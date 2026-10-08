Partizanov déjà vu: Opet dvocifreni minus bez ispaljenog metka i “slučaj Aljoša Damjanović”

Tako su i rukometaši Partizana ove sezone doživeli kako je to kada se trkaš sa najbržim vozom. Nije japanski nego mađarski. U stvari, klub je iz komšiluka, ali sa malo domaćih igrača. Legija stranaca sa jezera Balaton, kao i Fikse Berlin, očitala je lekciju srpskom šampionu. U domaćim okvirima, crno-beli mogu pod ručnom da dobiju svakog sa 10+, ali evropski krem je ipak druga dimenzija.

Znate onu scenu iz “Lajanje na zvezde” kada profesor fizičkog (glumi Dragan Jovanović ) kaže učeniku ( Nikola Đuričko ) koji trenira boks: “Tebe je udario brzi voz, Gavraniću, a ti se još trkaš sa putničkim. Tu je tvoja greška”.

Dva meča u Pioniru, oba puta “minus 11” samo je realan pokazatelj snaga. Napravili su crno-beli najbolji tim u poslednje dve decenije, skup domaćih rukometaša i stranaca, iskusnih i onih koji imaju potencijal i mogu da eksplodiraju. Kao pre neku godinu kada su fudbaleri Crvene zvezde primili nasred Marakane šest komada od Bajerna u Ligi šampiona, a na kraju mogli da budu prezadovoljni sa 0:6, tako su i crno-beli prošli. Jednostavno, evropski krem i ovakva “grupa smrti” je takva da tu nema šta da se traži, nego da budeš puki posmatrač. 20.45: (2,10) Melsungen (8,00) Nant (2,00) Taj isti Vesprem je pre samo sedam dana pregazio u Kairu Barselonu sa 42:33. Trenutno tim Ćavija Paskvala igra najbolji rukomet na planeti, možda je i prvi favorit da konačno u ovaj mađarski gradić donese toliko željenu titulu prvaka Starog kontinenta. Videli su Beograđani kakvo je čudo na golu Emil Nilsen, kako je s lakoćom zaustavljao udarce domaćinu, kako je za 60 minuta skupio 24 intervencije (48 odsto uspešnosti), a tokom većeg dela meča je bio na 55-60 odsto odbrana.

Utisak je povoljniji nego s premijere, ali malkice. Bilo je tu i golova sa devet metara, izgrađenih viškova za krila, odbrana Luke Krivokapića koji je pojačao konkurenciju među stativama i ćini se, istisnuo s gola Andreja Trnavca i Bekira Čordaliju. Ipak, više mesec dana posle početne utakmice tima Raula Gonzalesa, a skoro dva i po meseca od početka priprema, jasno je da Partizan ima probleme koji su zasad nerešivi. Traži se hemija u timu koje zasad nema. Porazna je situacija da je Partizan opet imao samo dva isključenja. Opet se nije “pobio” kao protiv Berlina na premijeri Lige šampiona. Opet je doživeo ubedljiv poraz bez ispaljenog metka. Starosedeoci su u drugom planu – kapiten Ivan Mićić i levo krilo Mladen Šotić, pa i golman Andrej Trnavac, koji su nosili barjak kada se igralo za “sto evra” i sada kada je klub finansijski jak, kada su ugovori na nivou recimo makedonskih klubova, Vardara i Eurofarm Pelistera. I taj nukleus tima koji je disao godinama zajedno je znatno okrnjen ove sezone odlascima Nikole Zečevića i Veljka Popovića. Više ambicije diktiraju jači, skuplji tim, da bude što više stranaca, slično kao i kod večitih u košarci gde domaći igrači postignu pet-šest koševa u proseku po meču. Aljoša Damjanović u duelu sa Mijajlom Marsenićem (©MN Press) I dalje nema “seče” koja je bila ranije u Partizanu, pogotovo u drugoj godini kod Đorđa Ćirkovića. Ipak, jasno je da Raul Gonzales nije još “namestio” ekipu, da se zna ko pije, a ko vodu nosi. Jedini igrač iz crno-belog tabora, uz Miloša Kosa koji se bori da uđe u formu posle teških povreda u prethodne dve sezone, koji je reprezentativni kalibar, Aljoša Damjanović, u drugom je planu na početku sezone. Nezadovoljni su u crno-belom taboru igrama zimskog pojačanja iz Metaloplastike. I njemu fali kontinuitet. Zablista u Skoplju protiv Alkaloida u Regionalnoj ligi, šutira bez promašaja, pogađa iz svh pozicija, postigne 10 golova, a posle toga ga nigde nema. I povratkom u tim povređenih na početku sezone levih bekova Vladislava Kuleša, Miloša Kosa i Sima Šijana, izgubio je mesto u rotaciji reprezentativac Srbije sa Evropskog prvenstva u Herningu.