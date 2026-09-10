Mijajlo Marsenić: Partizan ostaje opcija, sve mi je čudno pred meč u Pioniru

U junu naredne godine, kada se bude opraštao od dresa Lisica, pod svodove "Maks Šmeling" dvorane u glavnom gradu Nemačke njegov dres s brojem 93 će otići u istoriju. Čast koja se retko kome pruža, pogotovo strancu, ali koju je zaslužio predanim radom zalaganjem i uvek bepoštednom borbom. Igra sudbine je rekla da će popularni Marsa da igra ovog četvrtka (18.45, Arena Sport Premjum 3) protiv kluba koji ga je afirmisao, izbacio u rukometnu orbitu, a možda to bude i budući tim. Od letos se spekuliše da će Marsenić da 2027. godine obuče dres Partizana i opet sarađuje sa Raulom Gonzalesom , ne samo u reprezentaciji Srbije.

Stigao je Mijajlo Marsenić u Humsku pre više od decenije i po kao golobradi klinac iz Berana, stasit, snažan… Došao je po sreću i afirmaciju u naš glavni grad. Ubrzo je talenat i čelična volja došla do izražaja, brzo je stasao, sa Partizanom igrao Ligu šampiona, kasnije dotakao zvezde sa Vardarom, osvojio Ligu šampiona, a sada već devetu sezonu nosi zeleni dres Fikse Berlina, kluba u kome ima status legende i jednog od najvoljenijih među saigračima, navijačima...

Beograd je 15 godina čekao na meč EHF Lige šampiona, crno-beli posle 13 sezona su u evropskom kremu. Udariće Marsenić na kuma Iliju Abutovića, na dugogodišnjeg saigrače iz slavnih dana Vardara, ali i reprezentacije… 18.45: (11,0) Partizan (16,0) Fikse Berlin (1,07) Pred dolazak u Beograd na megdan crno-belima (ekspedicija Fiksea je stigla u naš glavni grad u sredu popodne, a uveče je imala trening na Banjici), Marsenić se kao i uvek ljubazno odazvao pozivu Mozzart Sporta da sumira utiske posle emotivnih desetak dana, otkako su klub i on saopštili da im se u junu razilaze putevi u Berlinu, da će posle devet godina morati da potraži novu sredinu.

“Bila je baš emotivna nedelja. Jednostavno, došlo je vreme da kažemo da je kraj. Razum je pobedio“, rekao je Marsenić na početku razgovora za naš portal i dodao:

“Razgovarao sam sa Bobom (prim. aut. Bob Hening, alfa i omega kluba), on mi je predočio planove kluba za naredni period. Svestan sam bio da sam mogao da ostanem još godinu, dve, ali da moje telo trpi. Nisam više toliko mlad. Evo, sad posle utakmice sa Magdeburgom, dva dana sam se ’raspadao’. Zna se koliko je Bundesliga zahtevna, iscrpljujuća, mnogo putovanja. Moram da mislim na zdravlje, na porodicu. Želim da provodim više vremena s njima“.

Da li to znači da niste imali ponudu za nastavak saradnje sa Berlinom?

“Bob mi je predočio viziju kluba, pa je i meni bilo lakše da mu saopštim, jer sam znao da je pravo vreme da se rastanemo, da završimo ovaj prelep period u Berlinu. Korektno je to bilo s njegove strane što smo imali iskren razgovor. Uvek sam sjajnu saradnju s njim. Rastaćemo se kao prijatelji, a meni je drago da ću ove sezone imati šansu da taj oproštaj bude iz snova“. Izjavili ste za nemačke medije da ste završili sa Bundesligom?

“Da, to je moja odluka. Ja sam lojalan Berlinu. Tako je bilo od prvog dana. Ne vidim sebe da se selim na drugo mesto s porodicom ovde, da igram protiv kluba gde sam toliko toga uradio. Napuštam Nemačku, to je izvesno”. 18.45: (3,40) Dinamo Bukurešt (8,50) Monpelje (1,45) Da li se vraćate za Beograd? Ne mislim na meč sa Partizanom na startu Lige šampiona, nego od jula naredne godine?

“Sve je otvoreno. Ne krijem da je Partizan jedna od opcija. U toku su razgovori sa porodicom, menadžerom, pa ćemo odlučiti zajedno. Mislim da će vrlo brzo sve da bude jasno, gde nastavljam karijeru. Sada ne mogu ništa da kažem, jer zaista nismo odmakli daleko. Ima razgovora, ali ni blizu finalizacije. Možda će uskoro moći da se obelodani, ali zasad nema ništa po tom pitanju“. Na startu Lige šampiona Partizan? Sigurno emotivno za vas. Kakva su očekivanja, o čemu ste razmišljali prethodnih dana?

“Baš u ponedeljak kada smo se vraćali iz Štutgarta, u letu sam razmišljao i... Čudna je situacija. Nesvakidašnje iskustvo. Nemam tremu, nisam nervozan, nikada to nisam bio pred utakmicu, ali ne znam šta da očekujem. Zaista jedinstven doživljaj, Partizan mi je nepoznanica, kako će igrati protiv nas, ne znam ni kakva će atmosfera da bude, koliko će navijača da dođe u Pionir. Ako bude onakve atmosfere kako zna da bude u Beogradu na košarci, sigurno će to da bude novo iskustvo za moje saigrače, da nisu osetili takav naboj jer je ovde u Nemačkoj to drugačije, opuštenije”.

Šta vam kaže trener Nikolaj Krikau?

“Ritam utakmica je ubitačan, stalna putovanja, pa se nismo nešto posebno spremali za Partizan. Pitao me je trener gde može da vidi utakmice Partizana pošto nije mnogo odigrao ove sezone. Rekao sam mu da ima Regionalna liga na YouTube-u. Ne sumnjam da će sve da nas čeka, materijal o našem rivalu, da ćemo dobro da se spremimo za start Lige šampiona”. Ako iko poznaje Raula Gonzaleza, to ste vi. Sarađivali ste sjajno u Vardaru. Znate da se on detaljno sprema za svaku utakmice. Očekujete li neko iznenađenje?

“Poznajem Raula dobro. Naravno da znam da će biti iznenađenja s njegove strane, nek taktičke zamisli, ali opet mislim da smo kvalitetniji tim, da izađemo kao pobednici iz tog meča. Profesionalac sam, očekujem pobedu. Nažalost, to će biti protiv Partizana, ali ja sam igrač Fiksea“. ***** IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA **** Šta vam kaže bivši dugogodišnji saigrač iz Vardara i reprezentacije Srbije Ilija Abutović?

“Ika je moj veliki prijatelj i kum. Igrao sam i s njim, ali i protiv njega u Bundesligi, znamo se. On je sjajan defanzivac, toliko godina igra na visokom nivou. Neće biti lako, prštaće sigurno. Na terenu neće biti poštede, prijateljstva i kumstva“. To ostavljam za pre i posle meča”. 20.45: (1,15) Sporting Lisabon (12,0) GOG (6,75) Biće tu i susret s nekadašnjim saigračima iz Partizana, Ivanom Dimitrijevićem, Strahinjom Milićem, Markom Pavlovićem koj sada rade u Humskoj.

“Sa Džambom (prim. aut. Strahinja Milić) sam najviše igrao. Biće to veoma emotivno za mene. Srešću sigurno ljude koje nisam dugo, evociraćemo uspomene. Sećam se dok sam bio klinac… Živeo sam u Braće Jerković. Sa Ivanom Dimitrijevićem, njegovim bratom, još nekim dragim ljudima, igrali smo karte do kasno. Tu su bila teška vremena, nemaština, kad je Partizan bio u lošoj situaciji, kada se nije imalo novca za osnovne potrebe, ali nekako smo uvek imali to zajedništvo. To se pamti, ne zaboravlja. Zato sada ja imam poseban odnos sa mlađim saigračima i savetujem ih. Tako su mene prihvatili stariji momci, učio sam od njih“. Da se vratimo na Ligu šampiona, novi sistem od ove sezone, 24 kluba, nema više dugačkih 14 kola, sada samo šest sigurnih, nema mnogo prostora da se kiks ispravi?

“Iskreno, malo sam neupućen. Nekada sam gledao drugu nemačku ligu, sve pratio što s tiče rukometa. Sa godinama je valjda došlo do zasićenja, pa nisam ispratio sve promene“. Dva od četiri tima u grupi idu dalje, treći i četvrti nastavljaju u Ligi Evrope?

“Eto, nisam znao za taj podatak da nema ispadanja. Mislim, dobro je to za Partizan, ako ne bude na prva dva mesta, da nastavi takmičenje. Velika je stvar što je Srbija dobila tim u Ligi šampiona, što će Partizan imati priliku da se ogleda sa najboljima“. Marsenić u dresu Partizana 2012. godine (©MN Press) Berlin je okrenut više ka budućnosti. Narednog leta stižu svetske superzvezde, Dika Mem iz Barselone i Simon Pitlik iz Flensburga. Kao vaša zamena dolazi Leo Monar iz Kjelcea. Da li je ovo prelazna godina za klub?

“Ne bih se složio da je prelazna. Stav kluba i nas igrača je da želimo da napadnemo sve trofeje. Zamislite, da recimo ne budemo ove sezone prvi ili drugi u Bundesligi, a Mem i Pitlik da igraju u Ligi Evrope. Nešto mi ne ide zajedno to... Krasi nas zajedništvo u svlačionici. Svesni smo da su nam otišli bitni igrači, da ćemo teško nadoknaditi odlazak Dejana Milosavljeva i Lasa Andersona, ali pričamo, imamo taj duh koji nas krasi, znamo da svako mora da bar koji procenat da više da bismo ispunili ciljeve kluba“.