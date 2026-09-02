Počelo pre 15 godina i trajaće još: Nema polufinala Evropskog prvenstva bez odbojkašica Srbije

Menjao je selektor Zoran Terzić ’partnerku’ Aleksandri Uzelac u primačkoj dijagonali u dosadašnjem toku turnira, a danas je potpuno pogodio sa Brankom Ticom. Sjajan napadački meč je odigrala, ostvarila 12 poena, uz odličan i vrlo stabilan prijem.

Srbija je u prvom setu imala dve velike serije – 6:0 za 10:4 na sjajne servise Tijane Bošković i 7:0 za rezultat 21:11, kada je Mina Popović sa servis linije potpuno poremetila rivala. Grčka je imala užasan procenat realizacije napada u prvoj deonici (25%) i bilo je to više nego ubedljivih 25:14.

A onda, užasne scene! Nikome nije bilo do odbojke, kada se tokom trećeg poena drugog seta na tarafleksu našla Georgija-Lula Angelopulu. Bili su to stravični jauci ove devojke, teška povreda kolena. Dugo joj se ukazivala pomoć, gotovo sve njene saigračice briznule su u plač, a kada su je na nosilima izneli iz hale, ispalo je da se pauza više odrazila na igru Srbije. Bilo je puno neuobičajenih grešaka , dugo je našima trebalo da uhvate ritam, Grkinje su vodile sa 7:6, pa posle serije od četiri uzastopna poena Srpknija opet sa 12:11. Ali, odlično je na ovom meču funkcionisao napad naših primača iz druge linije, posebno preko Aleksandre Uzelac, a iako je načinila neuobičajeno puno grešaka iz napada (četiri), kad god zatreba silovita je bila Tijana Bošković i Srbija je sebi omogućila tako lagodnu završnicu drugog seta, da je Terzić mogao da povuče sa terena Tijanu i Maju, što je već često radio u prethodnom delu turnira – 25:20.

U trećem setu, malo nas je zabrinuo izlazak iz igre Mine Popović, jer joj se ukazivala pomoć kraj klupe – da li je moguće da nema kraja prokletstvu naših srednjih blokera ovog leta?! – ali, nadajmo se da nije ništa ozbiljnije i da ćemo u polufinalu biti kompletni. Elem, Srbija je rutinski privela meč kraju, dobila ovaj period sa 25:17, a čitav meč za svega 72 minuta igre.

Na kraju, 17 poena Tijane Bošković, 15 Aleksansre Uzelac i 12 Branke Tice. I jedan frapantan statistički detalj: reprezentacija Grčke osvojila je samo jedan poen iz bloka na čitavoj utakmici. Srbija ih je imala šest.

No, Grkinjama je ovo ionako najveći uspeh u istoriji nastupa na kontinentalnim smotrama. Za Srbiju na neki način pravo Evropsko prvenstvo tek sada počinje. Opomena sa starta duela osmine finala protiv Hrvatske je uspela, danas su aktuelne evropske vicešampionke bile toliko u fokusu, da selektor Zoran Terzić nije tražio niti jedan tajm-aut. Ima još mnogo rezerve u našoj igri, sad je vreme za ono najbolje ovog leta. Podsećamo, evropski šampion izboriće prvu olimpijsku vizu za Los Anđeles!

U drugom meču četvrtfinala u Brnu igraće Italija i Švedska od 19 časova. Četvrtfinalni mečevi u Istanbulu odigraće se u četvrtak, a sastaće se Poljska – Holandija (15.00) i Nemačka – Turska (18.00). Taj poslednji nas najviše zanima...