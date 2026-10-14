Roma i Komo za obraz italijanskog fudbala

Ipak, dvojica trenera imaju mnogo više zajedničkog nego što žele da priznaju. Obojica kreiraju atmosferu u kojoj je njihov tim sam protiv celog sveta, ciljano biraju rivala na kome grade borbeni duh ekipe i koriste svaku dobru priliku da zapodenu polemiku oko sudijskih odluka.

Gasperini i Murinjo nisu u dobrim odnosima. Između njih dvojice su uvek sevale varnice, još iz perioda kada je Gasp bio na klupi Đenove, a Žoze Intera . Za Gasperinija je Murinjo klasičan primer trenera koji je dobio mnogo više nego što je zaslužio, a Murinjo je uvek gledao Gasperinija sa visine osvojenih trofeja i velikih klubova koje je trenirao.

Žoze Murinjo je, po svom starom običaju, dao par intervjua u kojima se „dodvoravao“ bivšoj publici, koja je, istini za volju, i dalje vezana za portugalskog stručnjaka.

Trener Rimljana Đan Pjero Gasperini smatra da je ovo najbolji period da se ukrste koplja sa Real Madridom jer je Murinjov tim još uvek u fazi uhodavanja i ne može da iskaže u potpunosti ogromni potencijal.

Roma posle sedam i po godina nastupa pred svojom publikom u Ligi šampiona. Poslednji meč bio je u osmini finala LŠ protiv Porta 12. februara 2019. godine. Rimljani nisu mogli da požele prestižnijeg protivnika od Real Madrida u „galaktičkoj“ formaciji i sa Žozeom Murinjom na klupi.

Ako pogledamo sastave dva tima, a posebno klupe koje imaju na raspolaganju Gasp i Žoze, nema nikakve sumnje da je Real apsolutni favorit večeras na Olimpiku. Osim što će se Real pojaviti sa svoja četiri tenora (Mbape, Viničus, Belingem, Arda Guler), pored Murinja na klupi će sedeti Diomande, Ridiger, Aleksander-Arnold, Kamavinga, Bernardo Silva, Brahim Dijaz i Endrik. Svi pomenuti igrači bili bi starteri u Romi.

Plus, i pored toga što Real ima više igrača van stroja zbog povreda (Rodrigo, Mendi, Militao, Asensio), odsustva Kristantea i, pre svega, Svilara imaju mnogo veću specifičnu težinu u ekonomiji večerašnjeg duela. Golini je protiv Koma odradio solidan posao i nije se osetilo odsustvo Svilara, ali protiv Real Madrida će biti sasvim druga priča.

U jednoj rečenici, Roma se uzda u kolektiv i geometriju igre koju je implementirao Gasperini u prethodnih 15 meseci, dok Real ulaže sve u pojedinačni potencijal svojih asova. Svi do jednog mogu da reše meč, od bekova Damfrisa i Kukureje preko Valverdea i Belingema do Embapea i Vinisijusa.

Na strani Rome biće i Olimpiko, popunjen do poslednjeg mesta, ali ne može se reći da će imati važnu ulogu jer se na drugoj strani nalaze fudbaleri naviknuti da igraju u svim mogućim ambijentima i praktično ih nije moguće impresionirati.

Statistika kaže da su se Roma i Real Madrid sreli u Ligi šampiona 12 puta. Blankosi su ostvarili osam pobeda, Đalorosi tri, a jedini remi zabeležen je pre 25 godina, 1:1, sa Figom i Totijem u ulozi strelaca. Naruku Real Madridu ide i činjenica da je na poslednja četiri duela zabeležio sve četiri pobede uz gol-razliku 9:0. Kuriozitet je i da je Roma samo jednom pobedila Real na Olimpiku, i to pre 18 godina, u februaru 2008. godine, kada je izbacila Madriđane iz osmine finala LŠ, pobedivši ih i u revanš-meču. Bile su to i poslednje dve pobede Rome.

I kad smo već kod statistike, navijači Rome se uzdaju u tzv. velike brojeve. Dibala igra u životnoj formi, ali mu nedostaje gol na Olimpiku gotovo godinu dana. Poslednji put je zatresao mrežu pred svojim navijačima protiv Viktorije u Ligi Evrope 23. oktobra 2025.

Što se tiče sastava, i Gasp i Murinjo imaju dve nedoumice. Na poslednjim treninzima Gasperini je probao više Renša na poziciji četvrtog spoljnjeg na desnoj strani nego Molinu, dok je rotirao Baler­dija, Endiku i Ermosa. Mančini je siguran na desnoj strani, dok će jedan od pomenute trojice početi meč na klupi.

Murinjo razmišlja da li da pruži šansu Diomandeu od prvog minuta nakon njegovog pobedonosnog gola protiv Viljareala. Bivši fudbaler Lajpciga, koji je koštao Real 125 miliona evra, plus 15 miliona kroz bonuse, mogao bi da zameni u početnoj formaciji Vinisijus ili Ardu Gulera.

ROMA 3-4-2-1: Golini – Mančini, Ndika (Balerdi), Ermoso – Renš, De Ron, Kone, Vesli – Dibala, Sule – Malen

REAL MADRID 4-2-3-1: Kurtoa – Dumfris, Konate, Hujsen, Kukureja – Valverde, Čuameni – Viničus, Belingem, Arda Guler (Diomande) – Mbape

FEJENORD – KOMO

Komo želi da napravi bis u gostima posle fantastičnog debitantskog meča protiv Lajpciga na Sinigalji. Za razliku od utakmice sa Romom, Sesk Fabregas nema nameru da eksperimentiše, pogotovo u napadu, što znači da ćemo od prvog minuta videti Baturinu pored Nika Paza i Dijaa, a iza leđa Duvikasa.

Komo ima sve igrače na raspolaganju osim Kena, koji i dalje nije sto posto spreman za povratak na teren nakon povrede, dok je Fajenord u velikim problemima budući da ne može da računa na šestoricu povređenih fudbalera.

Čuveni „De Kajp“ u Roterdamu predstavlja veliku prepreku za italijanske timove, i pored toga što Fajenord, barem na papiru, ima slabije timove. Na poslednjih 13 mečeva protiv italijanskih klubova u evropskim kup takmičenjima na svom stadionu Fejenord je izgubio samo dva puta (od Rome 2015. godine i Intera prošle godine).

Tačno je da je Fejenord na čelu Eredivizije, bez poraza u prvih osam kola, ali poraz od Barselone 5:1 uravnotežuje sliku o holandskom timu, to jest pokazuje da će se boriti za plasman u plej-of Lige šampiona. S jedne strane, to znači da Komo nije favorit večeras, ali i da neće biti preveliko iznenađenje ako se vrati na jezero sa bodovima.

U Komu najviše očekuju od Nika Paza. Za mladog Argentinca ovo je veoma važan period budući da nisu u pitanju samo klupske ambicije već i borba za upražnjeno mesto sa brojem 10 u reprezentaciji Argentine nakon oproštajnog meča Lea Mesija u nacionalnom dresu. Meč na stadionu kao što je „De Kajp“ idealna je pozornica za kvalitativni skok Paza od velikog talenta do velikog asa.

FEJENORD 4-3-3: Ernst – Rid, Sent Džast, Marmol, Lopez – Zehijel, Vanute, Targalin – Hađ Musa, Feri, Valente

KOMO 4-2-3-1: Bute – Kouto, Ramon, Čaloba, Vale – Mila (Perone), Da Kunja – Dijao, Niko Pas, Baturina – Duvikas

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO

Utorak

Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)

/Luis Suarez 22, Dumbija 74/

Sabah - Slavija Prag 2:0 (0:0)

/Paris 49, Mikels 88/

Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)

/Barios 1, Lukman 79/

Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)

/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/

Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)

/Lautaro 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermant 87/

Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)

/Gruda 75/

Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)

/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/

Viking - Bajern 3:3 (2:0)

/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60/

Arsenal - Lil 3:0 (0:0)

/Timber 64, Eze 67, Saka 71/

Sreda

18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)

18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)

21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35)

21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95)

21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)

21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)

21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)

21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60)

21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30)

*** kvote su podložne promenama