Vagner: Partizan je najveći klub za koji sam igrao, jedva čekam da istrčim pred Grobare
Vreme čitanja: 3min | uto. 18.08.26. | 09:45
Austrijski pivotmen za Mozzart Sport je govorio o prvim utiscima o klubu, očekivanjima od Lige šampiona, ko je bio jedan od prvih kome je javio da je potpisao za crno-bele…
Partizan je za srpske uslove napravio odličan tim. Mnogi smatraju, jedan od najboljih u našoj zemlji u ovom milenijumu. Liga šampiona posle 13 godina je veliki izazov za srpskog prvaka koga će s klupe da predvodi trofejni Španac Raul Gonzales. Za tri nedelje u Beograd, u Pionir stiže moćni Fikse Berlina sa najboljim rukometašem današnjice, čudesnim Dancem Matijasom Gidselom, ali i kapitenom Orlova Mijajlom Marsenićem, nekadašnjim pivotmenom kluba iz Humske.
Jedan od onih od koga se mnogo očekuje je austrijski reprezentativac Tobijas Vagner. Iskusnog, robusnog pivotmena, dobro smo zapamtili sredinom januara u Herningu kada nas je razbio, bio nepogrešiv na crti, sa šest golova, bez promašaja, izbacio je Srbiju sa Evropskog prvenstva. Nedugo posle toga kao grom iz vedrog neba iz Humske su objavili da će popularni Tobi da bude igrač Partizana naredne sezone. Sa kapitenom Ivanom Mićićem i mladim Petrom Ivanićem biće trio na poziciji pivotmena.
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U razgovoru za Mozzart Sport, Vagner je u superlativima govorio o prvim utiscima u novom klubu u koji je stigao iz francuskog Limoža.
“Partizan je stvarno dobar klub, veliki klub. Od prvog trenutka kada dođeš ovde, možeš da osetiš tu energiju, tako da je to verovatno najveći klub za koji sam do sada igrao. Prvi utisci su odlični, zaista sam srećan što sam ovde. Imao sam priliku da upoznam i Beograd. I moja supruga je sa mnom, tako da smo već malo obišli i videli grad i zaista je lep“, rekao je Vagner za naš portal.
Partizan u Ligi šampiona posle 13 godina, veliki izazov za klub, ali i za vas, debitovaćete u najjačem evropskom takmičenju.
“Da, ovo mi je prva sezona u Ligi šampiona i daću sve od sebe da opravdam poverenje. Prvu utakmicu igramo kod kuće u Pioniru. Nadam se da će dvorana biti puna, tako da mislim da nam je to najbolja šansa da pobedimo Berlin u toj prvoj utakmici“.
Da li je Liga šampiona bila razlog vašeg dolaska u Partizan?
“To je jedan od razloga zašto sam ovde, naravno. A i Raul je neverovatan trener, i on je imao veliki uticaj što sam tu. Zaista se radujem prvoj sezoni u Ligi šampiona“.
Dobro smo vas zapamtili u Herningu... „Uništili“ ste nas, šest golova, bez promašaja.
“Da, odigrao sam baš dobro protiv Srbije u Herningu“.
I Raul vas je sigurno dobro zapamtio.
“Mislim da jeste (smeh)“.
Igrali ste sa Milošem Kosom u Erlangenu, dok ste u Tuluzu sarađivali sa Danijelom Anđelkovićem i Nemanjom Ilićem.
“Danijela Anđelkovića iz milošte zovem ’Doktor rukometa’. Stvarno je bila sjajna saradnja s njim. Nemanja Ilić mi je dobar prijatelj. Bio je jedan od prvih koji je saznao kada sam potpisao za Partizan. Tako da sam u odličnim odnosima sa svim prijateljima iz Srbije, kao i sa Milošem, naravno. Nažalost, on je trenutno povređen, ali je sjajno što je ovde i pružiće mi veliku podršku“.
Grupa u Ligi šampiona - Berlin i Vesprem su kandidati za evropsku titulu, Porto je slabiji, ali nikako nije za potcenjivanje. Koliko može Partizan?
“Naš cilj mora da bude da pobedimo Porto dva puta, da dobijemo tu prvu utakmicu protiv Berlina, pa ćemo videti šta će se dalje dešavati. Ako dobijemo prvu utakmicu protiv Berlina i drugu protiv Porta, šanse su nam velike da prođemo dalje. Zašto da ne? Ne treba nikoga da se plašimo. Ni Vesprema, ni Berlina. Ne plašimo se i radujemo se tim utakmicama“.
Očekujete li punu dvoranu u Ligi šampiona?
“Naravno! Čuo sam mnogo o Grobarima i ne mogu da dočekam da zaigram u punom Pioniru“.
Da li ste naučili stihove neke od Partizanovih pesama?
“Još ne, ali ću ih, nadam se, slušati veoma, veoma često“.
Šta mislite o saigračima na vašoj poziciji, Ivanu Mićiću kao vojniku Partizana i mladom Petru Ivaniću?
“Mislim da smo stvarno dobar tim. Ivan i ja smo potpuno različiti u napadu, imamo različite stilove, što je odlično jer možemo da se prilagodimo protivničkoj odbrani. A Petar je mlad, gladan igrač koji želi sve da sruši pred sobom. Imamo odličan kvalitet na poziciji pivota i zaista smo dobar tim“, zaključio je Vagner.