Rezzime dana (utorak): Veče atomskog fudbala

ZAOKRUŽENO

SABAH - DORTMUND (ki 2, kvota 1,30) – rezultat 1:2

U Bakuu je Borusija Dortmund zatresla mrežu Sabaha u 10. minutu, učinio je to Seru Girasi, za slavlje onih koji na tiketu imaju 2+, 3+ i GG zahvaljujući MOZZART Relaxu. Milioneri su se igrali sa vatrom i nisu se opekli. A bilo bi problematično da su posle poraza od Bode Glimta, poraženi u novoj utakmici u koju su ušli kao favoriti.

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LIVERPUL - VILJAREAL (ki 1, kvota 1,45) – rezultat 4:3

Zanimljivo je da je ovde ujedno osim keca, prošla i dvojka i to zahvaljujući MOZZART RELAXU. Ko se kladio na pobedu Viljareal može da slavi iako je Žuta podmornica na kraju potopljena. Ali naš benefit kaže – ako tvoj tim povede sa dva gola razlike, tiket ti prolazi.

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NAPOLI - BODO (ki 1, kvota 1,70) – rezultat 4:3

Maks Alegri je živ! Nakon što su mu Filip Stanković i Venecija spakovali otkaz prošlog vikenda, malo je falilo da mu ga Bode večeras i zvanično uruči. Na Alegrijevu sreću, oporavljeni Skot Mektominej se pojavio u onom najboljem izdanju iz šampionske sezone i sa dva gola iščupao pobedu protiv agresivnih Norvežana.

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ROMA - SLOVAN BRATISLAVA (ki 1, kvota 1,12) – rezultat 4:0

Da budemo načisto. Timovima poput Slovana nije mesto u Ligi šampiona. Nema prvak Slovačke šta da traži u elitnom takmičenju. I došao je do njega lakšim putem preko prosečnih rivala poput Iberije, Mjelbija i Celja. Videlo se protiv Pari Sen Žermena i Štutgarta da nisu dorasli, a pokazalo se i večeras. Gol-razlika nakon tri kola im je 1:13.

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MANČESTER SITI - AEK ATINA (ki 1, kvota 1,12) – rezultat 5:1

Šta god da je šampion Grčke pokušao protiv lidera Premijer lige, kako god da je to u pojedinim trenucima delovalo ‘na oko’, šta god da smo mogli da pročitamo iz statistike, na kraju je utisak takav da je Mančester Siti odigrao koliko mu treba da lagano i vrlo ubedljivo dobije.

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LIVERPUL - VILJAREAL (ug 3+, kvota 1,35) – rezultat 4:3

Pošto su ovde pala dva gola u prva dva sata susreta tu je aktiviran i bonus MOZZART RELAX za UG 3+. Liverpul, izgleda, nikada neće prestati da pronalazi nove načine da opravda legendu koju su ispisivali njegovi prethodnici. Ispisao je još jednu stranicu te velike evropske knjige.

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PRECRTANO

PSŽ - BARSELONA (ki 2, kvota 2,45) – rezultat 4:2

Divila se planeta od avgusta meseca iz nedelje u nedelju Barseloni, dok je zatrpavala Elčee, Rasinge, Betise, Valensije i ostale španske prvoligaše, a onda je došla na Park prinčeva gde se igra kraljevski fudbal. I Barsa se u to, uverila na teži način. Frankeštajn Luisa Enrikea ju je ščepao za gušu i spustio na kolena.

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PORTO - PSV (ug 3+, 1,50) – rezultat 0:1

Ovde ni MOZZART RELAX nije mogao da pomogne. Pao je samo jedan pogodak za 90+ minuta igre u Portugaliji. Sjajnu utakmicu priredili su uzastpni šampioni Evrope iz 1987. i 1988. godine. Puno prilika na obe strane, odličan tempo i na kraju iznenađujući i rezultat, ali i pogled na tabelu gde Zmajevi iz Portugalije nemaju niti jedan bod nakon tri odigrana kola.

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PORTO - PSV (ki 1, kvota 1,50) – rezultat 0:1

Filip Kostić je odigrao 88 minuta u velikoj pobedi PSV-a u gostima. Imao je Kragujevčanin veliku priliku da se upiše u strelce, kada je u 42. minutu izbio sam ispred golmana rivala, ali je pogodio stativu. Ipak, taj promašaj nije skupo koštao njegov tim, jer je Gus Til doneo trijumf pogotkom u 57. minutu.

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