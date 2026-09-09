San postao java, Partizan u Ligi šampiona – Raul: Šansa je ako budemo savršeni

Deceniju i po ljubitelji rukometa u Beogradu ne mogu da gledaju Ligu šampiona uživo. Nove generacije u ovom sportu su stasale, a da nisu mogle, osim preko malih ekrana ili da skoknu do obližnjeg Segedina, da gledaju Matijasa Gidsela , Emila Nilsena i ostale asove ovog sporta. Posle deceniju i po, Partizan je deo kreme, Lige šampiona.

Danac Matijas Gidsel dolazi u Pionir, u četvrtak (18.45). Svi u crno-belom taboru žele pun Pionir i podršku s tribina. Ulaznice po ceni od 1.800 dinara mogu da se kupe i na dan utakmice u dvorani Aleksandar Nikolić. Srpski šampion je odigrao četiri utakmice u novoj sezoni, tri pobedio i osvojio već prvi trofej – Superkup, dok je poražen na premijeri Regionalne lige od Eurofarm Pelistera u Bitolju. Raul Gonzales i Ilija Abutović su pre više od devet godina sa Vardarom se popeli na rukometni Mont Blan, dok je kapiten Ivan Mićić tada kao klinac sanjao da će jednog dana da igra najkvalitetnije takmičenje. Španski stručnjak, Raul Gonzales, poslovično oprezan i bez bombastičnih izjava, najavio je novi izazov njegovog tima sa jednim od favorita za titulu.

„Očekujem tešku utakmicu, jer nam dolazi jedna od najboljih ekipa na svetu, koja se stalno bori za finale, za turnir u Kelnu, a mi smo tu da damo maksimum. Šansa Partizana je da odigramo savršeno. Protiv Berlina morate da odigrate dobar napad i tvrdu odbranu. Moramo da trčimo, da zaustavimo njihovu tranziciju”, rekao je trener Partizana, ujedno i selektor Srbije.

Crno-beli na početku sezone igraju na krilima sjajnog Izraelca Joava Lumbrosa, dok su odlični i Aljoša Damjanović i snažni pivotmen Tobijas Vagner. Najzvučnije pojačanje crno-belih, Vladislav Kuleš, nije odigrao nijedan minut u novoj sezoni. Belorusa muče leđa. Trenirao je prethodnih dana i mogao bi da ima debi pred beogradskom publikom. Van stroja još sigurno narednih mesec dana je srpski reprezentativac Miloš Kos.

“Totalno drugačije biće u Ligi šampiona. Probaćemo da igramo kako umemo, moramo da se trudimo da odigramo savršeno. Šta je realnost, a šta snovi, to ne znam još, tek treba da odigramo prvu utakmicu u Ligi šampiona. Fokusirani smo na prvi meč, ne razmišljamo ni o čemu drugom, ambijentu, navijačima”... Kapiten Ivan Mićić je vrlo uzbuđen što će sa kapitenskom trakom da predvodi svoj tim u Hramu beogradske košarke, Pioniru, koji će ovog leta i početkom jeseni da bude rukometni bastion kluba iz Humske.

“Entuzijazam oko utakmice raste. Ovo je ostvarenje dečačkog sna. Kad sam počinjao da se bavim rukometom, gledao sam Partizan na televiziji u Ligi šampiona i maštao da ću i ja tako. I to se ostvarilo posle 13 godina, radujem se što ću predvoditi Partizan u Ligi šampiona. Neke utakmice u Regionalnoj ligi su služile kao uvertira, a šlag na tortu je utakmica Superkupa protiv Dinama. Spremni smo, tu smo gde treba da budemo”, rekao je kapiten crno-belih i dodao:

„Svi dobro znaju ekipu Berlina, predvođenu najboljim igračem sveta Matijasom Gidselom. Igraju svaku utakmicu na 40 golova, poletna ekipa, igraju u svakom pogledu na vrhunskom nivou, svi znaju da im tranzicija njihovo najubitačnije oružje. Nadam se da će publika to prepoznati i doći u halu i de će navijači biti naš adut. Mislim da će biti prava poslastica za sve koji dođu u Pionir”, pozvao je navijače i ljubitelje rukometa popularni Mićko. Četvrtak, 18.45: (11,0) Partian (16,0) Fihse Berlin (1,07) Imao je pivotmen crno-belih priliku da čuje savete od najiskusnijeg, Ilije Abutovića.

„Ako neko ima iskustva, to su ova dva čoveka (prim. aut. pokazujući na Iliju i Raula). Ilija je već ne znam koliko godina u Ligi šampiona, pričali smo na tu temu, davao nam je savete kako to treba da izgleda, ali ne možemo mi to da znamo dok ne osetimo na terenu. Tek tada ćemo biti svesni šta znači Liga šampiona”.