Početak iz Skoplja: Koliko može potpuno nova, mlađa Vojvodina ove sezone?

Ideja je dobra, a veliku pomoć bi imala od EHF-a ako bi dobila mesto u Evropi, možda i u Ligi šampiona, pa bi onda imala prioritet kao na počecima košarkaške Jadranske lige. Bitno je da je ideja o udruživanju krenula, da se podigne kvalitet klupskog rukometa na Balkanu.

Rukometna sezona počinje danas, kreće novoformirana Regionalna liga sa 10 klubova iz Srbije, Makedonije i Crne Gore. U premijernoj godini je eksperimentalnog tipa, igraće se turnirski sistem, dok bi od 2027/2028 trebalo da dobije ozbiljniji format, da se igra liga, a da se u prvom delu sezone preskače domaće takmičenje.

Timovi su podeljeni u dve grupe sa po pet timova. U grupi A su: Partizan, Eurofarm Pelister, Alkaloid, Dubočica i Lovćen, a u grupi B su: Vojvodina, Ohrid, Vardar, Budva i Dinamo Pančevo. Po dva najbolja tima igraće na finalnom turniru. Premijerna utakmica na programu je danas (18.30) u Skoplju, kada se sastaju makedonski šampion Vardar i srpski vicešampion Vojvodina. Novosađani su prošle sezone posle 12 godina ostali bez trofeja. Napravljen je na Slanoj bari potpuno novi tim, mlađi. Otišli su: Miljan Pušica (?), Miljan Vukovljak (Jugović), Milan Jovanović (?), Andrija Stankov (Nekse), Japanac Juga Enomoto (Đer), Belorus Vjačeslav Soldatenko (?), Bojan Rađenović (?), Mladen Krsmančić (Loznica) i Matija Nikolić (Olimpijakos). Uz starosedeoce s kojima je produžen ugovor – Milan Milić, Branko Predović, Fran Lučin, Luka Arsenić, zatim Vojin Čabrilo, Luka Lazić, Kosta Dizdar i Mladenko Draško, stigla su trojica novajlija – pivotmen Luka Panić (Kikinda) i dvojica levih/srednjih bekova Danilo Radović (pauza od godinu i po, poslednji klub nemački Minden) i Slovenac Nik Ćirović (Metaloplastika). Na probi je Egipćanin, levi bek Karim Hamdi koji je prošle sezone igrao za hrvatsku Dubravu, ali je neizvesno da li će da potpiše ugovor sa srpskim šampionom. Stigao je i novi trener, Vrbašanin Milutin Lučić koji je posle dve sezone kao pomoćnik nasledio Vladana Matića koji je bio godinu i po na kormilu Voše, a sada je direktor u Akademiji PIK Segeda. Pred mladim stručnjakom je veliki izazov, ali i šansa da vodi redizajniranu, novu, mlađu Vojvodinu, a debi će imati danas kada gostuje jednom od favorita za osvajanje Regionalne lige, učesniku Lige šampiona, osvajaču duple krune u Makedoniji, Vardaru.

“Mi smo tek u trećoj nedelji priprema, ali već nas očekuje zgusnut raspored utakmica. Počevši od meča sa Vardarom, do turnira u Ohridu, igraćemo pet utakmica za šest dana. Nije idealno, ali moramo da se prilagodimo. Roster nam je trenutno skraćen, a u Makedoniji ćemo biti bez Danila Radovića. Imao je dugu pauzu od rukometa, godinu i po. Imao je u pripremnom periodu problem sa kvadricepsom. Srećom, nije došlo do rupture. Moramo da ga sačuvamo, doziramo. S nama neće putovati ni Karim Hamdi koji je na probi. Ima problema sa papirima, pa neće biti s nama u Makedoniji. Videćemo još da li ćemo s njim da potpišemo ugovor“, rekao je za Mozzart Sport novi trener Vojvodine Lučić.

Vardar je prvi rival, uz Partizan, favorit za osvajanje ovog takmičenja.

“Ekipa Vardara je sačinjena od igrača izuzetnog individualnog kvaliteta, pokrivena podjednako dobro na svim pozicijama. Vardar je učesnik Lige šampiona i imaćemo priliku da vidimo gde smo u odnosu na učesnika najjačeg klupskog evropskog takmičenja. Imamo mlad i perspektivan tim, potpuno novi. Probaćemo da igramo drugačije nego prošle sezone, brže, sa rukometašima koji će da igraju u oba pravca, bez izmena. Nedostajaće nam stubovi odbrane iz prethodnih godina, Miljan Pušica i Miljan Vukovljak“. Milutin Lučić (©Starsport) Mnogo u Vojvodini očekuju od najboljeg levog beka kadetskog Evropskog prvenstva pre dve godine Đorđa Draška koji je celu sezonu propustio zbog operacije ramena.

“Đorđe je fizički spreman. Radio je i u prelaznom periodu između dve sezone. Naravno, duga pauza je uticala, treba tek da se vrati u formu, ali verujemo u njega. Siguran sam da će tokom sezone da uhvati ritam i da bude naš lider. Može da igra i levog i srednjeg, da bude i šuter, ali i organizator igre i sigurno ću ga koristiti na obe spoljne pozicije”. Zasad je na spoljnim pozicijama šestorica bekova. Za Vardar je otpao Danilo Radović. Na levom beku su Vojin Čabrilo, a levog i srednjeg mogu da igraju i Nik Ćirović i Đorđe Draško. Na desnom beku je Milan Milić, dok će šansu da dobije i Aleksa Radenković.

“Imamo skraćenu rotaciju na početku sezone. Možemo da kombinujemo Ćirovića i Draška, da igraju zajedno, da se smenjuju na levom i srednjem beku. Radenković nije igrao šest meseci zbog povrede, ali će dobiti šansu ove sezone. Uz njega tu je i levo krilo, juniorski reprezentativac Andrija Raković. On je dugo u sistemu Vojvodine, iz Temerina je, igrao je za Slaviju, naš drugi tim. Sada je uz kapitena Marka Srdanovića na levom krilu. Radenković i Raković su dvojica mladih koji će da dobiju šansu ove sezone. Problem nam je što se trojica bekova vraćaju posle dugih pauza. Radović nije igrao godinu i po, Draška nije bilo cele sezone, Radenković je pola godine bio van stroja”. Regionalna liga je zasad u eksperimentalnoj fazi.

“Na početku će služiti kao pripremne utakmice, dobra provera pred start domaće lige. Videćemo kako će klubovi da je shvate, da li će da igraju u najjačim sastavima, ali očekujem u drugom delu i pogotovo na finalnom turniru da će svi želeti da je osvoje. Vardar i Partizan vidim kao glavne favorite“.