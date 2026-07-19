REZZIME DANA (nedelja): Poslednji mundijalski ples kvota

ZAOKRUŽENO

VOJVODINA - OFK BEOGRAD (tip 1, kvota 1,58) – razultat 4:0

Pogodak kakav je postigao Ivan Davidović u pobedi Novog Pazara nad kragujevačkim Radničkim retko se viđa i u najjačim ligama Evrope. Odmah smo sinoć rekli da je to kandidatura za gol polusezone u Mozzart Bet Superligi, ali ni 24 časa nisu prošla, a Darko Stojanović iz Radnika je postigao možda još i lepši.

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ŠPANIJA - ARGENTINA (tip X, kvota 3,15) - razultat 0:0 (prod. 1:0)

Svaka čast! Šta drugo reći, nego čestitati stotinama MOZZZARTOVIH igrača koji su danas stavili pare na nerešen rezultat u finalu Svteskog šampionata. A naša moćna kvota 3,50 je nagrada sama po sebi. I Vi ste pobednici ovog Mundijala!

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ORDABASI S. - BIMAI SEMEJ (tip 1, kvota 1,40) - razultat 3:1

Pun pogodak MOZZARTOVIH igrača koji su ovaj kladilački tip uvrstili među najigranije ove nedelje. Ordabasi je u okviru 18. kola kazahstanskog šampionata preslišao gosta i odbranio kvotu 1,40.

PRECRTANO

ŠPANIJA - ARGENTINA (tip 1, kvota 2,40) – razultat 0:0 (prod. 1:0)

Iako je većina zaljubljenika i sportskog klađenje očekivala pobedu Španije u finalu Svetskog prvenstva, to se nije dogodilo. Barem u kladilačkim okvirima gde se konačan rezultat računa završetkom 90+ sudijskih minuta. Nastavci su van priče...

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ŠPANIJA - ARGENTINA (tip 2, kvota 3,50) - razultat 0:0 (prod. 1:0)

Izgubiše Gaučosi titulu, ali šta da se radi, slabo su realno i odigrali. Planeta ima novog fudbalskog vladara, Španija je šampion sveta drugi put u istoriji, a prvi put posle 16 godina i 2010. godine.

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ŠPANIJA - ARGENTINA (tip GG, kvota 1,85) – razultat 0:0 (prod. 1:0)

U ne tako spektakularnom, iscrpljujućem trileru na MetLajf stadionu u Nju Džersiju, reprezentacija Španije je u velikom finalu savladala branioca titule Argentinu sa 1:0 nakon produžetaka.

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ČUKARIČKI - IMT (tip 1, kvota 2,40) - razultat 0:1

Trener je novi u IMT-u, ali je trend stari: klub sa Novog Beograda obožava da igra na Banovom brdu, gde i dalje, posle pet gostovanja, ne zna za poraz. Štaviše, premijera nove sezona prošla je savršeno za Traktoriste, koji kući nose sva tri boda.

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RADNIK SUR. - MLADOST LUČ. (tip 1, kvota 2,00) - razultat 1:1

Pogodak kakav je postigao Ivan Davidović u pobedi Novog Pazara nad kragujevačkim Radničkim retko se viđa i u najjačim ligama Evrope. Odmah smo sinoć rekli da je to kandidatura za gol polusezone u Mozzart Bet Superligi, ali ni 24 časa nisu prošla, a Darko Stojanović iz Radnika je postigao možda još i lepši.

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ARSENAL TULA - NEFTEHIMIK (tip 1, kvota 1,80) - razultat 0:1

Visoko se danas kotirao među kladiocima ovaj susret druge lige najveće zemlje sveta. Nažalost, pre svega zatošto je susret otišao u ruke gosta. Preloman trenutak je gol Mašukova na početku drugog poluvremena.

PETROLUL - DINAMO BUK. (tip 2, kvota 1,95) - razultat 1:0

Krenuše i Rumuni, zajedno sa Mozzart Bet Superligom, u novu fudbalsku sezonu. Krenuše, ali nas odmah razočaraše, jer umesto dvojke prođe kec na Petrolul golom Martinsa sa bele tačke pri kraju prvog poluvremena.