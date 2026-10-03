Veljko Čabrilo, Nik Ćirović i mladi Vukašin Pavlović vodili favorite do pobeda
Vreme čitanja: 3min | sub. 03.10.26. | 21:16
Dinamo, Vojvodina i Metaloplastike lako do dva boda u četvrtom kolu ARKUS lige. Dubočica se provukla protiv Šamota – 27:26
Svih šest pobeda domaćina bilans su četvrtog kola ARKUS lige. Posle trijumfa večitih u petak, do nova dva boda došli su Dinamo iz Pančeva, Vojvodina, Metaloplastika i Dubočica.
Bude se Pančevci. Imali su težak žreb na početku sezone, pet poraza u svim takmičenjima, ali tim Nikole Janevskog pokazao je da je i ove sezone, iako podmlađen, tim za vrh, za novi izlazak u Evropu.
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Dinamo je lako slomio otpor Loznice – 36:27. Blistao je kapiten Veljko Čabrilo sa 10 golova, dok je dobru formu potvrdio i Andrej Petrić sa osam. Odličan je bio i Nikola Bekić sa sedam pogodaka, bez promašaja i pokazao da se vraća u formu posle teške povrede kolena i propuštanja većeg dela prošlog šampionata. Golmani su bili problem na početku sezone, ali mladi Nikola Zorić ulazi u ritam, i ovog puta je imao dvocifren broj intervencija – 10, uz dva skinuta sedmerca.
Nedelja, 17.00: (1,60) Nim (8,00) Eks (2,85)
Debitant u eliti nijednog trenutka nije bio ravnopravan rival u dvorani Strelište. Živan Pešić se šest puta upisao u strelce, a po pet Mladen Krsmančić, Miloš Bujišić i Stefan Ilić (loš procenat šuta 5/14). Janko Gemaljević je sakupio sedam odbrana.
Lavovi su se držali dobro na Slanoj bari protiv Vojvodine u prvom poluvremenu (14:16), ali razlika u kvalitetu je došla do izražaja u nastavku – 36:25 za tim Milutina Lučića. Igrač utakmice bio je Slovenac Nik Ćirović sa osam pogodaka. Sve je bolji i mladi Đorđe Draško, koji se pet puta upisao u strelce, kao i pivotmen Luka Panić, dok su golmani imali 11 odbrana, od toga najviše pet iskusni Luka Arsenić.
Kod Beograđana po četiri gola delo su kapitena Uroša Stankovića, Mihajla Popovića i Đorđa Petrovića, dok je Dušan Tasić imao osam intervencija.
Železničar je i dalje bez pobede posle povratka u elitu. Dugo su Nišlije vodile u Šapcu, ali u nastavku bolja igra čete Davida Rašića i ostanak na maksimalnom broju bodova posle četiri kola – 32:26.
Metaloplastika je znatno promenila tim ove sezone, dovela je iskusne igrače, ali na početku sezone blista mladi Vukašin Pavlović. Srednji bek rođen 2006. godine bio je fantastičan sa10 golova, uz samo jedan promašaj. Odličan na golu bio je i Nikola Ćirović sa 15 odbrana, od toga čak tri sedmerca i potvrdio da je veliko pojačanje iz pančevačkog Dinama. Po četiri pogotka dali su Ognjen Karlaš, Makedonac Dejan Kukulovski i kapitena Filip Marjanović.
Kod Nišlija je Lazar Ristić postigao šest golova, dok je dobru partiju i četiri pogotka na debiju u dresu Želje dao Savo Radovanović, najnovije pojačanje iz Šamota.
Šamot je vodio ceo meč u Leskovcu, ali u foto-finišu Dubočica je iščupala pobedu – 27:26. Šest golova za domaćina delo je Nemanje Dimitrijevića, a pet Vanje Nikolića, dok je kod gostiju najefikasniji bio Veljko Preković sa šest pogodaka, a veteran na golu Dejan Zlatanović sakupio je 10 odbrana.
ARKUS LIGA – 4. KOLO
Petak
Crvena zvezda – Radnički Kragujevac 35:34 (21:15)
Partizan – Jugović 34:24 (19:13)
Subota
Dinamo Pančevo - Loznica 36:27 (19:14)
Vojvodina – Lavovi 36:25 (16:14)
Metaloplastika - Železničar Niš 32:26 (14:16)
Dubočica – Šamot 27:26 (11:14)