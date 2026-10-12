Rasplamsalo se oko Nojera: Tolika buka samo zbog godina?! To je besmislica...
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 17:20
"Ostavite Manuela na miru! Urbiga previše uzdižu", kaže Sep Majer
Ni po jada da je jedna greška, makar bila i katastrofalna, ali njih je sve više. Umnožavaju se poslednjih sezona, poslednja u nizu koju je Manuel Nojer napravio bila je protiv Augzburga. Poklonio je loptu i primio gol posle šest sekundi. Znalo je i u prošlosti da mu se dogodi da se zaigra, samo što je tada bio mlađi, bio je stub Bajernove svlačionice i znalo se da će to još dugo biti. Sada je sve drugačije, okolnosti su se promenile, pa ima više i kritika.
Manuel Nojer je dobacio do 40 godina i sada mu se svaki pogrešan potez meri, svaki je pod uvećalom. Vensan Kompani priznao je da ne zna kako da se nosi sa ovom situacijom, jer nemački golman nije tinejdžer, a nema ni koju godinu više. Na ulasku je u petu deceniju i nalazi se pri zalasku karijere. Rasplamsala se rasprava, a Sep Majer stao je u zaštitu ikone Bajerna i reprezentacije Nemačke.
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Otuda ne čudi što su u Nemačkoj upitali Sepa Majera šta o svemu misli. Nimalo mu se ne dopada kakav tretman ima Manuel Nojer u medijima, a ni to što se mnogo toga gleda kroz prizmu godina.
"Pravi se tolika buka samo zato što je ušao u određene godine?! To je besmislica! Postoje dobri i loši golmani, ali ne i stari. Manuel je i dalje veoma dobar", rekao je Sep Majer.
Stava je da mora da se uzme u obzir koliko je Manuel Nojer učinio u proteklim decenijama za Bajern i nemački fudbal u globalu.
"Mora da se uzme u obzir ono što je postigao, koliko je utakmica odigrao i titula osvojio sa Bajernom. Ove kritike, ova rasprava... To je tipično nemački", poručio je Sep Majer i dodao:
"Ostavite Manuela na miru!"
Zato prema Jonasu Urbigu nije blagonaklon...
"Jonas Urbig je tek u ranim dvadesetim. Trenutno ga previše uzdižu. Čitao sam da je dobro branio za reprezentaciju. Pa, šta je to odbranio? Nekoliko sasvim običnih udaraca! Neka odigra celu sezonu pre nego što počnete da ga hvalite", podvukao je Sep Majer.
Lotar Mateus drugačije gleda na situaciju, malo je umereniji.
"Poseduje sve predispozicije da postane prvi golman Bajerna, kao i reprezentacije. Urbig je zaista fantastičan, uči od Nojera i vremenom će ga zameniti. Da li će se to desiti ove ili sledeće sezone, zavisiće od Nojerovih partija".