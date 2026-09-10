Skener Berlina: Oslabljen, kratak roster, ali i dalje sila sa “njegovim veličanstvom” Gidselom

Sledeće sezone dolaze dvojica superstarova koji će da kompletiraju pakleni trio u napadu sa Gidselom: Dika Mem iz Barselone (verovatno se pomera na srednjeg beka) i Danac iz Flensburga Simon Pitlik .

Nikola Karabatić je opšteprihvaćeni i neprikosnoveni rukometni GOAT, ali za sedam-osam godina, verovatno će Francuza na pijedestalu da nasledi magični Danac rođen 1999. godine, koji je sa svojom selekcijom osvojio sve moguće titule (evropski, svetski i olimpijski šampion). Fali mu od klupskh trofeja samo najvažniji pehar Lige šampiona, koji mu je dvaput izmicao u poslednja dva finala u Kelnu.

I svi znaju kako igra Gidsel, koje finte koristi, u kojoj strani najčešće napada, ali je kao Mesi u fudbalu ili Jokić u košarci – nezaustavljiv. Prošle sezone je postavio rekord po broju pogodaka u Ligi šampiona: stao je na brojci od 161 gola, a zanimljivo je da nijedan nije postigao iz sedmeraca. U Bundesligi učestvuje u proseku kod više od trećine pogodaka svog tima (golovi i asistencije).

Ako ništa drugo, uživo će ljubitelji rukometa u Srbiji na delu da vide najboljeg rukometaša današnjice, čudesnog Danca Matijasa Gidsela . Nije preterano reći da je čovek-tim, da sve u igri Lisica zavisi od levorukog čoveka od gume, prave napasti za protivničke odbrane i golmane. Možete da ga zaustavite jednom, dvaput, ali on će i dalje da napada. Kada se odbrane usredsrede na njega, samo pusti loptu ka saigračima. I nema kod njega pauze, uglavnom igra svih 60 minuta. Retko kada trenere Nikolaj Krikau , a pre toga Jaron Zivert bude na terenu bez rukometnog kralja.

Berlin je i dalje jedan od pet-šest favorita za titulu u Kelnu sredinom juna u hramu svetskog rukometa, Lankses areni, ali jasno je da je ovo prelazna godina za Lisice, tim čiji konce vuče harazmatične “alfe i omege” Boba Haninga i da će veće šanse za evropski tron da ima sa trojicom možda i najboljih rukometaša današnjice.

Nećemo od avgusta sledeće godine više da gledamo u zelenom dresu kapitena reprezentacije Srbije Mijajla Marsenića, koji završava sjajan period od devet godina u glavnom gradu Nemačke. Njegov dres sa brojem 93 biće povučen iz upotrebe i krasiće svodove velelepne Maks Šmeling dvorane. Beranac je i dalje prva opcija u napadu, dok je kapiten Maks Darj pre svega zadužen za defanzivu.

Fikse u novu eru ulazi bez dve bitne karike: srpskog golmana Dejana Milosavljeva, koji je prešao u Kjelce, dok se levi bek Lase Anderson vratio u otadžbinu i na iznenađenje mnogih pojačao danskog drugoligaša Hej Elit. Pre nekoliko dana vicešampion Nemačke i Evrope je iz Eks an Provansa doveo francuskog repezentativca Ajmerika Zepfela, pa će levi bek da popuni čini se i dalje kratak roster tima. To ih je u mnogim sezona koštalo titule u Bundesligi, koju su napokon osvojili u sezoni 2024/2025, kada su imali igrače iz drugog plana kao što je Fabijan Vide.

18.45: (3,40) Dinamo Bukurešt (8,50) Monpelje (1,45)

Ekstravagantni Bob Haning prošlog leta je smenio trenera Jarona Ziverta i sportskog direktora Štefana Krečmara, te doveo Danca Mikela Krikaua da obavlja funkciju trener-sportski direktor, po uzoru na Beneta Vigerta u Magdeburgu.

Odlazak Dejana Milosavljeva, jednog od najboljih golmana današnjice, ne može da se nadomesti Šveđaninom od 40 leta Andreasom Paličkom. Kao legitimna zamena ostaje domaći golman Lase Ludvig, koji je ponikao u klubu. Bio je dobra zamena popularnom Bandi prethodnih godina, ali videćemo da li će moći da nadomesti odlazak momka iz Dolova. U klubu je ostao proslavljeni Srbin Dejan Perić da radi s čuvarima mreže.

Mates Langhof (©Reuters)

Lase Anderson je ostavio prazninu na levom beku, a tu poziciju pokušaće da pokrije domaća nada, reprezentativac Nemačke Mates Langhof. On je godinama imao pretežno defanzivne zadatke, s vremena na vreme ulazio da odmori Danca, koji je prošle sezone bio MVP na finalnom turniru Kupa Nemačke kada su Lisice osvojile pehar.

Veliki problem na početku sezone je povreda levorukog srednjeg beka Nilsa Lihtlajna, koji je sjajno funkcionisao kao organizator igre. Njegov oporavak se očekuje tokom sezone, ali ne dolazi u Beograd. I dalje nema desnog beka Fabijana Videa, koji se oporavlja od teške povrede kolena i mogao bi opet u stroj do kraja godine.

Krikau u napadu nema mnogo opcija. Igra uglavnom svih 60 minuta udarni trio: Mates Langhof, Matijas Gidsel i Norvežanin na srednjem beku Tobijas Grendal. Sada je Zepfel stigao da uzme koje minute pre svega Langhofu na levom beku. Krila su takođe “cementirana”, a to su Tim Frajhefer na levom i Faranin Hakun av Tejgum na desnom.

Minornu minutažu u važnim utakmicama imaju iskusni Španac, nekadašnji as Barselone Aitor Arinjo Bengoečea na levom i Italijan Leo Prantner na desnom krilu. Jedino popunjeno mesto je pozicija pivotmena, a tu su naš Mijajlo Marsenić i Šveđanin Maks Darj.

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S kratkom rotacijom, pre povratka na teren levorukih Videa i Lihtlajna, danski stručnjak je prinuđen da improvizuje. Videlo se prošle nedelje u derbiju sa Magdeburgom da fali rotacije bekova. Jedini koji je dobijao minutažu u napadu je mladi nemački dvometraš Lauro Pičiri, ali je i dalje “tanak” za glavnu rolu. Kao defanzivni specijalista se nameće Frederik Simak koji je dobio u derbiju Bundeslige sa Magdeburgom pre desetak dana direktan crveni karton posle oštrog starta nad Gislijem Kristjansonom.

Krikau često u napadu igra “sedam na šest”. Dalo je to rezultata protiv Magdeburga u derbiju Bundeslige (36:32 za tim Beneta Vigerta) sredinom prvog poluvremena. Brz centar je karakteristika Berlina. Na tome će Partizan morati da obrati pažnju. Svako eventualno sporije vraćanje u odbranu ili zamena, pre svega robusnog pivota crno-belih Tobijasa Vagnera, Lisice će nemilosrdno da kažnjavaju, pre svega preko levorukih Gidsela i Tejguma.

20.45: (1,15) Sporting Lisabon (12,0) GOG (6,75)

Nema sumnje da je Berlin slabiji nego prošle sezone, ali bi bila prava senzacija da Partizan iznenadi favorita Grupe A, uz najbogatiji evropski klub Vesprem. Liga šampiona u novom formatu ne dozvoljava opuštanje kao u dosadašnjem dosadnom sistemu sa 14 kola gde se posle par kola iskristališe sitaucija. Samo dva tima idu dalje, pa je svaki bod važan kako bi se posle šest utakmica obezbedio plasman u Top 12 i nastavak bitisanja u kremu evropskog rukometa.

Berlin je odigrao četiri utakmice u Bundesligi, dobio je Melsungen u Maks Šmeling dvorani i Štutgart u gostima, uz poraz od šampiona Magdeburga u Getek areni. U predigri sezone, Lisice su poklekle u Minhenu od tima Beneta Vigerta u Superkupu.

S druge strane, Partizan je počeo sezonu sa dve pobede u Regionalnoj ligi protiv Alkaloida u Skoplju i Dubočice na Banjici (računalo se i kao prvo kolo ARKUS lige), osvojio je prvi trofej u Srbiji, posle pobeda u Superkupu u Boru protiv Dinama iz Pančeva pre šest dana, dok je doživljen neuspeh u Bitolju protiv Eurofarm Pelistera na debiju Raula Gonzalesa.

EHF LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Sreda

Vesprem - Porto 36:28 (15:14)

Zagreb - Celje 31:29 (14:12)

Olborg - PSŽ 33:33 (16:18)

Kjelce - Kriens Lucern 30:29 (19:15)

Nant - Visla Plock 26:25 (11:11))

Barselona - Skanderborg 39:28 (19:13)

Magdeburg - Kolstad 37:22 (19:12)

Četvrtak

18.45: (11,0) Partizan (16,0) Fikse Berlin (1,07)

18.45: (3,40) Dinamo Bukurešt (8,50) Monpelje (1,45)

18.45: (1,07) PIK Seged (16,0) Kristijanštad (11,0)

20.45: (1,10) Melsungen (14,0) Vardar (9,00)

20.45: (1,15) Sporting Lisabon (12,0) GOG (6,75)

***kvote su podložne promenama