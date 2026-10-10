Mančester Siti mogao da izbegne najteže kazne: Propali tajni pregovori sa Premijer ligom

Otkriće o pregovorima dolazi desetak dana nakon što je nezavisna komisija utvrdila odgovornost Mančester Sitija za 114 od 115 - mada iz ugla Premijer lige svih 115 - prvobitno navedenih prekršaja. Podsetimo, u postupku koji je obuhvatio devet sezona, od 2009/10. do 2017/18, ustanovljeno je da je klub koristio fiktivne komercijalne ugovore kako bi prikazao veće prihode i manje troškove od stvarnih.

Prema navodima izvora upoznatih sa razgovorima, potencijalni dogovor podrazumevao bi plaćanje značajne novčane kazne, umesto suočavanja sa najtežim sportskim sankcijama, među kojima se pominju oduzimanje šampionskih titula i izbacivanje iz Premijer lige. Visina mogućeg poravnanja nije objavljena, a zbog obima optužbi sporazum verovatno ne bi u potpunosti zatvorio slučaj, već bi samo smanjio njegov obim.

Kako prenose ostrvski mediji, pozivajući se na informacije Blumberga, predstavnici Mančester Sitija i Premijer lige vodili su tajne razgovore o mogućem sporazumu kojim bi klub sa Etihada mogao da ublaži posledice dugogodišnjeg postupka. Pregovori su, međutim, brzo prekinuti jer dve strane nisu uspele da pronađu zajednički jezik, pošto je Siti nastavio da insistira na svojoj nevinosti.

Prema zaključku komisije, Siti je na taj način prikrio stvarno poreklo dela finansijskih sredstava, odnosno novca koji je dolazio od vlasničke grupacije iz Abu Dabija. Ukupan finansijski efekat spornih aranžmana procenjen je na više od milijardu evra, čime je klub zaobišao ograničenja potrošnje Premijer lige i UEFA.

E sad, eventualno poravnanje o kojem se pregovaralo teško bi prošlo bez ozbiljnog protivljenja konkurencije. Recimo, Mančester junajted, Liverpul i Arsenal, klubovi koji su tokom godina gubili šampionske trke od Sitija, imali bi poseban razlog za nezadovoljstvo. Prema pisanju engleskih medija, pomenuta tri kluba, zajedno sa Totenhemom, već su preduzela korake kako bi zadržala mogućnost da potražuju odštetu zbog eventualno pretrpljene štete.

Spekuliše se da bi ukupni zahtevi za namirenje mogli da dostignu čak milijardu i po evra, nezavisno od kazne koju bi Premijer liga mogla da izrekne. Ipak, reč je o proceni mogućih potraživanja, a ne o već utvrđenoj obavezi Mančester Sitija.

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Klub je u međuvremenu zvanično uložio žalbu na odluku komisije, osporavajući njene zaključke i tvrdeći da su tokom postupka napravljene ozbiljne pravne i činjenične greške. Rukovodstvo Sitija ostaje pri stavu da poseduje dokaze koji potvrđuju da nije prekršilo propise. Interesantno, ni Mančester Siti ni Premijer liga nisu želeli da komentarišu informacije o neuspelim pregovorima.

Konačne sankcije još nisu određene i to je ono što muči fudbalsku javnost. Prema predviđenoj proceduri, odluka o žalbi trebalo bi da bude objavljena najkasnije početkom februara naredne godine. A, posle toga se očekuju i dalji konkretni potezi koji bi konačno zatvorili ovaj slučaj.

Mančester Siti ostaje da čeka u neizvesnosti, suočen sa mogućnošću kazne koja bi mogla ozbiljno da utiče na njegovu budućnost, ali i na vrednovanje uspeha ostvarenih tokom prethodne decenije.