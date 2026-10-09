Viktor Osimen (©Reuters)
Viktor Osimen (©Reuters)

Nema Osimena – nema prvog mesta: Tvrđava Lavova nije pala skoro 27 meseci

Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 10:24

Nigerijski napadač se oporavio od povrede prepona, ali možda će ga Okan Buruk danas (19.00) odmoriti protiv Kasimpaše pred dolazak Barse u utorak u Istanbul

Ko bi rekao čuda da se dese, da u Turskoj maleni Amed bude lider posle šest kola? Fenerbahče posrće, Trabzon je već promenio trenera, Bešiktaš sa Dušanom Vlahovićem je najavio šampionske ambicije, dok je skromno krenuo i šampion Galatasaraj. Pred reprezentativnu pauzu je tim Okana Buruka demoliran na obali Crnog mora od Salahovog Trabzona (0:4), pa je prepustio čelo Superlige.

Kada nema Viktora Osimena – a Nigerijac je propustio zbog povrede prepona poslednja tri meča – Lavovi su u problemu. Samo jedna pobeda na tri meča u tom periodu bez Osimena. Dobra vest je da se sjajni napadač oporavio od povrede prepona pred nastavak šampionata i večerašnji (19.00) dvoboj sa gradskim rivalom Kasimpašom. Turski mediji najavljuju da će Osimen verovatno da počne meč s klupe. Čuva se za utorak i dvoboj sa Barselonom u Istanbulu u drugom kolu Lige šampiona. Menjaće ga u špicu Deniz.

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Na ovom meču na klupi Galate neće sedeti Okan Buruk, koji je suspendovan zbog crvenog kartona u prošlom kolu u Trabzonu.

19.00: (1,28) Galatasaraj (5,90) Kasimpaša (9,50)

Kormilar Kasimpaše je nekadašnji as Galatasaraja Emre Belezoglu. Lavovima je prethodnih godina bio nezgodan gradski rival. Samo jedan trijumf šampiona Turske u poslednja četiri meča protiv komšija. U poslednjem odmeravanju snaga sredinom maja Kasimpaša je slavila sa 1:0, ali je tada već bilo poznato da će Osimen i drugovi da odbrane tron u Turskoj.

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GalatasarajTurskaKasimpašaTurska 1Viktor OsimenOkan Buruk
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