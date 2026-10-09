Nema Osimena – nema prvog mesta: Tvrđava Lavova nije pala skoro 27 meseci

Ko bi rekao čuda da se dese, da u Turskoj maleni Amed bude lider posle šest kola? Fenerbahče posrće, Trabzon je već promenio trenera, Bešiktaš sa Dušanom Vlahovićem je najavio šampionske ambicije, dok je skromno krenuo i šampion Galatasaraj. Pred reprezentativnu pauzu je tim Okana Buruka demoliran na obali Crnog mora od Salahovog Trabzona (0:4), pa je prepustio čelo Superlige.

Kada nema Viktora Osimena – a Nigerijac je propustio zbog povrede prepona poslednja tri meča – Lavovi su u problemu. Samo jedna pobeda na tri meča u tom periodu bez Osimena. Dobra vest je da se sjajni napadač oporavio od povrede prepona pred nastavak šampionata i večerašnji (19.00) dvoboj sa gradskim rivalom Kasimpašom. Turski mediji najavljuju da će Osimen verovatno da počne meč s klupe. Čuva se za utorak i dvoboj sa Barselonom u Istanbulu u drugom kolu Lige šampiona. Menjaće ga u špicu Deniz.