Sve bolji Partizan, ali se ne može protiv svemogućeg Matijasa Gidsela
Vreme čitanja: 3min | čet. 29.10.26. | 20:13
Fikse Berlin naneo peti poraz u EHF Ligi šampiona crno-belima - 40:33 (18:19). Tim Raula Gonzalesa nastavlja takmičenje u Ligi Evrope
Iz dana u dan napredujemo sve više, to bi mogla da bude ideja vodilja rukometaša Partizana. Tim Raula Gonzalesa odigrao je ubedljivo najbolji meč u Ligi šampiona, dugo mučio veliki Fikse Berlin, ali ne može se protiv Matijasa Gidsela i njegove magije. Lisice su na svom terenu slavile protiv srpskog šampiona sa 40:33 (18:19) u poslednjem kolu prve faze elitnog evropskog takmičenja.
U crno-belom taboru mogu da žale što prve tri utakmice u Ligi šampiona nisu odigrali kao poslednje tri. Možda bi na kontu bilo više od jednog boda. Ipak, Partizan čeka nastavak bitisanje u Ligi Evrope, gde će se u slabijem šeširu da čeka rivala u plej-ofu za plasman u osminu finala.
Izabrane vesti
Fantastično prvo poluvreme crno-belih. Napad precizan kao švajcarski sat, skoro bez tehničkih grešaka, sa nepogrešivim desnim krilom Lazarom Anđelkovićem (5/5). Odlični su bili i bekovi Vladislav Kuleš, Miloš Kos i Nikola Crnoglavac, omaleni Joav Lumbroso je dobro organizovao igru, dok su sigurni na crti bili Tobijas Vagner i Ivan Mićić. Andrej Tranavc je sa tri odbrane u prvom delu meča ulio sigurnost ekipi Raula Gonzalesa.
20.45: (2,10) Monpelje (8,00) Dinamo Bukurešt (2,00)
Ubedljivo najboljih 30 minuta Partizana ove sezone i žal što ovakvi crno-beli nisu bili na početku sezone, kada su lako poklekli u Beogradu protiv Berlinaca i Vesprema.
Vodio je Partizan veći deo prvog dela meča, na odmor otišao sa golom prednosti (bilo je najviše dva) – 19:18. U nastavku se razigrao Gidsel, bio je nezaustavljiv, efikasno je bilo i levo krilo Tim Frajhefer. Držao se Partizan do 42-43. minuta, ali se Berlin odlepio sredinom drugog poluvremena, došao do +5 veoma brzo – 29:24.
U tim trenucima, kapiten Ivan Mićić je isključen, a to su domaćini surovo kaznili sa lakm golovima iz tranzicije. Morao je Gonzales da zatraži tajm-aut, ali nije bilo spasa za srpskog šamiona, upisao je očekivani poraz u dvorani Maks Šmeling.
Gidsel je nastavio da nemilosrdno puni mrežu gostiju. Razbranio se i Lase Ludvig, nekoliko zicera je promašio Austrijanac na crti Tobijas Vagner, pa nije mogao Partizan više. Na kraju i previsok poraz u odnosu na ono što smo videli od srpskog šampiona u prvih 40 minuta.
Partizan je na ovom meču bio lišen usluga ruskog desnog beka Sergeja Ivanova i Aljoše Damjanovića koji je ostao u Beogradu jer uskoro očekuje da postane otac. Bekir Čordalija je neko vreme u drugom planu. Trenutno na golu prednost imaju Luka Krivokapić i Andrej Trnavac. Nije bilo ni mladog pivotmena Petra Ivanića. Berlin je igrao bez levorukog srednjeg beka Nilsa Lihtlajna, ali se posle skoro godinu dana pauze u Ligu šampiona vratio iskusni Nemac Fabijan Vide.
Svemogući Danac, Matijas Gidsel, postigao je čak 12 golova iz 15 pokušaja. Sjajan je bio i Tim Frejhefer sa 11, bez promašaja, od toga sedam sa linije sedam metara. Po tri pogotka Fabijana Videa, Tobijasa Grendala i Matesa Langhofa, dok je golman Lase Ludvig sakupio 10 odbrana. Kapiten Orlova Mijajlo Marsenić je postigao jedan gol.
Kod Partizana po šest puta su mrežu Berlinaca zatresli Lazara Anđelkovića i Tobijasa Vagnera (čak pet promašaja Austrijanca na crti), dok su po četiri gola dali Miloš Kos, Joav Lumbroso, Nikola Crnoglavac i Vladislav Kuleš. Brana Mirković je u finišu postigao dva pogotka. Na golu je Andrej Trnavac imao šest intervencija, dok Luka Krivokapić nije uspeo da odbrani nijedan udarac iz 17 pokušaja.
Berlin će da startuje Top 12 fazu Lige šampina bez bodova zbog oba poraza u duelima sa mađarskim Vespremom.
*****************
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
*****************
EHF LIGA ŠAMPIONA – 6. (POSLEDNJE) KOLO
GRUPA A
Sreda
Porto - Vesprem 29:34 (15:17)
Četvrtak
Fikse Berlin - Partizan 40:33 (18:19)
GRUPA B
Sreda
Visla Plock - Nant 33:27 (15:13)
Vardar - Melsungen 26:26 (14:12)
GRUPA C
Sreda
Celje - Zagreb 32:38 (16:16)
PSŽ - Olborg 32:25 (15:11)
GRUPA D
Četvrtak
Kristinanstad - Seged 26:31 (12:17)
GOG - Sporting Lisabon 35:37 (11:16)
GRUPA E
Četvrtak
20.45: (5,60) Skanderborg (11,0) Barselona (1,20)
20.45: (2,10) Monpelje (8,00) Dinamo Bukurešt (2,00)
GRUPA F
Sreda
Magdeburg - Kriens Lucern 36:29 (18:11)
Kjelce - Kolstad 40:35 (19:16)
***kvote su podložne promenama