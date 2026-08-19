Mićić: Liga šampiona kulminacija Partizanovog rasta, giganti kao magnet, da vratimo navijače u Pionir

On je vojnik kluba, što Amerikanci vole da kažu lice franšize, novi kapiten, duša tima – Ivan Mićić . Od 2012. godine nosi crno-beli dres. San je postao java, sada će sa trakom oko ruke da predvodi svoj Partizan u evropskom kremu.

Igrači odlaze i dolaze, ali jedna konstanta se ne menja godinama. On je bio tu kada je Partizan bio na amaterskom nivou, kada se igralo žargonski za „kikiriki“ i sada kada klub enormno raste, pa je izazvao i interesovanje van granica Srbije dovođenjem zvučnih pojačanja kako na terenu, tako i na klupi gde je Raul Gonzales zamenio Đorđa Ćirkovića , tvorca šest trofeja za klub iz Humske u prethodne tri sezone. I sada su crno-beli u evropskoj eliti, u redizajniranoj Ligi šampiona sa 24 tima, gde nisu bili čak 13 godina.

Do subote i premijere sa Eurofarm Pelisterom u Regiolalnoj ligi pred sigurno dupke punom dvoranom i vrelom atmosferom koju prave Čkembari u Bitolju, ostalo je nekoliko dana. Nisu crno-beli imali pripremne utakmice do sada. Akcenat je bio na treningu, na uigravanju, na novoj filozofiji koju donosi trofejni Španac. Ipak, u epicentru u prva dva meseca sezone je Liga šampiona. Već 10. septembra u Pionir dolazi strašni Fikse Berlin, dvostruki uzastopni vicešampion Evrope. Ima li nestrpljenja, rukometne groznice pred start Lige šampiona?

“Ima, naravno. Ovo je kulminacija Partizanovog rasta poslednjih sezona. Svake godine smo pomerali letvicu, sada je došla i ta Liga šampiona. Ma, kako da nema uzbuđenja, posle toliko godina da Partizan igra Ligu šampiona, i još da dočekam da budem u toj ekipi koja će igrati u Pioniru. Stvarno je to ispunjenje svih dečačkih snova“, rekao je Mićić za Mozzart Sport.

Kapitenska traka je na vašoj ruci. Kakav je osećaj?

“Jako sam srećan i zahvalan klubu što se odlučio na taj potez. Prihvatio sam na njihov predlog. To je velika čast, ali i velika odgovornost. Nije mi strano. Već sam imao priliku da se nađem u toj ulozi, tako da sam spreman da predvodim saigrače“. Promenila se ovog leta svlačionica. Sada nije srpski jedini jezik.

“Svi momci koji su došli polako hvataju malo srpskog jezika, svi su voljni da nauče. Za sada kombinujemo srpski i engleski, ima tu i španskog“. Kakav je bio prvi utisak posle žreba za Ligu šampiona? Verovatno ste u sebi rekli: ’Pa, moglo je i lakše’?

“Naravno, sigurno je moglo malo lakše. Mislim, kad pogledamo Berlin, koji je vicešampion Evrope, pa Vesprem kao jedan od najboljih i najbogatijih klubova u Evropi, i naravno Porto, ekipa koja je uvek tu, u vrhu nekog evropskog rukometa, sigurno da je moglo lakše. Možda je samim tim i lepše, zato što su zvučnija imena, i mislim da će samim tim ljudi biti više zainteresovani da dođu i da pogledaju te mečeve u Pioniru, da će biti magne za punu dvoranu”. 21.00: (1,45) Nekse (8,50) Trimo Trebnje (3,40) Očekuješ li pun Pionir 10. septembra protiv Berlina?

“Nadam se! Možda ne baš dupke pun, ali verujem da će tu biti dobrih 4.000–5.000 ljudi koji će stvarno imati priliku da gledaju jedan dobar evropski rukomet, da uživaju“. Sarađivali ste sa Raulom Gonzalesom u reprezentaciji. Ima li razlike sada kada je u klubu?

“To je sve preslikano iz reprezentacije. Raul stvarno vodi računa o detaljima, perfekcionista je. Volim da kažem da ti on uprosti igru. Koliko god to bilo kontradiktorno, on igračima uprosti, pojednostavi, da vrlo dobro shvate ono što on zahteva od njih. Naravno, treba možda malo vremena koji se nismo susretali s njim ranije da se adaptiramo na njegov sistem, ali mislim da to ide poprilično dobro i da ima dovoljno vremena do početka onih najbitnijih utakmica. Iskoristićemo Regionalnu ligu kao pripremni period za ono što nas očekuje u septembru, Superkup Srbije sa Dinamom, početak našeg prvenstva i, naravno, Liga šampiona“. Kako vam se čini Tobijas Vagner na vašoj poziciji?

“Vagner je momčina, možda jedan od najjačih pivotmena u Evropi u ovom trenutku. I kao čovek je mnogo dobar tip, stvarno se vidi da je pozitivac. Siguran sam i mislim da ćemo imati odličnu saradnju“. Razlikujete se poprilično po gabaritu, ali i karakteristikama. Vi ste univerzalac, podjednako dobro igrate i u odbrani i u napadu, Austrijanac je poznat kao isključivo ofanzivac.

“Tobi igra ofanzivu, ali ko zna, možda će kod Raula morati da počne da igra malo i odbranu“.