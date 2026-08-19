Mićić: Liga šampiona kulminacija Partizanovog rasta, giganti kao magnet, da vratimo navijače u Pionir
Vreme čitanja: 6min | sre. 19.08.26. | 11:45
„Cilj je da odbranimo sve domaće pehare i da pokažemo da nismo zalutali u LŠ, da nam je mesto među najboljim timovima Evrope“, rekao je za Mozzart Sport kapiten crno-belih rukometaša
Igrači odlaze i dolaze, ali jedna konstanta se ne menja godinama. On je bio tu kada je Partizan bio na amaterskom nivou, kada se igralo žargonski za „kikiriki“ i sada kada klub enormno raste, pa je izazvao i interesovanje van granica Srbije dovođenjem zvučnih pojačanja kako na terenu, tako i na klupi gde je Raul Gonzales zamenio Đorđa Ćirkovića, tvorca šest trofeja za klub iz Humske u prethodne tri sezone. I sada su crno-beli u evropskoj eliti, u redizajniranoj Ligi šampiona sa 24 tima, gde nisu bili čak 13 godina.
On je vojnik kluba, što Amerikanci vole da kažu lice franšize, novi kapiten, duša tima – Ivan Mićić. Od 2012. godine nosi crno-beli dres. San je postao java, sada će sa trakom oko ruke da predvodi svoj Partizan u evropskom kremu.
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Do subote i premijere sa Eurofarm Pelisterom u Regiolalnoj ligi pred sigurno dupke punom dvoranom i vrelom atmosferom koju prave Čkembari u Bitolju, ostalo je nekoliko dana. Nisu crno-beli imali pripremne utakmice do sada. Akcenat je bio na treningu, na uigravanju, na novoj filozofiji koju donosi trofejni Španac. Ipak, u epicentru u prva dva meseca sezone je Liga šampiona. Već 10. septembra u Pionir dolazi strašni Fikse Berlin, dvostruki uzastopni vicešampion Evrope.
Ima li nestrpljenja, rukometne groznice pred start Lige šampiona?
“Ima, naravno. Ovo je kulminacija Partizanovog rasta poslednjih sezona. Svake godine smo pomerali letvicu, sada je došla i ta Liga šampiona. Ma, kako da nema uzbuđenja, posle toliko godina da Partizan igra Ligu šampiona, i još da dočekam da budem u toj ekipi koja će igrati u Pioniru. Stvarno je to ispunjenje svih dečačkih snova“, rekao je Mićić za Mozzart Sport.
Kapitenska traka je na vašoj ruci. Kakav je osećaj?
“Jako sam srećan i zahvalan klubu što se odlučio na taj potez. Prihvatio sam na njihov predlog. To je velika čast, ali i velika odgovornost. Nije mi strano. Već sam imao priliku da se nađem u toj ulozi, tako da sam spreman da predvodim saigrače“.
Promenila se ovog leta svlačionica. Sada nije srpski jedini jezik.
“Svi momci koji su došli polako hvataju malo srpskog jezika, svi su voljni da nauče. Za sada kombinujemo srpski i engleski, ima tu i španskog“.
Kakav je bio prvi utisak posle žreba za Ligu šampiona? Verovatno ste u sebi rekli: ’Pa, moglo je i lakše’?
“Naravno, sigurno je moglo malo lakše. Mislim, kad pogledamo Berlin, koji je vicešampion Evrope, pa Vesprem kao jedan od najboljih i najbogatijih klubova u Evropi, i naravno Porto, ekipa koja je uvek tu, u vrhu nekog evropskog rukometa, sigurno da je moglo lakše. Možda je samim tim i lepše, zato što su zvučnija imena, i mislim da će samim tim ljudi biti više zainteresovani da dođu i da pogledaju te mečeve u Pioniru, da će biti magne za punu dvoranu”.
21.00: (1,45) Nekse (8,50) Trimo Trebnje (3,40)
Očekuješ li pun Pionir 10. septembra protiv Berlina?
“Nadam se! Možda ne baš dupke pun, ali verujem da će tu biti dobrih 4.000–5.000 ljudi koji će stvarno imati priliku da gledaju jedan dobar evropski rukomet, da uživaju“.
Sarađivali ste sa Raulom Gonzalesom u reprezentaciji. Ima li razlike sada kada je u klubu?
“To je sve preslikano iz reprezentacije. Raul stvarno vodi računa o detaljima, perfekcionista je. Volim da kažem da ti on uprosti igru. Koliko god to bilo kontradiktorno, on igračima uprosti, pojednostavi, da vrlo dobro shvate ono što on zahteva od njih. Naravno, treba možda malo vremena koji se nismo susretali s njim ranije da se adaptiramo na njegov sistem, ali mislim da to ide poprilično dobro i da ima dovoljno vremena do početka onih najbitnijih utakmica. Iskoristićemo Regionalnu ligu kao pripremni period za ono što nas očekuje u septembru, Superkup Srbije sa Dinamom, početak našeg prvenstva i, naravno, Liga šampiona“.
Kako vam se čini Tobijas Vagner na vašoj poziciji?
“Vagner je momčina, možda jedan od najjačih pivotmena u Evropi u ovom trenutku. I kao čovek je mnogo dobar tip, stvarno se vidi da je pozitivac. Siguran sam i mislim da ćemo imati odličnu saradnju“.
Razlikujete se poprilično po gabaritu, ali i karakteristikama. Vi ste univerzalac, podjednako dobro igrate i u odbrani i u napadu, Austrijanac je poznat kao isključivo ofanzivac.
“Tobi igra ofanzivu, ali ko zna, možda će kod Raula morati da počne da igra malo i odbranu“.
Stigao je prekaljeni defanzivac Ilija Abutović da pojača središnji deo odbrane. Prošle sezone ste igrali u tandemu sa Rumunom Liviuom Kabom i Nikolom Zečevićem. Tu je sada Ilija da pomogne znanjem i iskustvom.
“Šta da kažem o Iliji, o čoveku koji ima višegodišnje iskustvo na najvišem nivou evropskog rukometa, koji je osvojio Ligu šampiona... Ima toliko pretrčanih kilometara i odigranih utakmica. Već od starta priprema nam na treninzima ukazuje na neke stvari o kojima nisam ni razmišljao ranije. I mislim da će nam dosta značiti sa svojim iskustvom i, naravno, kvalitetom pre svega“.
Imaćete novo takmičenje – Regionalnu ligu. Prva sezona je eksperimentalno takmičenje.
“Raspored je takav da se igra turnirski tip. Igraćemo tri jake utakmice pred početak sezone. Mislim da je to odlična provera, sa Pelisterom, Alkaloidom i Dubočicom. Pozdravljam formiranje Regionalne lige. Videćemo kako će to izgledati ove prve, da kažemo, probne sezone. Nadam se da će liga da uhvati zamah u narednim godinama“.
Prošle sezone ste uzeli četiri pehara, sada imate i takmičenje više. Možda da obogatite kolekciju trofeja?
“Cilj je da odbranimo sve domaće pehare i da pokažemo da nismo zalutali u Ligi šampiona, da nam je mesto među najboljim timovima. U Regionalnoj ligi biće to odlične provere da vidimo gde se nalazimo u odnosu na makedonske klubove koji imaju jači šampionata od našeg. Zavisi od toga koliko će klubovi ozbiljno da shvataju to takmičenje, u kojim sastavima će da igraju. Mislim, neće niko olako shvatati tu ligu, ali smatram da će u prvoj godini koristiti za uigravanje, za neki pripremni period, za uigravanje za za domaća prvenstva, Ligu šampiona, Ligu Evrope“.
Da li će Partizan ove godine da dobija ili gubi sa 70+ golova ili će se igrati tvrđe?
“Ne mogu ništa da obećam, ali mislim da svakom ko dođe u Beograd neće biti lako. Mi ćemo dati svoj maksimum, jer smo dugo čekali na ovu šansu. Svakako da nam je cilj da se pokažemo u što boljem svetlu. To su stvarno, kao što sam rekao, ekipe poput Vesprema i Berlina, od njih nema boljih. Mislim da ćemo i sa tim evropskim gigantima moći da igramo ravnopravno u Beogradu. Sad, videćemo da li će biti dovoljno da pobedimo ili izgubimo sa nekom manjom razlikom. Najvažnije je da mi igramo svoju igru, da se pokažemo u najboljem svetlu, da ljudi prepoznaju da dajemo maksimum. Tako ćemo imati i više gledalaca“.
Falio je Partizanu evropski iskorak prethodnih sezona. Dobra stvar je i ako ne budete u prva dva u grupi u Ligi šampiona, nastavljate bitisanje u Ligi Evrope.
“Mislim da je tim i koncipiran imajući u vidu Evropu i evropska takmičenja. U Ligi šampiona je cilj da odigramo što bolje, pa onda šta bude. I da se ne prođe ta grupa, svakako će Liga Evrope biti lepa šansa da se napravi iskorak. Prošle sezone nam je malo falilo za Top 16 fazu“.
Imate u timu igrača koji je osvajao Ligu šampiona, Iliju Abutovića (Vardar), i ome koji su igrali finale elitnog evropskog takmičenja, Migela Sančeza Migaljona i Vladislava Kuleša (Kjelce). Da li ste pričali s njima kakav je to osećaj, mogu li da vam prenesu to?
“Pričamo, naravno, ali mislim da koliko god oni nama sad govorili i ukazivali na neke stvari, dok mi to ne osetimo na terenu, ne možemo da imamo pravu sliku o svemu tome šta znači igrati Ligu šampiona. Jesmo nestrpljivi, ali brzo će Liga šampiona, za manje od tri nedelje. Možda će svakako biti potrebna ta prva utakmica da se adaptiramo. Ipak su to top ekipe, ozbiljni igrači, najviši nivo svetskog rukometa. Koliko god oni nama davali savete, mislim da moraju svi igrači to da osete na svojoj koži da bi znali šta znači igrati Ligu šampiona“.
Prvo, pa muško. Dolazi Matijas Gidsel. Ko će ga (sa)čuvati?
“Mislim da je tog čoveka nemoguće sačuvati, ali bismo mogli da ga limitiramo malo da ne radi ono što najbolje zna. Sigurno će biti mnogo teško“.
Da li vam trener već pušta utakmice Fikse Berlina, prvog rivala u Ligi šampiona?
„Ne još. I dalje smo fokusirani na sebe, da usavršimo ono što Raul traži od nas i da se adaptiramo u potpunosti na njegov sistem. Biće vremena i za to“, zaključio je kapiten crno-belih rukometaša za Mozzart Sport.