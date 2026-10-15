Lučić posle poraza u Luganu: Sami smo krivi, skupo smo platili naše greške

Univerzalac Vladimir Lučić smatra da su crveno-beli imali utakmicu pod kontrolom, ali da su ih skupe greške i propuštene prilike na kraju koštale bodova.

"Iskreno, dobro smo ušli u utakmicu. Imali smo je pod kontrolom i stvorili neke dobre šanse, ali ih nismo iskoristili. Onda se dogodila ta naša naivnost, jedna greška zbog koje smo primili prvi gol. Posle toga smo se vratili, postigli gol i ponovo bili bolji, ali smo na poluvreme otišli sa nerešenim rezultatom. Nismo bili zadovoljni na poluvremenu. Hteli smo da uđemo još jače u drugo poluvreme, da ih dodatno pritisnemo, povedemo i dobijemo utakmicu. Tako smo i krenuli, postigli gol za 2:1, ali su nas kasnije neke greške skupo koštale i na kraju smo izgubili. To je to", rekao je Lučić.

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Šta vam je nedostajalo? Možda bolja završnica ili neki balans u igri?

"Imali smo jednu dobru šansu, onu koju je imao Bamba Dijeng. Želeo je da postigne gol, ali je, nažalost, promašio. Možda smo na kraju kažnjeni zbog tog promašaja, ali sami smo krivi za poraz. Nije samo ta propuštena šansa razlog zbog kojeg smo izgubili".

Koliko ste razočarani posle ovakvog početka Lige konferencije?

"Veoma smo razočarani, šta da kažem. Hteli smo da počnemo pobedom, jer je start jako važan. To nam je bila namera. Stvarno smo dobro ušli u utakmicu i dobro se borili. Imali smo želju, bili smo agresivni. Stvarno je sve bilo na dobrom nivou, ali na kraju nas ni sreća nije pogledala, a napravili smo i neke greške koje su dovele do poraza".