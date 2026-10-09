Nema Osimena – nema prvog mesta: Tvrđava Lavova nije pala skoro 27 meseci
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 10:24
Nigerijski napadač se oporavio od povrede prepona, ali možda će ga Okan Buruk danas (19.00) odmoriti protiv Kasimpaše pred dolazak Barse u utorak u Istanbul
Ko bi rekao čuda da se dese, da u Turskoj maleni Amed bude lider posle šest kola? Fenerbahče posrće, Trabzon je već promenio trenera, Bešiktaš sa Dušanom Vlahovićem je najavio šampionske ambicije, dok je skromno krenuo i šampion Galatasaraj. Pred reprezentativnu pauzu je tim Okana Buruka demoliran na obali Crnog mora od Salahovog Trabzona (0:4), pa je prepustio čelo Superlige.
Kada nema Viktora Osimena – a Nigerijac je propustio zbog povrede prepona poslednja tri meča – Lavovi su u problemu. Samo jedna pobeda na tri meča u tom periodu bez Osimena. Dobra vest je da se sjajni napadač oporavio od povrede prepona pred nastavak šampionata i večerašnji (19.00) dvoboj sa gradskim rivalom Kasimpašom. Turski mediji najavljuju da će Osimen verovatno da počne meč s klupe. Čuva se za utorak i dvoboj sa Barselonom u Istanbulu u drugom kolu Lige šampiona. Menjaće ga u špicu Deniz.
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Na ovom meču na klupi Galate neće sedeti Okan Buruk, koji je suspendovan zbog crvenog kartona u prošlom kolu u Trabzonu.
19.00: (1,28) Galatasaraj (5,90) Kasimpaša (9,50)
Kormilar Kasimpaše je nekadašnji as Galatasaraja Emre Belezoglu. Lavovima je prethodnih godina bio nezgodan gradski rival. Samo jedan trijumf šampiona Turske u poslednja četiri meča protiv komšija. U poslednjem odmeravanju snaga sredinom maja Kasimpaša je slavila sa 1:0, ali je tada već bilo poznato da će Osimen i drugovi da odbrane tron u Turskoj.
Galatasaraj je poslednji put poražen na svom terenu u šampionatu Turske u gradskom derbiju protiv Fenerbahčea 19. maja 2024. godine (0:1). Od tada je zabeležio 30 pobeda i osam remija.
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TURSKA 1 – 7. KOLO
Petak
19.00: (1,28) Galatasaraj (5,90) Kasimpaša (9,50)
Subota
12.30: (2,90) Genčlerbirligi (3,45) Amed (2,40)
15.00: (1,97) Alanja (3,40) Erzurum (4,00)
15.00: (3,70) Samsun(3,50) Trabzon (2,00)
18.00: (5,10) Rize (3,70) Fenerbahče (1,70)
Nedelja
12.30: (2,75) Konja (3,35) Bašakšehir (2,55)
15.00: (2,60) Gazijantep (3,35) Čorum (2,70)
18.00: (1,27) Bešiktaš (6,25) Kodžaeli (9,50)
Ponedeljak
19.00: (3,70) Ejup (3,50) Geztepe (2,00)
***kvote su podložne promenama