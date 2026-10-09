Čovek koji je uzdrmao Siti neće biti ostavljen na milost i nemilost, Portugalci vratili Pintu zaštitu

Portugalska Komisija za posebne programe bezbednosti (CPES) suspendovala je prethodnu odluku prema kojoj je Pintu trebalo da prestane status zaštićenog svedoka. Razlog nije nova procena njegove ugroženosti, već priznanje da prilikom donošenja prvobitne odluke nisu ispoštovana njegova procesna prava.

Samo nekoliko dana nakon odluke koja je izazvala ogromnu pažnju javnosti i otvorila ozbiljna pitanja o bezbednosti jednog od najpoznatijih uzbunjivača u evropskom fudbalu, portugalske vlasti napravile su zaokret. Rui Pinto , čovek čija su otkrića pomogla da se pokrene istraga protiv Mančester Sitija, ipak će ostati pod državnom zaštitom, makar dok se ponovo ne razmotri odluka o njenom ukidanju.

Drugim rečima, portugalske vlasti zaključile su da čoveku kom su godinama pretile ozbiljne posledice zbog otkrivanja poverljivih dokumenata nije pružena odgovarajuća mogućnost da se izjasni pre nego što mu država uskrati zaštitu. Posebnu težinu čitavoj priči daje neverovatan sled događaja. Pinto je 30. septembra obavešten da ostaje bez zaštite, upravo u trenutku kada je svetom odjekivala vest da je nezavisna komisija utvrdila krivicu Mančester Sitija za kršenje finansijskih pravila Premijer lige. Ta odluka protiv engleskog kluba potvrđena je samo 24 časa ranije. Tako se dogodilo da čovek čiji su dokumenti bili važni za pokretanje jedne od najvećih istraga u istoriji engleskog fudbala praktično istovremeno sa njenim istorijskim raspletom sazna da država više ne smatra potrebnim da ga štiti.

Takav razvoj događaja izazvao je ozbiljne reakcije, naročito imajući u vidu da je Pinto u prethodnom periodu dobijao pretnje smrću, a u aprilu ove godine bio i fizički napadnut u Lisabonu. Sada je, međutim, došlo do obrta. U saopštenju koje je potpisalo portugalsko Ministarstvo pravde navedeno je da je CPES priznao kako Pinto nije bio adekvatno obavešten o razlozima za ukidanje zaštite, niti mu je omogućeno da iskoristi pravo da ospori takvu odluku pre njenog donošenja. Zbog toga je postupak suspendovan, a uzbunjivač će dobiti priliku da se upozna sa dokumentacijom na osnovu koje su nadležni zaključili da više ne postoji dovoljno visok stepen opasnosti po njegov život. Pintu će biti dostavljeni izveštaji o bezbednosnim rizicima, uključujući procene na osnovu kojih je doneta prvobitna odluka. Za njihovo razmatranje i podnošenje odgovora imaće rok od deset radnih dana. Tek nakon toga komisija će ponovo razmotriti njegov slučaj. Važno je naglasiti da ovo još nije konačna odluka o trajnom produženju zaštite. Reč je o privremenom zadržavanju postojećih bezbednosnih mera dok se ne sprovede postupak u kom će Pinto imati pravo da iznese argumente protiv njihovog ukidanja. Prvobitno je bilo predviđeno da zaštita prestane u subotu, ali takav scenario za sada je odložen. Posebno je zanimljivo što je sastanak na kom su razmatrani bezbednosni rizici održan još 9. jula, znatno pre nego što je krajem septembra objavljena odluka o krivici Mančester Sitija.

Prema proceni portugalskih nadležnih organa, rizik po Pintovu bezbednost bio je nizak. Ipak, njegovi advokati smatraju da takav zaključak ne uzima dovoljno u obzir sve okolnosti slučaja, uključujući pretnje koje je dobijao, fizički napad koji je pretrpeo i značaj informacija koje je dostavio istražnim organima. Upravo tu nalazi se suština spora. Dok su institucije svoju odluku zasnivale na proceni da je opasnost mala, Pintova odbrana insistira na tome da njegova uloga u razotkrivanju mogućih nepravilnosti u evropskom fudbalu i međunarodnom poslovanju predstavlja trajni izvor bezbednosnog rizika. A taj rizik nije samo teorijski. Pinto je u aprilu napadnut u Lisabonu, kada je zadobio povrede lica, dok je ranije govorio i o ozbiljnim pretnjama smrću. Nakon što je saznao da će ostati bez državne zaštite, pokrenuo je i kampanju prikupljanja novca kako bi obezbedio sredstva za sopstvenu sigurnost i budućnost. Dok je akcija trajala uspeo je da prikupi 23.000 evra. Njegovi advokati upozoravali su da se država povlači upravo u trenutku kada je njihov klijent izložen povećanoj pažnji zbog posledica svojih otkrića. Da bi se razumela važnost ovog slučaja, potrebno je vratiti se u april 2020. godine, kada je Pinto prvi put dobio status zaštićenog svedoka. Tada je portugalska pravosudna policija odlučila da ga uključi u program zaštite nakon što je pristao da istražiteljima omogući pristup milionima poverljivih dokumenata koje je prethodno pribavio. Ti dokumenti nisu se odnosili isključivo na fudbal. Među njima su bili podaci o poslovanju evropskih klubova, finansijskim transakcijama, kao i dokumentacija povezana sa kompanijama angolske poslovne žene Izabel dos Santos, koja negira optužbe za korupciju. Njegova otkrića postala su osnov za brojne postupke koje su širom Evrope pokretali pravosudni, poreski i sportski organi.