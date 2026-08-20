GOTOVO: Totenhem završio Savinja i Marmuša za 151.000.000 evra!

Subota, 18.30: (2,50) Brentford (3,40) Totenhem (2,80)

Savinjo će postati najskuplje prodati igrač Mančester Sitija, pošto je dogovoreno obeštećenje od 93.300.000 evra, na šta još dolaze bonusi u visini od 5.700.000 evra. Mladi Brazilac je tako prevazišao Hulijana Alvareza, koga je Siti pre dve godine prodao madridskom Atletiku za 75.000.000 evra. Što se tiče Marmuša, on će Totenhem koštati 52.000.000 evra. On je prethodno bio u pregovorima sa neimenovanim klubom iz Premijer lige, ali se onda uključio Totenhem i rešio da obojicu pokupi za rekordnu sumu novca.

Brazilac je u Siti došao iz Troe pre dva leta za 25.000.000 evra. Iako je dobro počeo svoj boravak u klubu, kasnije se nije snašao i sve je više gubio minute i ulogu kod Pepa Gvardiole. Na kraju je imao 84 nastupa uz sedam golova i 16 asistencija. Marmuš je i letos bio pred odlaskom iz Sitija, ali tada je Pep stopirao njegov transfer i čak je sa njim trebalo da bude produžen ugovor do juna 2031. godine. Na kraju se to nije desilo, a prošle sezone imao je samo osam golova uz tri asistencije na 36 nastupa.

Rekordan će biti i iznos koji će Siti inkasirati na ime prodaja – preko 340.000.000 evra! Podsetimo, odlazak Tidžanija Rejndersa u Al Kadisiju doneo je 61.000.000, a Rodrija u Barselonu 60.000.000 evra, pa Džejmsa Traforda u Lids 46.700.000 evra, dok je Interov otkup Manuela Akanđija doneo još 15.000.000 evra, a Fenerova kupovina Natana Akea još osam miliona evra. Kada se na to doda još 151.000.000 evra od Savinja i Marmuša, dolazi se do nikad većih prihoda od transfera.