Orlići propustili prvu meč loptu za četvrtfinale EP, na sve ili ništa protiv Slovenije

Za razliku od prethodne dve utakmice, sjajan početak Orlića. Imali smo "plus 4" - 8:4 u 15. mintu. Raspucani su bili naši bekovi, Filip Blečić, Uroš Gugolj i Stefan Stojinović. Međutim, sledi "žutih" 10 minuta bez gola, pa su Galski petlovi serijom 5:0 preokrenuli rezultat. Stao je napad, ali sreća u tim trenucima blistao je na golu Vanja Radivojević (dva penala je skinuo u prvih 30 minuta).

Ipak, u nastavku mnogo bolja Francuske, imali su igrači u plavim dresovima sredinom drugog poluvremena "plus pet" - 20:15. Pokušao je selektor naših nada Aleksandar Brković da tajm-autom trgne svoje pulene, ali nismo mogli ništa da uradimo ofanzivno osim raspoloženog srednjeg beka Mihajla Popovića. Napad je od 15. minuta totalno zakazao, nismo imali rešenja za tvrdu 6-0 zonu rivala. Tračak nade je bio u 54. minutu, kada je na semaforu stajalo 23:20. Filip Marković je u polukontri pogodio prečku i to je bio poslednji trzaj Orlića.

Na kraju su se igrači i pokoškali, ali nije bilo većeg incidenta.

Sedam golova Mihajla Popovića, pet Stefana Stojinovića, dok je Filip Blečić postigao tri, sve u prvom poluvremenu, koliko je delo i Uroša Gugolja. Na golu je Vanja Radivojević imao osam odbrana, od toga dva sa linije sedam metara. Adrijan Legat Rivera je zaustavio četiri udarca Trikolorima. Kod Francuske, pet pogodaka Felipe Garsije, a četiri snažnog Žaka Sivea i pivota Isaka Salara, dok je na golu blistao Selio Bertin sa čak 16 intervencija, od toga dva sedmerca.

Na ovoj utakmici, a verovatno do kraja Evropskog prvenstva, Srbija će da bude lišena usluga desnog beka Veljka Pavlovića, možda i našeg najboljeg igrača u dosadašnjem toku šampionata. On se povredio na startu meča sa Italijom u subotu.

U prvom meču novoformirane Grupe 1, Slovenija je zadržala maksimalan učinak, pobedila Nemačku sa 30:28 i kolo pre kraja grupne faze sa četiri boda izborila četvrtfinale šampionata u Beogradu.