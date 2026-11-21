Jedan od onih koji je zablistao u dva meča je upravo Damjanović, bio je odličan pre osam dana protiv bivšeg kluba Metaloplastike u Šapcu, a dao je i 10 golova rođenom mlađem bratu Vanji u večitom derbiju protiv Zvezde u petak uveče na Banjici pred oko 1.000 gledalaca. Raul Gonzales nije uspeo da ga “ukalupi” u svoj sistem. Novi kormilar crno-belih Marko Pavlović dao mu je slobodu, a to mu Damjanović vraća na najbolji način.

Za razliku od beskrvnog Partizana u prvom delu sezone, gde su stranci bili u prvom planu, posle kraha i neizvesnosti kluba, domaći rukometaši su dobili “pet minuta slave” i pokazali su da su zasluženo tu, da mogu da nose teret velikog kluba.

Domaći igrači su bili u drugom planu u prvom delu sezone kod selektora Srbije, posebno Aljoša Damjanović , ali i Ivan Mićić i Mladen Šotić . Pogotovo je bilo iznenađenje izostanak iz bitnih mečeva Aljoše Damjanovića , reprezentativca Srbije iz Herninga sa Evropskog prvenstva, tada igrača Metaloplastike. Očekivala se eksplozija levog-srednjeg beka ove sezone, ali umesto toga – stagnacija. Jedini je bitnu ulogu imao u Regionalnoj ligi kada je dao 11 golova Alkaloidu u Skoplju. Čak nije bio ni u protokolu u meču Lige šampiona sa Vespremom u Pioniru.

Gde je bio problem sa bivšim trenerom Raulom Gonzalesom, da li ga iznenađuje što njegovog imena nema ni među 35 kandidata za Svetsko prvenstvo u januaru u Nemačkoj, dokle će da bude u dresu Partizana… Damjanović je govorio za Mozzart Sport posle večitog derbija koji je Partizan lako dobio sa 32:24 i osigurao maksimalan učinak u ARKUS ligi.

“Otvorili smo maksimalno dobro utakmicu protiv Zvezde, stvorili veliku prednost. Mi domaći igrači smo pokazali da smo s razlogom tu, da prošle godine ta titula nije ni poklonjena niti na silu uzeta, da je bila zaslužena. Mi ćemo da nastavimo s planom koji je bio kao u julu kada smo se okupili. To što nas je napustilo dosta igrača ne remeti planove, kao ni dešavanja van terena. Ostavljamo srce na terenu dokle god budemo branili boje ovog kluba. Hvala i navijačima. Zaista nismo očekivali ovakvu podršku. Podigli su nas u teškim trenucima. Nadam se da će biti uz nas u svakom meču, već u narednom u Leskovcu”, rekao je Damjanović.

Niste imali popusta za mlađeg brata Vanju koji je branio gol Zvezde?

“Mi smo jako bliski. Posle meča ćemo da sednemo, da razgovaramo o meču, ali mi smo profesionalci. Svako želi da pobedi. Dao sam mu 10 golova, ali je on meni skinuo tri udarca zaredom. On napreduje i radujem se sledećem našem duelu u Šumicama. Prokomentarisao mi je da je imao nekoliko lopti na rukama. Ja sam mu rekao u šali: ‘Mali, ja šutiram iz sve snage’. Spremao se za mene, ali i meni je bio motiv da ga pobedim. Zadovoljan sam kako je ispalo”.

Za koga je mama navijala?

“Mama nije mogla da gleda, ali znam da je većina porodica bila naklonjenija Vanji osim moje supruge i sina Lakija. Svi su želeli da me pobedi, ali sam ih razočarao (smeh)”.

Da se vratimo na odnos sa nekadašnjim trenerom Raulom Gonzalesom. Gde je bio problem?

“Ne bih rekao da je bio problem. Takav je sport. Jednostavno, nismo se poklopili, došli su neki novi momci, igrali su pre mene. Bio sam u drugom planu. Nije moje da komentarišem da li je to tako trebalo. Trudio sam se maksimalno, kao i sada u derbiju što sam ostavio poslednji atom snage. Svu sreću mu želim. Od Raula sam mnogo naučio, što u reprezentaciji zimus, što sada u ova četiri meseca rada u Partizanu. Ne isključujem da u budućnosti opet sarađujemo”.

(©RK Partizan/Maja Nastić)

Da li ste bili razočarani što vašeg imena nije bilo ni na širem spisku od 35 za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj sredinom januara naredne godine?

“Ne! Donekle sam to i očekivao. Slabo sam igrao, odnosno ovo što sam igrao nije bilo na tom nivou. To je realnost. Ovi momci koji su na spisku su najbolji što Srbija ima. Treba da ih jurim kao i dosad što sam radio da se nađem opet na spisku”.

Da li ste razgovarali sa nekadašnjim trenerom u četiri oka, šta vam je zamerao?

“On je tih čovek... Ima svoj sistem i toga se drži. Nisam se uklapao u to što on zahteva ili nisam bio dovoljno dobar. Nema zle krvi, bar s moje strane”.