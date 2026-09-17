Očajnih prvih 15 minuta kumovali novom porazu crno-belih u Ligi šampiona
Vreme čitanja: 3min | čet. 17.09.26. | 22:21
Rukometaši Porta pobedili Partizan sa 32:28 (17:14) u drugom kolu elitnog takmičenja na Starom kontinentu
Novi poraz Partizana u EHF Ligi šampiona. Moglo je da se igra protiv Porta, nije portugalski vicešampion ni blizu Berlina i Vesprema, ali je na svom terenu ipak bio nepremostiva prepreka za crno-bele. Loših prvih 15 minuta i čak “minus šest (8:14) kumovali su neuspehu čete Raula Gonzalesa. Na kraju pobeda Zmajeva – 32:28 (18:15).
“Trči i pucaj”, tako igra Porto. Ušao je srpski šampion u taj ritam domaćina na početku meča. Mnogo su grešili crno-beli, promašivali zicere (Migaljon, Papović I Lumbroso, Šotić nije iskoristio penal). Prvi put u dresu Partizana zaigrao je i reprezentativac Srbije Miloš Kos posle preloma šake. Posle tajm-auta španskog stratega i ulaskom Vladislava Kuleša i golmana Andreja Trnavca, trgao se Partizan, u finišu prvog poluvremena smanjio na tri gola razlike.
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U nastavku do sredine drugog dela igre je imao Partizan tri-četiri pogotka zaostatka, disao za vratom Portugalaca, ali pojačali su ritam plavo-beli, svako sporije vraćanje gostiju su kažnjavali tranzicijom i lakim pogocima iz kontre.
Kuleš je držao Partizan dalekometnim hicima, kao i standarno najbolji igrač Partizana ove sezone Lumbroso, imao su crno-beli u nekoliko navrata napad za “minus dva”, ali po pravilu nisu koristili šansu, a to su uigrani domaćin kažnjavali.
Pokušao je Gonzales i sa “sedam na šest” u napadu da promeni ritam, davalo je to rezultate, dva vezana gola je delo Lazara Anđelkovića, ali pobeda Zmajeva nije dolazila u pitanje. Trzaj Partizan je imao u 51. minutu, kada je smanjio na 25:27 pogotkom Sančeza Migaljona, ali posle taj-auta, domaćin je dodao gas, dao dva brza pogotka i upisao prve bodove u elitnom evropskom takmičenju. Imao je Partizan još jedan priključak za dramu u finišu, kada je Vagner smanjio na 27:29.
Imali su gosti i napad za "minus jedan" sa igračem manje u polju, ali je Kulešov šut uz pretnju pasivnog napada izblokiran, a Porto je i defintivno rešio pitanje pobednika osmim golom Antonija Martineza za 30:27, tri minuta pre kraja.
Izraealac Joav Lumbroso je postigao sedam golova za Partizan, a po pet Vladislav Kuleš i nepogrešivo desno krilo Lazar Anđelković. Tobijas Vagner se četiri puta upisao u strelce, a Sergej Ivanov i Migel Sančez Migaljon po dvaput. Golmani su imali osam odbrana, pet Bekir Čordalija, a tri Andrej Trnavac.
Kod domaćina je Antonio Martinez pogodio mrežu srpskog šampiona osam puta, Vasko Kosta šest, a Žoao Gomes četiri. Šveđanin na golu Sebastijan Abrahamson je sakupio osam intervencija.
Zbog povrede pete nije bilo u timu iskusnog desnog beka Nikole Crnoglavca. U protokolu nije bilo ni Brane Mirkovića, pa je Rus Sergej Ivanov igrao veći deo meča, mada je i Kos pomagao na toj poziciji. Šansu nisu dobijali Aljoša Damjanović i Simo Šijan.
Partizan će narednog meseca da dočeka u Pioniru lidera Grupe A Vesprem koji je u sredu razbio Fikse u Berlinu sa 35:29.
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EHF LIGA ŠAMPIONA – 2. KOLO
GRUPA A
Sreda
Fikse Berlin - Vesprem 29:35 (16:21)
Četvrtak
Porto - Partizan 32:28 (17:14)
GRUPA B
Sreda
Vardar - Nant 32:33 (15:16)
Četvrtak
Visla Plock - Melsungen 25:24 (13:15)
GRUPA C
Sreda
Pari Sen Žermen - Zagreb 34:30 (18:17)
Četvrtak
Celje - Olborg 26:36 (16:19)
GRUPA D
Sreda
GOG - PIK Seged 36:34 (18:17)
Kristijanštad - Sporting Lisabon 29:37 (16:22)
GRUPA E
Četvrtak
Skanderborg Orhus - Dinamo Bukurešt 25:25 (14:15)
Monpelje - Barselona 27:28 (15:18)
GRUPA F
Sreda
Kolstad - Kjelce 29:36 (14:20)
Četvrtak
Kriens Lucern - Magdeburg 29:39 (11:20)