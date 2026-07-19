Novak: Moj najveći izazov u Njujorku? Lično ja, uvek!
Vreme čitanja: 3min | ned. 19.07.26. | 11:36
Srpski teniser posle Vimbldona vreme provodi zabavljajući se na severnoameričkom kontinentu
Nedugo po završetku Vimbldona, bivši svetski broj jedan, Novak Đoković, prešao je Atlantik i našao se u Njujorku, više od mesec dana pre početka US Opena.
Nema dileme da će Novak dati sve od sebe da odigra na najvišem nivou i na poslednjem grend slemu sezone, koji je na programu od 30. avgusta do 13. septembra, ali dotle je sebi dao malo oduška.
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Imao je ovih dana dosta obaveza sponzorskog tipa, između ostalog bio je i na promociji dokumentarca Amazon Prajma o njemu, "Novak Đoković: Vuk u zimu", ali i na okupljanju "Fanatics fest", gde se našao u krugu najavećih sportista poput Lionela Mesija, Toma Brejdija, Kevina Durenta, ali i drugih poznatih ličnosti.
Tamo je pokazao da ima i te kako talenta i za košarku, trojku je pogodio kao od šale, a uoči finala Svetskog kupa u fudbalu, igrao je i fudbal na meču Legendi. Igrao je i stoni tenis sa pevačem Džastinom Biberom. I to nije bilo sve jer se pojavio i u ulozi najavljivača na WWE događaju, oduševivši prisutnu publiku.
U razgovoru za CBS Mornings, Novak je upitan šta će mu predstavljati najveći izazov krajem avgusta u Njujorku, na poslednjem turniru velike četvorke.
"Lično ja, uvek! Uvek imate nešto da dokazujete, primarno samom sebi, ali i drugima. Uglavnom meni, a to je da uvek mogu da budem bolji nego što sam bio juče", kaže Novak.
U Njujorku je osvajao titulu četiri puta, poslednju 2023. koja mu je ujedno bila i rekordna, 24. grend slem titula.
"US Open je jedan od četiri grend slema. Nekako je najzabavniji, najuzbudljiviji. Tu je najveći stadion u našem sportu, jedva čekam da igram opet na Artur Ešu. Jedna od najvećih stvari zbog koje se još takmičim su priznanje, energija i poštovanje koje dobijam širom sveta, naročito u poslednjih nekoliko godina. Nemam dovoljno reči da se zahvalim ljudima na tome, to mi mnogo znači", kaže Novak.
Bivši broj jedan je otkrio i šta je najveća razlika sada u odnosu na neke ranije godine.
"Najveća razlika je u tome što telo odgovara drugačije i to je čista biologija. Dvadeset i više godina igranja na najvišem nivou uzima danak. Potrebno mi je više vremena da se oporavim. Posle pet sati i 15 minuta igre u četvrtfinalu Vimbldona, nisam bio u stanju da se oporavim u potpunosti za polufinale, nisam bio svež kao što sam želeo da budem. Ne bih da oduzmem ništa na Sinerovoj pobedi, koji je zasluženo uzeo turnir, ali drugačije je danas", dodao je Đoković.
Veliku podršku u svemu daje mu porodica, supruga Jelena i deca Stefan i Tara.
"Jelena je oduvek bila moja stena, oduvek me je podržavala. Bilo bi jako teško da radim sve ovo i dalje bez njene podrške i da se ona ne brine o kućnim stvarima. Takođe i odgajanju dece, jer kada odem i nisam tu, prošuštam neke važne datume događaje u njihovim životima. To je teško. Ona i dalje podržava to da živim svoj san. Sada to želim da izbalansiram. Zato ne igram tako mnogo kao ranije, želim da budem najbolji suprug, otac, brat, sin koji mogu da budem", zaključio je Đoković.