Lepotica sezone u Sijetlu: Sedam izgubljenih lopti, preokreti, sudijska kontroverza i pad šampiona
Vreme čitanja: 4min | pon. 12.10.26. | 02:31
San Francisko u derbiju petog kola NFL šampionata pobedio branioca trofeja Vinsa Lombardija na njegovom terenu sa 32:29. Pekersi se probudili, triler Džeksonvilu protiv Filadelfije u Londonu
Imamo i utakmicu sezone u NFL šampionatu. U dvoboju divizijskih rivala, Sijetla i San Franciska, kandidata za Superbol u Los Anđelesu sredinom februara naredne godine, viđen je spektakl i pobeda gostiju iz Kalifornije u triler završnici – 32:29.
Čak sedam izgubljenih lopti, četiri domaćina i tri gostiju, preokreti, ali i sudijska kontroverza u poslednjem minutu, kada je domaćin morao da ide na četvrti daun za 10 jardi, obeležili su ovaj meča na popularnom “Gnezdu” - Lumen fildu. Naime, Kuper Kap se bacio, činilo se da je osvojio prvi daun, ali sudije su rekle da nije. I posle ponovljenog snimka odluka nije promenjena jer nije bilo dokaza. San Francisko je odigrao sjajnu poslednju četvrtinu, preokrenuo rezultat sa 21:26 na 32:29.
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Brok Pardi je bio zaustavljen tri četvrtine, ali u poslednjoj je pronašao svoju veliku metu, Majka Evansa. Tačdaun pas je uhvatio i veteran Brendin Kuks. Na četvrtom daunu za dva jarda, na dva minuta pre kraja, trener San Franciska Kajl Šanahan nije hteo da se kocka, šutirao je za tri poena, a Pinjeiro je bio precizan sa 43 jarda.
02.15: (1,60) Los Anđeles Rems (14,0) Bafalo Bils (2,55)
Ostalo je Semu Darnoldu mnogo vremena da navede svoj tim do preokreta. Sjajni Džekson Smit-Njdžigba, do tada nepogrešiv, na trećem daunu za 10 jardi, ispustio je loptu, a mogao je da ode možda i do end zone i donese pobedu svom timu.
Sijetlu je ovo drugi poraz, dok je San Francisko ostao sa maksimalnim učinkom, na čelu NFC-a zajedno sa Minesotom. U AFC-u samo Kanzas nije osetio gorčinu poraza.
U nedelju je viđen triler u Londonu, na stadionu Totenhema, gde je prvo Filadelfija povela sa 17:16 osam sekundi pre kraja, ali posle ispucavanja, Džeksonvil je stigao na polovinu Iglsa, a onda je kiker Kem Little sa 56 jardi doneo četvrti trijumf timu sa Floride i prvo mesto na Jugu AFC-a – 19:17.
Klivlend i Las Vegas su bili iznenađenje na početku sezone, ali očekivano padaju. Bude se Patriotsi i Pekersi koji su razbili svoje divizijske rivale. Posebno je bio raspoložen Drejk Mej koji je vodio Nju Ingland do velike pobede protiv Rejdersa sa čak 45:17.
Džordan Lav je dugim loptama razbio odbranu Bersa. Kristijan Votson je sve hvatao protiv tima iz Ilionoisa za koji i dalje ne igra startni kvoterbek Kejleb Vilijams. Na Lembo fildu je počeo meč Tajson Badžent, a u finišu je igrao veteran Kejsi Kinum. Na kraju ubedljivih 31:7 za tim iz Viskonsina i nagoveštaj buđenja Grin Beja koji je sada na skoru 3-2, kao i Čikago.
Na severu NFC-a svi timovi imaju više od 50 odsto uspešnosti. Na 3-2 je i Detroit koji je razbio Kardinalse u Arizoni, dok vodi Minesota sa svih pet pobeda. Vajkingsi su slavili u Nju Orleansu sa 23:13 posle sjajne igre u poslednjoj četvrtini. Najbolji risiver lige Džastin Džeferson imao je spektakularno hvatanje između dvojice defanzivaca Sejntsa.
Posle dugog vremena i prvi remi. Komandersi su sredinom poslednje deonice meča imali 27:13 protiv Džajantsa, ali je Džejmis Vinston vodio svoj tim do izjednačenja – 27:27, dok u produžetku nije bilo poena, pa je došlo do podele plena.
Odličan je bio i veteran Eron Rodžers koji je sjajno komandovao napadom Stilersa protiv Indijanapolisa – 34:22. Čardžersi su opet bili blizu, ali su na svom stadionu izgubili od Denvera 17:23 i ostali bez trijumfa posle pet mečeva, kao i Tenesi koji se obrukao protiv Hjustona u Nešvilu – 3:26. Majami je izgubio od Sinsinatija na Hard Rok stadionu – 26:33.
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NFL – 5. KOLO
Petak
Dalas Kaubojs – Tampa Bej Bakanirs 16:24 (7:0, 3:7, 0:17, 6:0)
Nedelja
Džeksonvil Džeguars – Filadelfija Igls 19:17 (7:0, 0:14, 3:0, 9:3)
Grin Bej Pekers – Čikago Bers 31:7 (7:0, 7:7, 9:0, 8:0)
Majami Dolfins – Sinsinati Bengals 24:31 (7:7, 0:14, 3:7, 14:3)
Nju Ingland Petriots – Las Vegas Rejders 45:17 (14:7, 7:0, 14:3, 10:7)
Nju Orleans Sejnts – Minesota Vajkings 13:23 (0:3, 7:3, 6:7, 0:10)
Njujork Džets – Klivlend Brauns 17:12 (7:3, 0:3, 0:0, 10:6)
Pitsburg Stilers – Indijanapolis Kolts 34:22 (7:6, 10:7, 7:6, 10:3)
Tenesi Tajtens – Hjuston Teksans 3:26 (3:3, 0:9, 0:7, 0:7)
Vašington Komanders – Njujork Džajants 27:27 p.p. )6:3, 6:0, 7:10, 8:14, 0:0)
Los Anđeles Čardžers – Denver Bronkos 17:23 (0:7, 3:3, 14:0, 0:13)
Arizona Kardinals – Detroit Lajons 21:45 (7:0, 0:24, 7:14, 7:7)
Sijetl Sihoks – San Francisko Fortinajnes 29:32 (7:7, 6:14, 13:0, 3:11)
Ponedeljak
Atlanta Falkons - Baltimor Rejvens
Utorak