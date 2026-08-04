Ništa od četvrtfinala EP za Orliće: Slovenci su neka druga dimenzija
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 21:03
Kadeti Srbije poraženi drugi put za dva dana u Pioniru - 24:29 (12:14) i ostali bez plasman među osam najboljih selekcija na šampionatu Starog kontinenta u Beogradu
Dve meč lopte su naši kadeti imali za četvrtfinale Evropskog prvenstva u Beogradu i nijednu nisu iskoristili. Posle poraza od Francuske (22:27) u ponedeljak, Orlići su poklekli u Pioniru pred oko 2.000 gledalaca od Slovenije - 24:29 (12:14), pa je Srbija ostala bez plasmana među osam najboljih selekcija Starog kontinenta za rukometaše do 18 godina. U nastavku takmičenja naše nade čeka razigravanje za plasman od devete do 12. pozicije.
Šteta, nismo iskorisitli domaći teren, lepu podršku s tribina. Bod protiv Nemaca na Banjici je bilo naše najbolje izdanje i prvih 20 minuta protiv Francuske. Mali fond bekova, rastrzan napad u dve ključne utakmice, uzeli su danak. Slovenija je pokazala da se u ovoj zemlji sjajno radi sa mladim igračima. Pet utakmica - pet pobeda za lidera Grupe 1.
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Opet smo loše počeli kao u većini utakmica na ovom šampionatu. Celo prvo poluvreme jurili su Orlići prednost rivala. Nije bilo širine u napadu, krila su iz prvih šuteva promašila ceo gol. Petljali su bekovi, opet smo kao i protiv Francuza sve hteli kroz sredinu da rešimo, a tu je uvek najgušća odbrana. Ulaskom Filipa Markovića, napad je bio bolji, dok je sa dve vezane odbrane čim je ušao na teren publiku digao na noge Pančevac Adrian Legat Rivera.
U nastavku je na početku našu selekciju pokrenuo srednji bek Mihajlo Popović, ali serija 5:0 Slovenaca je prelomila meč u 40. minutu, kada je bilo 21:15. Napad je bio jalov kao u ponedeljak protiv Francuza. Slovenci su igrali svoju igru, tečno u napadu, sa lakim golovima iz polukontri i nije bilo spasa za četu Aleksandra Brkovića.
Osim povređenog desnog beka Veljka Pavlovića, nije mogao da igra ni startni sredni bek, novi rukometaš Partizana, Uroš Gugolj, koji je naknadno dobio suspenziju od dve utakmcie od strane EHF-a zbog pogibeljnog starta u poslednjim trenucima utakmice sa Francuskom u ponedeljak.
Pivotmen Aleksandar Stojković je postigao sedam golova, a Mihajlo Popović šest (tri sedmerca). Filip Marković je četiri puta zatresao mrežu, a Uroš Perić, Dušan Radanović i Stefan Stojinović po dvaput. Golmani nisu imali svoj dan, po tri odbrane Vanje Radivojevića i Adriana Legata Rivere. Kod Slovenaca šest golova Žana Kovača i Nika Sovića, Patrik Murko je dao pet pogodaka, a Jaka Podvršić četiri. Odličan na golu je bio Lian Kamenica sa 13 intervencija. Mladi čuvar mreže je unuk proslavljenog stručnjaka Kasima Kamenice.