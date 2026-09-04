Redizajnirana, bolja, jača Zvezda ove sezone: Šampion očitao lekciju Boru

Partizan u muškoj i Crvena zvezda u ženskoj konkurenciji nastavljaju da dominiraju srpskim rukometnim terenima. Dok su crno-beli dobili pančevački Dinamo sa 36:31, još ubedljivije bile su crveno-bele koje su pobedile Bor sa 29:20 (13:4) i tako odbranile Superkup Srbije.

Pojačane Boranke dobile su lekciju na svom terenu, dok je nova, redizajnirana Zvezda pokazala da se ne šali, da je napravila bolji tim ove sezone, sa znatno širim rosterom. Kapiten Teodora Majkić držala je konce u svojim rukama, Nemica Naina Klajn pokazala je klasu i snagu na levom beku, dok je na golu blistala iskusna Ana Kačarević, najbolja igračica Superkupa Srbije. Sigurna sa sedam metara bila je Nataša Tomić (devojačko Lovrić), dok je i Una Obrenović pokazala da se vraća u formu posle teške povrede kolena. Odlična na desnom beku bila je juniorska reprezentativka Srbije Lara Stanić, pojačanje iz zagrebačke Lokomotive.