Ništa od petog uzastopnog finala: Srbija nije ličila na sebe, Turska nas poslala u borbu za bronzu

Nastavio je Terzić sa praksom da rotira parnerku Aleksandri Uzelac u primačkoj dijagonali, pa je tako šansu od početka meča dobila Vanja Ivanović, iako je Branka Tica odigrala sjajno četvrtfinale. Ali, prijem će biti samo jedan od segmenata koji neće funkcionisati kako treba u prvom setu. Meč je sa dva vezana poena otvorila Melisa Vargas, na rezultatu 9:8 već su i ona i Eda Erdem imale po četiri upisana, a sve odbojkašice Srbije zajedno - tri, pošto smo većinu osvajali greškama rivala. Imala je Srbija samo jedno jedino vođstvo u prvom periodu meča - 8:7, selektor Terzić je na tajm-autu kritikovao i servis i prijem, a posebno nas je mučila igra Turkinja na srednje blokere, za koju nije bilo rešenja.

Nije ovo bio set Tijane Bošković, na 9:11 ispucala je loptu u aut, pa na 13:15 još jednu, ni u sledećoj akciji nije prošao njen smeč. Vodio je domaćin sa 19:14, Srbija prišla na 20:18, posle dva vezana poena Mine Popović, što su bili prvi naši napadi preko srednjaka na meču. Na 22:20 bila je možda poslednja prilika da se spasi set, u nadmudrivanju na mreži Melisa Vargas je bila uspešnija od Vanje Ivanović i sa ukupno osam poena predvodila je Tursku do konačnih 25:20. Zanimljivo, Srbija je u ovom setu više poena osvojila greškama rivala nego Turska, ali je Eda Erdem imala sedam, a kod Srbije Uzelac pet, Tijana samo tri iz napada.

Drugi set počeo je jednim spornim poenom. Tijana Bošković je smečovala, lopta se vratila u naše polje i maltene pala na pod, ali je glavni sudija prekinula poen koji delić sekunde ranije, signalizirajući da je to četvrta lopta. Tražio je Terzić čelendž, ispostavcilo se da lopta jeste dotakla blok Turkinja, ali je poen ipak dodeljen Turskoj, dok Srbija nije izgubila čelendž. Terzićev višeminutni protest koji je usledio - dobio je žuti karton, bio na ivici crvenog - nije bio srazmeran težini sudijske odluke sve i da smo bili oštećeni za poen. Možda malo kao posledica frustracije, ali čini se mnogo više svesno pravljenje pritiska i pokušaj da trgne melanholičnu ekipu na terenu.

Jeste Maja “skuvala” narednu loptu za 2:2, ali uslediće serija rivala od 6:1, uz zaista katastrofalan prijem srpske reprezentacije. Toliko loš, da je selektor posegao za trostrukom izmenom - zamenio je oba primača i libera, a poen kasnije zameniće i Maju Ognjenović Slađanom Mirković. Ta šok terapija je već dala rezultat, mic po mic Srbija se vratila u set, čak uspela da izjendači na 12:12, ali neuspešnim potezom na mreži Tijane Bošković na 12:13, Srpkinje ponovo ulaze u agoniju i Turska olako vraća ubedljivu prednost - 18:13. Na 19:16 još jedan dug poen koji se završava Tijaninin ispucavanjem u aut i u periodu meča u kojem je odbrana Srbije funkcionisala neuporedivo bolje nego napad, nevolja je bila što je ubedljivo (19:25) izgubljen set u kojem je Vargas osvojila samo jedan poen iz napada (zato je Guneš imala sedam u ovom setu).

Ništa se nije promenilo ni na početku trećeg seta - najduži poen na meču dobijaju Turkinje za 2:0, dok dlanom o dlan bilo je 7:2 i prostora za povratak u život nije bilo. Poslednji tračak nade ugasio se kada Uzelac nije realizovala kontru na 17:20. Na kraju 25:20 za prvi poraz Srbije bez osvojenog seta na evropskim prvenstvima još od polufinala protiv Rusije 2013. godine. Uz 18 poena Melise Vargas, po 11 Guneš i Erdem, a na drugoj strani 14 Tijane Bošković i 11 Aleksandre Uzelac. Ostaje u nedelju borba za treče mesto. I bronza je medalja, mnogo više od puke utehe...