Definitivno: Zverev godinu završava kao teniski kralj
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Vreme čitanja: 1min | pon. 12.10.26. | 16:30
Alkaras više ne može da ga ugrozi
Ispadanje Karlosa Alkarasa u ranoj fazi turnira u Šangaju znači jedno: Aleksandar Zverev će ostvariti san i postati novi teniski kralj!
Bilo je to prilično jasno kada je Janik Siner objavio da je završio sezonu i da samim tim neće braniti veliki broj bodova do kraja godine. Alkaras je imao neku simboličnu šansu da pomrsi konce Zverevu, ali sada je i ta opcija propala.
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A, to sve znači da će Nemac uskoro postati teniski kralj i da će definitivno 2026. godinu, inače njegovu najuspešniju u karijeri, završiti na prvom mestu svetske liste. Apsolutna je bizarnost u svemu tome da je Zverev u ovoj godini ostvario samo dve pobede nad igračima iz Top10!?
Ipak, sistem bodovanja je išao Nemcu na ruku, pošto je ove sezone osvojio prvi grend slem u karijeri, Rolan Garos, a onda i US open, dok je igrao finale Vimbldona. Pored toga, Siner i Alkaras su zbog povreda propustili dobar deo sezone, Đoković je daleko od nekadašnjih visina, kao i Medvedev, tako da se Zverevu otvorio put da dođe do trona.
U teniskoj istoriji Aleksandar Zverev će biti 20. teniser koji će godinu završiti kao broj jedan.