Definitivno: Zverev godinu završava kao teniski kralj

A, to sve znači da će Nemac uskoro postati teniski kralj i da će definitivno 2026. godinu, inače njegovu najuspešniju u karijeri, završiti na prvom mestu svetske liste. Apsolutna je bizarnost u svemu tome da je Zverev u ovoj godini ostvario samo dve pobede nad igračima iz Top10!?

Ipak, sistem bodovanja je išao Nemcu na ruku, pošto je ove sezone osvojio prvi grend slem u karijeri, Rolan Garos, a onda i US open, dok je igrao finale Vimbldona. Pored toga, Siner i Alkaras su zbog povreda propustili dobar deo sezone, Đoković je daleko od nekadašnjih visina, kao i Medvedev, tako da se Zverevu otvorio put da dođe do trona.

U teniskoj istoriji Aleksandar Zverev će biti 20. teniser koji će godinu završiti kao broj jedan.