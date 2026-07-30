KRAJ: Braga - Železničar 4:0

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - DRUGO KOLO (REVANŠI)

Izveštaj sa meča iz Amsterdama pročitajte OVDE.

Ajaks - Vojvodina 4:1 (prvi meč - 4:1)

/Klasen 45, Gluh 54, 58, 71 - Crnomarković 40/

Amsterdam.

Stadion: Johan Krojf arena.

Sudija: Hristos Vergetis (Grčka).

Ajaks (4-3-3): Paes - Rosa, Bouman, Blind, Vindal (od 57. Enrike) - Klasen (od 57. Mokio), Reger, Gluh (od 73. Uazane) - Berhujs (od 63. Edvardsen), Dolberg (od 57. M. Leonardo), Godts.

Vojvodina (4-3-3): Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Baros- Đakovac, Petrović (od 63. Poletanović), Zukić (od 63. Vidosavljević) - Ranđelović (od 75. Kolarević), Vukanović (od 51. Mulahusejnović), Sukačev (od 51. Mitrović).

Izveštaj sa utakmice iz Luksemburga pročitajte OVDE.

UNA Štrasen - Partizan, 0:1 (prvi meč - 0:4)

/Kostić 49/

Luksemburg.

Stadion: Luksemburg.

Sudija: Ben Mekmaster (Severna Irska).

UNA Štrasen (3-5-2): Ozdžan – Gej, Ture, Hal – Delorž (od 59. Tijago), Natami (od 81. Gonsalveš), Rastoder (od 67. Dadašev), Stejmec, Majre – Perez (od 59. M. Souza), Zenađi (od 81. Agović).

Partizan (4-1-4-1): Krunić – Đurđević, Simić, Mitrović (od 85. Marinković), Petrović – Samson (od 61. Aleksić) – Sek, Zeković (od 61. Alilović), Kostić, Traore (od 61. Ninić) – Kojzek (od 61. Lekić).

izveštaj sa utakmice iz Portugalije pročitajte OVDE.

Braga - Železničar, 4:0 (prvi meč 1:0)

/Orta 27, Silva 44, Viktor 63, Navaro 85/

Braga.

Stadion: Munisipal.

Sudija: Dalibor Černi (Češka).

Braga (4-3-3): Fontes - Gomez, Barsija, Karvaljo, Ari-Embi (od 68. Bajrami) - Mutinjo (od 60. Tiknaz), Gorbi, Huseinbašić (od 60. Navaro) - Silva (od 68. Travasos), Orta (od 80. Dorgeleš), Viktor

Železničar (4-3-3): Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Jevremović, Sabo (od 76. Lerno), Šekularac (od 66. Zbaji) - Simao (od 76. Vasiju), Ankeje (od 66. Tošić), Jovanović (od 46. Kuljanin)