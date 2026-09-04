Redizajnirana, bolja, jača Zvezda ove sezone: Šampion očitao lekciju Boru
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 21:36
Crveno-bele rukometašice nadmoćno pobedile najvećeg konkurenta za domaće trofeje na njegovom terenu u Superkupu – 29:20 (13:4)
Partizan u muškoj i Crvena zvezda u ženskoj konkurenciji nastavljaju da dominiraju srpskim rukometnim terenima. Dok su crno-beli dobili pančevački Dinamo sa 36:31, još ubedljivije bile su crveno-bele koje su pobedile Bor sa 29:20 (13:4) i tako odbranile Superkup Srbije.
Pojačane Boranke dobile su lekciju na svom terenu, dok je nova, redizajnirana Zvezda pokazala da se ne šali, da je napravila bolji tim ove sezone, sa znatno širim rosterom. Kapiten Teodora Majkić držala je konce u svojim rukama, Nemica Naina Klajn pokazala je klasu i snagu na levom beku, dok je na golu blistala iskusna Ana Kačarević, najbolja igračica Superkupa Srbije. Sigurna sa sedam metara bila je Nataša Tomić (devojačko Lovrić), dok je i Una Obrenović pokazala da se vraća u formu posle teške povrede kolena. Odlična na desnom beku bila je juniorska reprezentativka Srbije Lara Stanić, pojačanje iz zagrebačke Lokomotive.
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Tim Šandora Raca i dalje ima veliku rezervu. Nisu igrale velika pojačanja, Aleksandra Vukajlović, Dunja Tabak i Makedonka Elena Gjorgjijevska. U prvih 30 minuta viđena je granitna odbrana Beograđanki. Čak +9 – 13:4 posle 30 minuta. Ništa nije polazilo od ruke timu Zorana Barbulovića, a zakazale su i reprezentativke Sara Garović i Aleksandra Vasić. Veliki broj tehničkih grešaka imale su domaće rukometašice, posebno u prvih 30 minuta.
Tračak nade za Boranke bilo je smanjenje dvocifrene prednosti na 11:17 u 42. minutu posle dva vezana gola Sare Garović, ali brzo je Zvezda sa dva pogotka Nemice Klajn uvela meč u mirnu završnicu. U finišu se raspucala i Una Obrenović, pa je vraćena dvocifrena prednost.
Ana Kačarević sakupila je čak 13 odbrana. Najefikasnija je bila levoruka Nataša Tomić sa sedam golova, sve sa linije sedam metara, dok je Lara Stanić pogodila mrežu šest puta. Četiri pogotka dala je Nemica Naina Klajn, a po tri Teodora Majkić, Una Obrenović i Tijana Simić.
Najbolja kod Boranki bila je Beograđanka Mia Nedeljković sa sedam golova, od toga tri sa linije sedam metara. Kapiten Ivana Mitrović postigla je tri pogotka, a po dva Sara Garović i Aleksandra Vasić. Gordana Petković je sakupila šest intervencija.