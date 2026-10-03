Veljko Čabrilo, Nik Ćirović i mladi Vukašin Pavlović vodili favorite do pobeda

Dinamo je lako slomio otpor Loznice – 36:27. Blistao je kapiten Veljko Čabrilo sa 10 golova, dok je dobru formu potvrdio i Andrej Petrić sa osam. Odličan je bio i Nikola Bekić sa sedam pogodaka, bez promašaja i pokazao da se vraća u formu posle teške povrede kolena i propuštanja većeg dela prošlog šampionata. Golmani su bili problem na početku sezone, ali mladi Nikola Zorić ulazi u ritam, i ovog puta je imao dvocifren broj intervencija – 10, uz dva skinuta sedmerca.

Nedelja, 17.00: (1,60) Nim (8,00) Eks (2,85)

Debitant u eliti nijednog trenutka nije bio ravnopravan rival u dvorani Strelište. Živan Pešić se šest puta upisao u strelce, a po pet Mladen Krsmančić, Miloš Bujišić i Stefan Ilić (loš procenat šuta 5/14). Janko Gemaljević je sakupio sedam odbrana.

Lavovi su se držali dobro na Slanoj bari protiv Vojvodine u prvom poluvremenu (14:16), ali razlika u kvalitetu je došla do izražaja u nastavku – 36:25 za tim Milutina Lučića. Igrač utakmice bio je Slovenac Nik Ćirović sa osam pogodaka. Sve je bolji i mladi Đorđe Draško, koji se pet puta upisao u strelce, kao i pivotmen Luka Panić, dok su golmani imali 11 odbrana, od toga najviše pet iskusni Luka Arsenić.