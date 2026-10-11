BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BETIS - OSASUNA (tip 1, kvota 1,47) - početak 18.30 MOZZART RELAX

Fudbaleri ekipe iz Sevilje jedan su od timova u Španiji koji su obeležili početak sezone. Betis je na četvrtom mestu u La Ligi sa 16 bodova, dok je Osasuna sakupila upola bodova manje. Betis je kod kuće slavio na tri poslednje utakmice u svim takmičenjima i za očekivati je da ostvari novi trijumf protiv ekipe iz Pamplone.

LACIO - MONCA (tip 1, kvota 1,72) - početak 15.00 MOZZART RELAX

Čini se da u redovima Nebeskoplavih iz Rima stvari dolaze polako na svoje mesto. Lacio je odličan na startu sezone, sa 13 od 15 mogućih bodova na kontu. Monca je osvojila samo četiri, i Lacio je svakako u prilici da joj nanese novi udarac. Rimljani na poslednjih sedam mečeva računajući tu i dva prijateljska u pauzi, imaju pet pobeda uz dva remija. OVDE pričitajte više o nedeljnim utakmicama u Seriji A.

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UNION SEN ŽILOAZ - LEVEN (tip 1, kvota 1,27) - početak 16.00

Čini se da će po startu sezone trka za titulu prvaka u Belgiji ove sezone biti izuzetno žestoka. Union San Žiloaz je sjajan, neporažen je u prvih šest kola sa šest pobeda i remijem. Leven ima samo četiri boda i u krizin je rezultata, pa se kec nameće kao jasna opcija u ovom slučaju.

BENFIKA - VITORIJA GIMARAIS (tip 1, kvota 1,23) - početak 19.00

Trener Benfike Marko Silva će na ovom susretu moći da računa na oporavljene Aleksandera Baha i Georgija Sudakova. Orlovi iz Lisabona su pred pauzu porazom od Porta prekinuli seriju od osam uzastopnih pobeda, ali nema sumnje da su veliki favoriti da upišu šesti trijumf u Primeiri od početka trke za bodove. Vitorija u poslednja četiri kola ima dva remija i dva poraza.

FRAJBURG - ŠALKE (tip 1, kvota 1,75) - početak 17.30 MOZZART RELAX

Tim Julijana Šustera je jedno od najprijatnijih iznenađenja i ove sezone. Baškare se na trećem mestu tabele Bundeslige i neporaženi su. Šalke je pokazao da ima tvrdu odbranu, na tri meča u protekla četiri kola nije primio gol, pa će predstavljati test za Frajburg, kog uskoro očekuje i obaveze u Ligi konferencije. OVDE pročitajte više o ovom susretu.

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