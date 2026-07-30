KRAJ: Braga - Železničar 4:0
čet. 30.07.26. | 19:07
Pratite uz Mozzart Sport utakmice srpskih predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencije
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - DRUGO KOLO (REVANŠI)
Izveštaj sa meča iz Amsterdama pročitajte OVDE.
Ajaks - Vojvodina 4:1 (prvi meč - 4:1)
/Klasen 45, Gluh 54, 58, 71 - Crnomarković 40/
Amsterdam.
Stadion: Johan Krojf arena.
Sudija: Hristos Vergetis (Grčka).
Ajaks (4-3-3): Paes - Rosa, Bouman, Blind, Vindal (od 57. Enrike) - Klasen (od 57. Mokio), Reger, Gluh (od 73. Uazane) - Berhujs (od 63. Edvardsen), Dolberg (od 57. M. Leonardo), Godts.
Vojvodina (4-3-3): Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Baros- Đakovac, Petrović (od 63. Poletanović), Zukić (od 63. Vidosavljević) - Ranđelović (od 75. Kolarević), Vukanović (od 51. Mulahusejnović), Sukačev (od 51. Mitrović).
Izveštaj sa utakmice iz Luksemburga pročitajte OVDE.
UNA Štrasen - Partizan, 0:1 (prvi meč - 0:4)
/Kostić 49/
Luksemburg.
Stadion: Luksemburg.
Sudija: Ben Mekmaster (Severna Irska).
UNA Štrasen (3-5-2): Ozdžan – Gej, Ture, Hal – Delorž (od 59. Tijago), Natami (od 81. Gonsalveš), Rastoder (od 67. Dadašev), Stejmec, Majre – Perez (od 59. M. Souza), Zenađi (od 81. Agović).
Partizan (4-1-4-1): Krunić – Đurđević, Simić, Mitrović (od 85. Marinković), Petrović – Samson (od 61. Aleksić) – Sek, Zeković (od 61. Alilović), Kostić, Traore (od 61. Ninić) – Kojzek (od 61. Lekić).
izveštaj sa utakmice iz Portugalije pročitajte OVDE.
Braga - Železničar, 4:0 (prvi meč 1:0)
/Orta 27, Silva 44, Viktor 63, Navaro 85/
Braga.
Stadion: Munisipal.
Sudija: Dalibor Černi (Češka).
Braga (4-3-3): Fontes - Gomez, Barsija, Karvaljo, Ari-Embi (od 68. Bajrami) - Mutinjo (od 60. Tiknaz), Gorbi, Huseinbašić (od 60. Navaro) - Silva (od 68. Travasos), Orta (od 80. Dorgeleš), Viktor
Železničar (4-3-3): Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Jevremović, Sabo (od 76. Lerno), Šekularac (od 66. Zbaji) - Simao (od 76. Vasiju), Ankeje (od 66. Tošić), Jovanović (od 46. Kuljanin)