Englezi protiv naelektrisanih Meksikanaca i nadmorske visine, bez pomoći vijagre
Vreme čitanja: 4min | ned. 05.07.26. | 15:43
Očekuje nas spektakl na legendarnoj Asteki u Meksiko Sitiju (ponedeljak, 02) u okviru osmine finala Svetskog prvenstva
Poslednji put će Meksiko Siti biti domaćin neke utakmice na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu. Legendarna Asteka oprostiće se od turnira spektaklom, u noći između nedelje i ponedeljka od 02.00 časova po srednjevropskom vremenu Meksiko će ugostiti Englesku u borbi za plasman u četvrtfinale. Više od izuzetno motivisanog i ludački energičnog domaćina selekciju sa Britanskog ostrva brine nadmorska visina na kojoj će se utakmica odigrati.
Asteka je smeštena na 2.241 metara nadmorske visine, što je za oko 1.200 metara više od Atlante, u kojoj su Englezi u šesnaestini finala uz mnogo problema savladali Demokratsku Republiku Kongo, odnosno daleko iznad sva tri stadiona na kojima su odigrali grupnu fazu. Naime, Arlington u kojem su se sastali sa Hrvatskom (4:2) nalazi se visini od oko 120 metara nadmorske visine, Žilet u Foksborou gde su remizirali sa Ganom (0:0) na 80 metara, dok je Met Lajf, mesto okršaja sa Panamom (2:0), praktično na samoj obali Nju Džersija.
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Među oblacima Meksiko Sitija razređen je vazduh, lopta brže leti, ali nije to ono što je najveći problem za Englesku. Već, sama činjenica da je za Meksikance to u potpunosti prirodno stanište. U takvim uslovima oni se osećaju najbolje, najlaganije. Astecima neće faliti daha.
Ovo će im biti četvrta utakmica u Meksiko Sitiju na ovom turniru. Samo jednom su otišli iz svoje prestonice, drugo kolo su odigrali u Zapapanu. Takođe u svom gradu. Evidentno je koliko im je prijao domaći teren, pošto su zabeležili sve četiri pobede, bez ijednog primljenog gola. Redom, nad Južnom Afrikom (2:0), Južnom Korejom (1:0), Češkom (3:0) i Ekvadorom (2:0). Do tih rezultata Meksikanci su stigli najviše fanatičnim, izuzetno borbenim i rastrčanim stilom igre, stavom da su spremni da se potuku za svaku loptu.
Ako mu računamo i prijateljske utakmice, tim koji trenira Havijer Agire nije izgubio na poslednjih 12 utakmica. Od toga, na 10 je pobedio. Primio je samo dva gola, po jedan protiv Belgije (1:1) i Srbije (5:1), onda kada je Petar Stanić poslao loptu iza leđa Raula Rangela.
02.00: (3,25) Meksiko (3,20) Engleska (2,50)
U engleskim medijima pojavila se jedna interesantna informacija, da je FS Engleske napravio plan da pre utakmice da izabranicima Tomasa Tuhela vijagru. Taj lek za erektalnu disfunkciju je dobar zbog toga što mu je jedan od efekata da smanjuje pritisak u plućima i smanjuje umor. Nije protivzakonit, ne bi se vodio kao doping, tako da u suštini ništa ne sprečava Engleze da ga uzmu.
Ipak, nemački strateg je demantovao natpise domaćih medija, izričito je rekao da njegovi fudbaleri neće uzimati vijagru.
“Nikada do sad nisam čuo tu informaciju. Ne, nije tačna”, jasan je bio Tuhel, dok je kapiten Engleske Džordan Henderson sa malo više osmeha dočekao pitanje:
“Pa, ako vijagra pomaže... Šalim se, šalim se”.
Engleska se kroz istoriju četiri puta sastajala sa Meksikom i svaki put je pobedila. Na Mundijalu 1966. godine sa 2:0, a potom 1997, 2001. i 2010. na prijateljskim utakmicama sa po 2:0, 4:0 i 3:1.
“Da se igra negde drugde Engleska bi lako dobila. Nijedan meksički fudbaler ne bi mogao da igra u engleskoj selekciji, to je mnogo bolji tim. Ali na 2.500 metara nadmorske visine je druga priča”, kazao je engleski trener i nekadašnji reprezentativac te zemlje Pol Merson.
I njegov sunarodnik Sol Kembel se pribojava Asteke.
“Teže je donositi dobre odluke na velikoj visini. Fizički vam se telo teže oseća. Lakše je ako ste dve nedelje tamo, onda letite. Međutim, ako vas bukvalno padobranom bace iz aviona na teren da igrate utakmicu, potrebna vam je ogromna energija da biste izdržali”, istakao je nekadašnji štoper Totenhema i Arsenala.
Iako je odbio pomoć lekova, Tuhel priznaje da njegovom timu neće biti lako u Meksiko Sitiju.
“Meksiko će imati ogromnu prednost. Mi smo imali samo tri dana između dve utakmice, nismo mogli da se adaptiramo na visinu. To je jednostavno mana sa kojom ćemo morati da se suočimo”, rekao je selektor aktuelnog vicešampiona Evrope.
Poslednji put je Engleska igrala na Asteki na Mundijalu 1986. godine, u četvrtfinalu protiv Argentine. Bila je to ona čuvena utakmica koju je rešila “Božija ruka” Dijega Maradone. Zauvek upamćena kao jedna od najvećih tragedija engleskog fudbala.
Od tada samo još dvaput su Englezi igrali mundijalske mečeve na velikoj nadmorskoj visini, oba puta u Južnoj Africi 2010. I nisu se proslavili, u Rustenburgu su odigrali 1:1 sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok su u Blumfontejnu izgubili od Nemačke sa 1:4.
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OSMINA FINALA SVETSKOG PRVENSTVA
Kanada - Maroko 0:3
/Unahi 49 i 82, Rahimi 90+8/
Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/
Nedelja
22.00: (1,85) Brazil (3,75) Norveška (4,65)
Ponedeljak
02.00: (3,25) Meksiko (3,20) Engleska (2,50)
21.00: (4,00) Portugalija (3,60) Španija (2,00)
Utorak
02.00: (2,70) SAD (3,15) Belgija (2,75)
18.00: (1,40) Argentina (4,50) Egipat (8,50)
22.00: (3,40) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,30)
***Kvote su podložne promenama