žute, iako je bilo priče da bi Slovenac Uroš Zorman mogao na klupu poljskog velikana.
Sigurno najveće pojačanje Kjelcea je srpska „hobotnica” iz Dolova, Dejan Banda Milosavljev, koji je stigao kao velika zvezda iz Berlina. Osim Talanta na klupi, završena je i era braće Dujšebajev na terenu, Aleksa i Danijela. Na desnom beku su Žulijan Bos iz Nanta i Luka Lovre Klarica iz Zagreba. Starosedelac, drugu sezonu, jeste i Slovenac Aleks Vlah.
18.45: (1,12) Kjelce (13,0) Kriens Lucern (7,75)
Dilan Nai igra poslednju sezonu u poljskom šampionu, pre povratka u PSŽ, verovatno i desno krilo Benoa Konku. Arkadijuša Morita na desnom krilu i srednjeg beka Mihala Olejničaka neće biti na startu sezone zbog povreda. Jak je Kjelce na crti gde su Belorus Arcem Karalek i od narednog leta nova akvizicija Berlina, zamena za Mijajla Marsenića, Francuz Teo Monar.
Ne spada Kjelce u prvi ešalon evropskog rukometa, u prvih 6-7 ekipa po kvalitetu, ali iz ove grupe mora da se plasira u narednu rundu.
Konačno je neko prošle sezone skinuo dugogodišnju vladavinu u Švajcarskoj Kadeten Šafhazena, i to na ubedljiv način u finalu plej-ofa, to je Kriens iz Lucerna. Na klupu se vratila legenda Rajn Nekar Levena Andi Šmit, ujedno i selektor Švajcarske. Zvučna pojačanja ovog leta su, pre svega, dugogodišnji levi bek Kila, Austrijanac ukrajinskog porekla Mikola Bilik i pivot Berlina, defanzivni specijalista Lukas Herburger.
Iz Ohrida je stigao hrvatski golman Kristijan Pilipović. Nema više u timu Miloša Orbovića koji je otišao u francuski Saran. Videćemo kakav će biti status srpskog levog beka Marka Milosavljevića koji prošle sezone nije igrao zbog operacije ramena, a i ove ga čeka pauza zbog povrede u pripremnom period. Teško će Lucern kao debitant u evropskom kremu da pripreti Kjelceu, a tek ne može Magdeburgu.
20.45: (1,45) Nant (8,50) Visla Plock (3,40)
Kolstad je, uz švedski Kristianštad, verovatno najgora ekipa u Ligi šampiona. Dugo najavljivani veliki projekat tima iz Trondhajma brzo je pukao kao mehur od sapunice. Novca nema za bacanje u zemlji blagostanja, mora sve da se zaradi, nema poklona od države, pa je Kolstad u padu. Iznenađenje je bilo što je prošle sezone bio šampion Norveške ispred favorizovanog Elveruma.
I preostala zvezda tima, efiksno islandsko desno krilo Sigvaldi Gudjonsen, napustila je klub i preselila se u Hanover, dok je tokom zime u PSŽ otišao i levi bek Simen Lise. Treće mesto i borba sa Kriensom je realnost, ali od prvaka Vikinga ne očekuju se spektakularne utakmice i teško će do Top 12 Lige šampiona.
NAŠA PROGNOZA: 1. Magdeburg, 2. Kjelce, 3. Kriesn Lucern, 4. Kolstad.
PRELAZNI ROK
MAGDEBURG
DOLASCI: Dominik Kuzmanović (Gumersbah), Antonio Seradilja (Štutgart), Oskar Vind Rasmusen (GOG).
ODLASCI: Kristijan O’ Saliven (Lemgo), Sebastijan Bartold (Morsti), Sergej Ernandez (Barselona), Nikola Portner (PIK Seged), Manuel Cender (GOG), Tim Hornke (kraj karijere), Tim Cehel (Hanover), Niklas Debel (Desau), Monti Klajnštuber (Ludvigshafen).
KJELCE
DOLASCI: Dejan Milosavljev (Fikse Berlin), Milorad Bakić (Eskilstuna Guif), Kiril Rabčinski (SKA Minsk), Luka Lovre Klarica (Zagreb), Žulijan Bos (Nant).
ODLASCI: Klemen Ferlin (Slovan), Bekir Čordalija (Partizan), Aleks Dujšebajev (Gumersbah), Danijel Dujšebajev (Melsungen), Horhe Makeda (Sjudad Real).
KRIENS LUCERN
DOLASCI: Trener Andi Šmit, Nikola Bilik (Kil), Kristijan Pilipović (Ohrid), Moreno Car (Kadeten Šafhauzen), Lukas Herburger (Fikse Berlin).
ODLASCI: Kevin Bonafo (Tremblej), Miloš Orbović (Saran), Radojica Čepić (Đer), Luka Zigrist (Melsungen).
KOLSTAD
DOLASCI: Sondre Orhajm (Bakelagets), Mišels Lijaba (Onerards), Vetle Bore (Nerbo), Vemund Norhajm Ask (Arendal), Mikel Vestli (Folo).
ODLASCI: Sigvaldi Gudjonson (Hanover), Martin Hovde (Hamburg), Magnus Sondena (Eks an Provans), Benedikt Gunar Oskarson (Holstebro), Sigurđon Gudmunsdon (?).
EHF LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Sreda
18.45: (1,02) Vesprem (23,0) Porto (19,0)
18.45: (1,12) Zagreb (13,0) Celje (7,75)
18.45: (1,40) Olborg (8,50) PSŽ (3,60)
18.45: (1,12) Kjelce (13,0) Kriens Lucern (7,75)
20.45: (1,45) Nant (8,50) Visla Plock (3,40)
20.45: (1,01) Barselona (25,0) Skandeerborg (22,0)
20.45: (1,01) Magdeburg (25,0) Kolstad (22,0)
Červrtak
18.45: (11,0) Partian (16,0) Fihse Berlin (1,07)
18.45: (3,40) Dinamo Bukurešt (8,50) Monpelje (1,45)
18.45: (1,07) PIK Seged (16,0) Kristijanštad (11,0)
20.45: (1,10) Melsungen (14,0) Vardar (9,00)
20.45: (1,15) Sporting Lisabon (12,0) GOG (6,75)