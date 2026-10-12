Rasplamsalo se oko Nojera: Tolika buka samo zbog godina?! To je besmislica...

Ni po jada da je jedna greška, makar bila i katastrofalna, ali njih je sve više. Umnožavaju se poslednjih sezona, poslednja u nizu koju je Manuel Nojer napravio bila je protiv Augzburga. Poklonio je loptu i primio gol posle šest sekundi. Znalo je i u prošlosti da mu se dogodi da se zaigra, samo što je tada bio mlađi, bio je stub Bajernove svlačionice i znalo se da će to još dugo biti. Sada je sve drugačije, okolnosti su se promenile, pa ima više i kritika.

Manuel Nojer je dobacio do 40 godina i sada mu se svaki pogrešan potez meri, svaki je pod uvećalom. Vensan Kompani priznao je da ne zna kako da se nosi sa ovom situacijom, jer nemački golman nije tinejdžer, a nema ni koju godinu više. Na ulasku je u petu deceniju i nalazi se pri zalasku karijere. Rasplamsala se rasprava, a Sep Majer stao je u zaštitu ikone Bajerna i reprezentacije Nemačke.