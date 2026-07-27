Sve spremno za kadetsko EP u Beogradu: Šansa za nešto veliko, za napad na medalju

Pre više od dve decenije Veselin Vujović je vodio tu generaciju koja se popela na evropski tron, a sada su naslednici u rukama nekadašnjeg trenera Partizana i najmlađem stručnjaka u istoriji Lige šampiona Aleksandra Brkovića , uz kontrolu s vrha od strane Raula Gonzaleza , selektora najbolje selekcije i novog trenera Partizana, koji je uključen i rad naših nada. Španac je radio s njima u Kovilovu, gde su se „Orlići” spremali prethodnih nedelja. Radi se o rukometašima od kojih je većina tek ove godine postala punoletna, a mnogi još nisu (rođeni 2008. godine i mlađi).

Kapiten Orlića Uroš Perić iz pančevačkog Dinama, levi bek Metaloplastike Filip Marković i desni bek Veljko Pavlović iz slovenačkog Trimo Trebnja zakoračili su u seniorski rukomet u elitnim šampionatima, dok su ostali uglavnom igrali druguoj ligi za beogradske Lavove i Voždovac, mlađe kategorije pančevačog Dinama i Metaloplastike (s kaljenjem u Mačvi).

Prve dve utakmice sa Turskom i Nemačkom igraćemo na Banjici, dok je poslednja u Grupi B sa Italijom na programu u Šumicama. Debitujemo u sredu (19.45, Arena Sport) protiv Turske, autsajdera grupe.

Predsednik RSS-a Božidar Đurković rekao je da je sve spremno za kadetsko Evropsko prvenstvo u našem glavnom gradu.

“Organizaciono smo napravili veliki napor da sve dobro funkcioniše na EP. Imamo ljude koji znaju kako se organizuju ovako velika takmičenja. Što se tiče takmičarskog karaktera, verujemo u ove momke, u selektora Brkovića, da će nas učiniti ponosnim. Imamo ciljeve, daće sve od sebe i verujem da će se uspešno završiti. Imaće punu podršku svih nas u organizaciji, kao i sportske i rukometne javnosti. To su zlatni dečaci, nemamo nikakvih problema s njima. Iako je sezona godišnjih odmora, očekujem veliki broj gledalaca, interesovanje je veliko. Nije svaki dan u Beogradu Evropsko prvenstvo. Svi treba da uživamo i podržimo ove momke”, rekao je Đurković.

Selektor Brković je ranije izjavio da ne spade Srbija u evropski krem, a da je prvi cilj četvrtfinale.

“Spremni smo za početak. O volji I želji momaka je smešno da pričamo o tome. Mi u stručnom štabu radimo da skinemo pritisak s njih, da domaći teren pretvorimo u prednost, a ne u manu kako se to dešavalo nekim timovima na domaćem terenu. Što se tiče rukometa, mnoge selekcije su znale kako da 'naplate' domaćinsto i uz podršku velikog broja navijača, da se osećaju boljim i jačim nego što jesu. Verujemo da smo u tome uspeli. Očekujem da pokažemo na terenu kako smo se spremali. Fokus je maksimalan, spremamo se za svakog protivnika. Imamo ambicije i snove. Na nama je da dokažemo na terenu, uz veliku borbu. Ne tražim ništa osim toga da se bore i da da ćemo kvalitetom dostići ciljeve. Zadovoljni smo, očekujemo podršku ljudi. Pozvao bih sve ljude iz rukometa, ali i iz ostalih sportova da dođu, jer nije tako često da je EP u bilo kom sportu u svojoj zemlji. Posle 22 godine ponovo je EP za mlađe kategorije u Beogradu. To je privilegija. Želimo momcima sreću”, rekao je Brković.

Velikom broju naših nada su roditelji bili poznati rukometaši. Jedan od njih je i Aleksandar Stojković čiji je otac Rastko pre 14 godina doneo Srbiji srebro na EP u Beogradu.

“Moja ekipa i ja ćemo dati sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat. Radili smo prethdnih nedelja sa Raulom i Brkovićem na odbrani, ispravljali greške u odnosu na prijateljski meč sa Hrvatskom. Nadam se da smo sada spremni za Evropsko prvenstvo. Sistem na treningu je odličan, lepo je raditi sa Raulom, naučili smo nešto novo. Otac mi je rekao da dam maksimum i da opravdam očekivanja”, istakao je pivotmen Orlića i beogradskih Lavova.

Kapiten Uroš Perić ima iskustva u seniorskom rukometu, prošle godine je imao dobru minutažu kod Nikole Janevskog u Pančevu.

“Spremali smo se jako u Kovilovu, mislim da smo spremni za EP. Privilegija je i čast što igramo kod kuće, gde će biti naše porodice, drugari i prijatelji, da pokažemo pred našim ljudima da smo jaki i spremni. Sa Turskom smo igrali i pobedili je, Italiju smo takođe dobili na Mediteranskim igrama. Sa Nemcima smo igrali u Šparkasen kupu, nismo se tada pokazali, ali verujem da ćemo biti bolji. Privilegija je raditi sa Raulom. Mislim da je on doktorirao odbranu, zato je uživanje gledati kako on objašnjava neke stvari”, istaklo je desno krilo.