Englezi protiv naelektrisanih Meksikanaca i nadmorske visine, bez pomoći vijagre

Asteka je smeštena na 2.241 metara nadmorske visine, što je za oko 1.200 metara više od Atlante, u kojoj su Englezi u šesnaestini finala uz mnogo problema savladali Demokratsku Republiku Kongo, odnosno daleko iznad sva tri stadiona na kojima su odigrali grupnu fazu. Naime, Arlington u kojem su se sastali sa Hrvatskom (4:2) nalazi se visini od oko 120 metara nadmorske visine, Žilet u Foksborou gde su remizirali sa Ganom (0:0) na 80 metara, dok je Met Lajf, mesto okršaja sa Panamom (2:0), praktično na samoj obali Nju Džersija.

Poslednji put će Meksiko Siti biti domaćin neke utakmice na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu. Legendarna Asteka oprostiće se od turnira spektaklom, u noći između nedelje i ponedeljka od 02.00 časova po srednjevropskom vremenu Meksiko će ugostiti Englesku u borbi za plasman u četvrtfinale. Više od izuzetno motivisanog i ludački energičnog domaćina selekciju sa Britanskog ostrva brine nadmorska visina na kojoj će se utakmica odigrati.

Među oblacima Meksiko Sitija razređen je vazduh, lopta brže leti, ali nije to ono što je najveći problem za Englesku. Već, sama činjenica da je za Meksikance to u potpunosti prirodno stanište. U takvim uslovima oni se osećaju najbolje, najlaganije. Astecima neće faliti daha. Ovo će im biti četvrta utakmica u Meksiko Sitiju na ovom turniru. Samo jednom su otišli iz svoje prestonice, drugo kolo su odigrali u Zapapanu. Takođe u svom gradu. Evidentno je koliko im je prijao domaći teren, pošto su zabeležili sve četiri pobede, bez ijednog primljenog gola. Redom, nad Južnom Afrikom (2:0), Južnom Korejom (1:0), Češkom (3:0) i Ekvadorom (2:0). Do tih rezultata Meksikanci su stigli najviše fanatičnim, izuzetno borbenim i rastrčanim stilom igre, stavom da su spremni da se potuku za svaku loptu. Ako mu računamo i prijateljske utakmice, tim koji trenira Havijer Agire nije izgubio na poslednjih 12 utakmica. Od toga, na 10 je pobedio. Primio je samo dva gola, po jedan protiv Belgije (1:1) i Srbije (5:1), onda kada je Petar Stanić poslao loptu iza leđa Raula Rangela. 02.00: (3,25) Meksiko (3,20) Engleska (2,50) U engleskim medijima pojavila se jedna interesantna informacija, da je FS Engleske napravio plan da pre utakmice da izabranicima Tomasa Tuhela vijagru. Taj lek za erektalnu disfunkciju je dobar zbog toga što mu je jedan od efekata da smanjuje pritisak u plućima i smanjuje umor. Nije protivzakonit, ne bi se vodio kao doping, tako da u suštini ništa ne sprečava Engleze da ga uzmu.