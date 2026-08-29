Kragujevački Čeh šokirao Nišlije u 94. minutu: Gostujućem Radničkom slađi bod u derbiju imenjaka

Dosta toga promenio je Marko Neđić u postavi svog tima. Najpre desnog beka, pa je posle Mijailovića i Petrovića svoju šansu dočekao Veličković. Klupu je “napipao” do sada standardni Frenk Kanute i ostao na njoj zakucan do kraja, a priliku dobio Krajišnik. Poverenje trenera izgubio je i Igor Ivanović, a konačno se u špic vratio Šestjuk.

Ima utakmica kada poželite da poluvreme duže traje zato što sve pršti od sadržaja, a da Šestjuk nije uradio to što je uradio u 41. minutu, želeli bismo da ovo poluvreme duže traje - da bi se nešto desilo. Oba tima bila su mnogo više fokusirana na zaustavljanje protivničkih napadačkih aduta, nego na forsiranje sopstvenih. Igralo se uglavnom na sredini terena, sa dosta jakih duela, pa se svako malo čula pištaljka Danila Nikolića.

Domaći Radnički prepustio je rivalu posed, ili su se gosti za njega izborili, kako se uzme, tek, nije bilo oštrine po oduzetoj lopti i zato samo jedan udarac Abasa u okvir gola - lagan plen za Lijeskića. Ovamo jedan prodor Kuzmanovića po levom boku, kada mu je Kostić skratio ugao, pa jedan Siseov po desnom (odlično ga je čuvao motivisani Kovačević), koji se umalo nije završio autogolom, ali je golman Nišlija bio na mestu i jedno iznošenje lopte štopera Simovića sve do protivničkog kaznenog prostora, ali se spetljao u odsudnom trenutku.

I onda, taj 41. minut, prodor Abasa po levom krilu, povratna lopta po zemlji za koju se u prvi mah činilo da do nje niko neće stići, na kraju ju je ipak Spasić protnuo do Šestjuka, a beloruski internacionalac ne filozofira, on šutira iz prve i postiže golove. Zanimljivo, svoj prvi u dresu Radničkog dao je februara baš protiv Kragujvečana na Čairu.

Nikome nije jasno kako mu to polazi za rukom, ali to traje li, traje. Možda na prvi pogled ne deluje previše prisutan u igri, sigurno neće učiniti čaroliju sa loptom u nogama daleko od protivničkog gola, ali kad treba - on će ga zabiti. Negde bilo jasno da je on lek za golgeterske muke niškog Radničkog. Od prvih pet utakmica ove sezone odigrao je samo jednu, i sada, kada je njegov tim u okršaj sa imenjakom iz Kragujevca ušao sa samo jednim datim golom u poslednjih 420 minuta fudbala, pojavio se u 41. minutu da prekine taj post.

Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne

U nastavku je već domaćin bio bolji rival. Ličilo je to na ono što Neđić inače traži od svojih timova. Presing i direktan fudbal po oduzetoj lopti. Bilo je čak nekoliko situacija da se pobeda overi, ali i jedna izuzetna prilika za to, kada se Mustafa našao jedan na jedan sa Lijeskićem, ali mu je mladi golman ušao u šut.

Pokušavao je Feđa Dudić izmenama, poslao Vanju Tomića na štopera, Isa Ba je ušao umesto Sisea, a izmene će mu i donetio bod. Živković je centrirao bez ikakvog pritiska i bloka (odlični Kovačević je prethodno zamenjen zbog povrede, a u tom momentu Krajišnik je nakon ukazane pomoći bio van terena, pa je domaćin imao igrača manje u polju), Zečević bio predaleko od Buhte, koji je glavom plasirao 'žabicu' tamo gde Kostić nije mogao da stigne loptu.

Remi koji su gosti proslavili kao pobedu. Bilo ih je više stotina na tribinama Čaira, dugo su posle meča skandirali Feđi Dudiću. Baš kao što je su fudbaleri niškog Radničkog ovo doživeli kao poraz. I biće im baš teško oporaviti se od ovog šoka.

MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO

RADNIČKI NIŠ - RADNIČKI KRAGUJEVAC 1:1 (1:0)

/Šestjuk 41 - Buhta 90+3/

Niš. Stadion Čair.

Gledalaca: 1.500.

Sudija: Danilo Nikolić (Lovćenac).

Žuti kartoni: Spasić, Krajišnik, Jokić, Rošević (Radnički Niš), Glavčić, Živković, Tomić, Babić (Radnički Kragujevac).

RADNIČKI NIŠ (4-2-3-1): Kostić 6 - Veličković 6, Zečević 6, Jokić 6,5, Kovačević 7 (od 77. Vidović) - Krajišnik 6,5, Milosavljević 6 - Spasić 6,5, Izderić 5,5 (od 64. Nikolić 6), Abas 6,5 (od 64. Mustafa 5) - Šestjuk 7 (od 74. Rošević 6).

RADNIČKI KRAGUJEVAC (4-1-4-1): Lijeskić 7 - Nikčević 6, Simović 6,5, Hilu 5,5 (od 46. Tomić 5,5), Babić 6 - Ristić 6 (od 74. Alić 6) - Sise 5,5 (od 46. Isa Ba 5,5), Glavčić 6,5, Ilić 5,5 (od 74. Buhta 7), Kuzmanović 5,5 (od 61. Živković 6,5) - Sremčević 5.

Igrač utakmice: Bojan Kovačević (Radnički Niš) 7.

MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO

Subota

Železničar - Radnik 5:1 (0:1)

/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/

Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)

/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/

Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)

/Sadi 62 – Vidakov 86/

Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)

/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/

Nedelja

20.00 (25.0) Zemun (13.0) Crvena zvezda (1.07)

21.00 (1.70) IMT (3.50) Mladost Lučani (5.50)

Ponedeljak

19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)

***Kvote su podložne promenama