Rijera u viru sopstvene ambicije: Pustite me da napravim tim za Ligu šampiona

Crvena zvezda večerašnjom utakmicom u Luganu (18.45, TV Arena) zaista počinje nešto novo. Možda deprimirajuće na prvo čitanje, ali potencijalno nešto vrlo poučno, ako se do juna ne izgubi nijedan dan. Uostalom, Liga konferencije je bila idealan poligon za sinoćnje takmace sa Stamford bridža, Šahtjor i AEK, da u slabijoj konkurenciji naprave tim dostojan Lige šampiona. Tamo gde je Crvena zvezda u poslednjih devet godina bila četiri puta. I gde želi da bude ponovo, zbog visoko podignute lestvice Vladana Milojevića . I gde treba da bude ako slušate poruke milionske armije navijača. Rekao je to između redova, ali to je primarni cilj ponosnog Španca Alberta Rijere na klupi Crvene zvezde. Očigledno dobro pripremljen za miris i ukus istorijskog kluba iz Beograda, Rijera je u razgovoru sa pretpostavljenima za sebe tražio posebnu privilegiju. Zahtevao je svež vazduh do juna. Da pojednostavimo: Rijera je bio toliko hrabar da je čelnicima Crvene zvezde rekao da mu daju prostor do juna ili septembra kako bi napravio tim za elitno klupsko takmičenje. Mnogo konkurentniju ekipu nego što je bila u sezonama kada je, primera radi, pobeđivala Liverpul, Olimpijakos, Jang bojs, i na posletku petardirala Štutgart. Da još malo pojednostavimo, Rijera je doslovce rekao: “ Pustite me da radim kako znam, napraviću vam tim za Ligu šampiona. Mnogo jači od svih prethodnih. ”

Takav grejs period u Crvenoj zvezdi je ozbiljna privilegija, ali je Rijera izneo kontraargument, svestan da su rezultati u Evropi u poslednje dve godine slabiji od očekivanih. Prolazno vreme rođenog Majorčanina u Crvenoj zvezdi je onako — ni dobro, ni preterano loše. Dok je živ nosiće pečat stradanja u Plzenju, ali isto tako treba reći da mu je dva meseca na klupi Crvene zvezde bilo dovoljno da napravi dva reprezentativca, da ih ulovi na dnu kace crveno-belih talenata.

Reč je o Mateju Gaštarovu i Stefanu Gudelju. Isto tako, Rijera je dao šansu svima, što je trenerski vrlo pošteno, i donekle bespotrebno iskreirao slučaj Aleksandar Katai. Ali to je već stvar režije alfa-mužjaka sa Iberijskog poluostrva.

Kada je reč o Albertu Rijeri, štoperica je odavno uključena. Meriće mu se prolazno vreme posle svake utakmice, i toga je on jako svestan sudeći po ponašanju na konferenciji u Luganu. Uključio je odbrambeni mehanizam, što je za svakog trenera vrlo legitimno. Problem za Španca je činjenica da je dobio grupu rivala koja je na prvi pogled bila idealna. Sada već nije. U četiri od šest mečeva Lige konferencija dominantni srpski tim neće imati ulogu favorita. Blago rečeno. Neće biti večeras favorit u Luganu, neće to biti ni za sedam dana kada u Ljutice Bogdana stiže Kopenhagen. Crvena zvezda će biti blagi autsajder u Gentu i na svom bunjištu protiv Trabzona. To su rivali na nivou četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Bodovi su već upisani protiv Intera iz Andore i gruzijske Iberije. Ali to je nešto što treba Albertu Rijeri, iako je tim internim obećanjem unutar klupskih prostorija skočio u vir sopstvenih ambicija. Jasno je da sebe vidi kao reformatora i pobednika na duge staze. Ako to uradi, uspeće u ozbiljnoj misiji, pre svega kada je reč o svesti navijačkog korpusa jednog velikog kluba. Samo što ga do tog konačnog cilja čekaju ozbiljne prepreke i zamke. Počev od večeras.

Jer Lugano vrlo lako može da kazni i brojne izostanke, i nekompatibilnost pojedinih linija tima srpskog šampiona. Namerava da kazni proces u kojem je Crvena zvezda. Možda se i tako raste, mada to može da bude jako bolno. Jer Lugano možda nema ekstra kvalitet, ali je skockan po savremenim merilima, našta je Rijeru pokušao da upozori konobar iz jednog eminentnog lokala koji je od 1987. godine stacioniran u ovom delu Švajcarske:

“Gledao sam Lugano sa sinom sad za vikend. Mnogo su dobri, digli su ozbiljno plate. Imaju malog Dereka Monkadu. Sad je ušao protiv Lucerna i odmah dao gol. Pravi mali tenk. Imao je i Uzbekistanca Karimova. Taj može da trči dva dana. Imaju i Grgića. Tog ne primećuješ, ali stalno je na lopti. Biće Zvezdi mnogo teško”, pričao nam je Srbin iz Sombora.

To zna I Rijera. Možda I zato pominje jun i septembar kao ključne tačke njegove vladavine. Do tada su sve prolazna vremena. Uz obavezu da se dođe do evropskog proleća. To bi bio prvi indikator da je Rijera uspeo da uradi nešto opipljivo.