Lepotica sezone u Sijetlu: Sedam izgubljenih lopti, preokreti, sudijska kontroverza i pad šampiona

Čak sedam izgubljenih lopti, četiri domaćina i tri gostiju, preokreti, ali i sudijska kontroverza u poslednjem minutu, kada je domaćin morao da ide na četvrti daun za 10 jardi, obeležili su ovaj meča na popularnom “Gnezdu” - Lumen fildu. Naime, Kuper Kap se bacio, činilo se da je osvojio prvi daun, ali sudije su rekle da nije. I posle ponovljenog snimka odluka nije promenjena jer nije bilo dokaza. San Francisko je odigrao sjajnu poslednju četvrtinu, preokrenuo rezultat sa 21:26 na 32:29.

Imamo i utakmicu sezone u NFL šampionatu. U dvoboju divizijskih rivala, Sijetla i San Franciska, kandidata za Superbol u Los Anđelesu sredinom februara naredne godine, viđen je spektakl i pobeda gostiju iz Kalifornije u triler završnici – 32:29.

Brok Pardi je bio zaustavljen tri četvrtine, ali u poslednjoj je pronašao svoju veliku metu, Majka Evansa. Tačdaun pas je uhvatio i veteran Brendin Kuks. Na četvrtom daunu za dva jarda, na dva minuta pre kraja, trener San Franciska Kajl Šanahan nije hteo da se kocka, šutirao je za tri poena, a Pinjeiro je bio precizan sa 43 jarda. 02.15: (1,60) Los Anđeles Rems (14,0) Bafalo Bils (2,55) Ostalo je Semu Darnoldu mnogo vremena da navede svoj tim do preokreta. Sjajni Džekson Smit-Njdžigba, do tada nepogrešiv, na trećem daunu za 10 jardi, ispustio je loptu, a mogao je da ode možda i do end zone i donese pobedu svom timu. Sijetlu je ovo drugi poraz, dok je San Francisko ostao sa maksimalnim učinkom, na čelu NFC-a zajedno sa Minesotom. U AFC-u samo Kanzas nije osetio gorčinu poraza.

U nedelju je viđen triler u Londonu, na stadionu Totenhema, gde je prvo Filadelfija povela sa 17:16 osam sekundi pre kraja, ali posle ispucavanja, Džeksonvil je stigao na polovinu Iglsa, a onda je kiker Kem Little sa 56 jardi doneo četvrti trijumf timu sa Floride i prvo mesto na Jugu AFC-a – 19:17.

Klivlend i Las Vegas su bili iznenađenje na početku sezone, ali očekivano padaju. Bude se Patriotsi i Pekersi koji su razbili svoje divizijske rivale. Posebno je bio raspoložen Drejk Mej koji je vodio Nju Ingland do velike pobede protiv Rejdersa sa čak 45:17. Džordan Lav je dugim loptama razbio odbranu Bersa. Kristijan Votson je sve hvatao protiv tima iz Ilionoisa za koji i dalje ne igra startni kvoterbek Kejleb Vilijams. Na Lembo fildu je počeo meč Tajson Badžent, a u finišu je igrao veteran Kejsi Kinum. Na kraju ubedljivih 31:7 za tim iz Viskonsina i nagoveštaj buđenja Grin Beja koji je sada na skoru 3-2, kao i Čikago. Na severu NFC-a svi timovi imaju više od 50 odsto uspešnosti. Na 3-2 je i Detroit koji je razbio Kardinalse u Arizoni, dok vodi Minesota sa svih pet pobeda. Vajkingsi su slavili u Nju Orleansu sa 23:13 posle sjajne igre u poslednjoj četvrtini. Najbolji risiver lige Džastin Džeferson imao je spektakularno hvatanje između dvojice defanzivaca Sejntsa.

Posle dugog vremena i prvi remi. Komandersi su sredinom poslednje deonice meča imali 27:13 protiv Džajantsa, ali je Džejmis Vinston vodio svoj tim do izjednačenja – 27:27, dok u produžetku nije bilo poena, pa je došlo do podele plena. Odličan je bio i veteran Eron Rodžers koji je sjajno komandovao napadom Stilersa protiv Indijanapolisa – 34:22. Čardžersi su opet bili blizu, ali su na svom stadionu izgubili od Denvera 17:23 i ostali bez trijumfa posle pet mečeva, kao i Tenesi koji se obrukao protiv Hjustona u Nešvilu – 3:26. Majami je izgubio od Sinsinatija na Hard Rok stadionu – 26:33.