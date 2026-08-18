Vagner: Partizan je najveći klub za koji sam igrao, jedva čekam da istrčim pred Grobare

U razgovoru za Mozzart Sport, Vagner je u superlativima govorio o prvim utiscima u novom klubu u koji je stigao iz francuskog Limoža. “ Partizan je stvarno dobar klub, veliki klub. Od prvog trenutka kada dođeš ovde, možeš da osetiš tu energiju, tako da je to verovatno najveći klub za koji sam do sada igrao. Prvi utisci su odlični, zaista sam srećan što sam ovde. Imao sam priliku da upoznam i Beograd. I moja supruga je sa mnom, tako da smo već malo obišli i videli grad i zaista je lep “, rekao je Vagner za naš portal.

Partizan u Ligi šampiona posle 13 godina, veliki izazov za klub, ali i za vas, debitovaćete u najjačem evropskom takmičenju.

“Da, ovo mi je prva sezona u Ligi šampiona i daću sve od sebe da opravdam poverenje. Prvu utakmicu igramo kod kuće u Pioniru. Nadam se da će dvorana biti puna, tako da mislim da nam je to najbolja šansa da pobedimo Berlin u toj prvoj utakmici“.

Da li je Liga šampiona bila razlog vašeg dolaska u Partizan?

“To je jedan od razloga zašto sam ovde, naravno. A i Raul je neverovatan trener, i on je imao veliki uticaj što sam tu. Zaista se radujem prvoj sezoni u Ligi šampiona“.

(©RK Partizan/Maja Nastić)

Dobro smo vas zapamtili u Herningu... „Uništili“ ste nas, šest golova, bez promašaja.

“Da, odigrao sam baš dobro protiv Srbije u Herningu“.

I Raul vas je sigurno dobro zapamtio.

“Mislim da jeste (smeh)“.

Igrali ste sa Milošem Kosom u Erlangenu, dok ste u Tuluzu sarađivali sa Danijelom Anđelkovićem i Nemanjom Ilićem.

“Danijela Anđelkovića iz milošte zovem ’Doktor rukometa’. Stvarno je bila sjajna saradnja s njim. Nemanja Ilić mi je dobar prijatelj. Bio je jedan od prvih koji je saznao kada sam potpisao za Partizan. Tako da sam u odličnim odnosima sa svim prijateljima iz Srbije, kao i sa Milošem, naravno. Nažalost, on je trenutno povređen, ali je sjajno što je ovde i pružiće mi veliku podršku“.