Sve bolji Partizan, ali se ne može protiv svemogućeg Matijasa Gidsela

Fantastično prvo poluvreme crno-belih. Napad precizan kao švajcarski sat, skoro bez tehničkih grešaka, sa nepogrešivim desnim krilom Lazarom Anđelkovićem (5/5). Odlični su bili i bekovi Vladislav Kuleš, Miloš Kos i Nikola Crnoglavac, omaleni Joav Lumbroso je dobro organizovao igru, dok su sigurni na crti bili Tobijas Vagner i Ivan Mićić. Andrej Tranavc je sa tri odbrane u prvom delu meča ulio sigurnost ekipi Raula Gonzalesa.

20.45: (2,10) Monpelje (8,00) Dinamo Bukurešt (2,00)

Ubedljivo najboljih 30 minuta Partizana ove sezone i žal što ovakvi crno-beli nisu bili na početku sezone, kada su lako poklekli u Beogradu protiv Berlinaca i Vesprema.

Vodio je Partizan veći deo prvog dela meča, na odmor otišao sa golom prednosti (bilo je najviše dva) – 19:18. U nastavku se razigrao Gidsel, bio je nezaustavljiv, efikasno je bilo i levo krilo Tim Frajhefer. Držao se Partizan do 42-43. minuta, ali se Berlin odlepio sredinom drugog poluvremena, došao do +5 veoma brzo – 29:24.

U tim trenucima, kapiten Ivan Mićić je isključen, a to su domaćini surovo kaznili sa lakm golovima iz tranzicije. Morao je Gonzales da zatraži tajm-aut, ali nije bilo spasa za srpskog šamiona, upisao je očekivani poraz u dvorani Maks Šmeling.