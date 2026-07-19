Novak: Moj najveći izazov u Njujorku? Lično ja, uvek!

Nema dileme da će Novak dati sve od sebe da odigra na najvišem nivou i na poslednjem grend slemu sezone, koji je na programu od 30. avgusta do 13. septembra, ali dotle je sebi dao malo oduška.

Imao je ovih dana dosta obaveza sponzorskog tipa, između ostalog bio je i na promociji dokumentarca Amazon Prajma o njemu, "Novak Đoković: Vuk u zimu", ali i na okupljanju "Fanatics fest", gde se našao u krugu najavećih sportista poput Lionela Mesija, Toma Brejdija, Kevina Durenta, ali i drugih poznatih ličnosti. Tamo je pokazao da ima i te kako talenta i za košarku, trojku je pogodio kao od šale, a uoči finala Svetskog kupa u fudbalu, igrao je i fudbal na meču Legendi. Igrao je i stoni tenis sa pevačem Džastinom Biberom. I to nije bilo sve jer se pojavio i u ulozi najavljivača na WWE događaju, oduševivši prisutnu publiku.

U razgovoru za CBS Mornings, Novak je upitan šta će mu predstavljati najveći izazov krajem avgusta u Njujorku, na poslednjem turniru velike četvorke.

"Lično ja, uvek! Uvek imate nešto da dokazujete, primarno samom sebi, ali i drugima. Uglavnom meni, a to je da uvek mogu da budem bolji nego što sam bio juče", kaže Novak.

U Njujorku je osvajao titulu četiri puta, poslednju 2023. koja mu je ujedno bila i rekordna, 24. grend slem titula.

"US Open je jedan od četiri grend slema. Nekako je najzabavniji, najuzbudljiviji. Tu je najveći stadion u našem sportu, jedva čekam da igram opet na Artur Ešu. Jedna od najvećih stvari zbog koje se još takmičim su priznanje, energija i poštovanje koje dobijam širom sveta, naročito u poslednjih nekoliko godina. Nemam dovoljno reči da se zahvalim ljudima na tome, to mi mnogo znači", kaže Novak.