Subota u Seriji A: Stanković prvi put starter?

Meč na San Siru između Intera i Parme, barem na papiru, ne bi trebalo da bude neizvestan. Ipak, povratak „ludog Intera“ u ovoj sezoni - već tri puta su preokretali rezultat u Seriji A nakon primljena dva gola - upućuje na opreznost, tim pre što će na klupi Parme debitovati Alberto Đilardino, nekadašnji golgeter nekadašnjih Mlekadžija. Postoje ozbiljne šanse da Aleksandar Stanković prvi put bude starter u dresu Intera u Seriji A.

18.00: (1,15) Inter (8,00) Parma (16,0) MOZZART RELAX

Na Marasiju ukrštaju koplja Đenova i Fiorentina, dva tima koja su podbacila na startu sezone. U Firenci su već promenili trenera — vratio se Paolo Vanoli, dok bi Danijele De Rosi bio u velikim neprilikama ako bi i nakon šest kola njegov tim ostao bez pobede.

INTER – PARMA (18.00)

Kristijan Kivu je dobro pomešao karte za meč sa Parmom i velika je nepoznanica koji ćemo Inter videti. U svakom slučaju, na Meaci ćemo videti novo izdanje Nerazura, barem kada je u pitanju odbrana, budući da će Akanđi i Bastoni ostati na klupi — Švajcarac je odigrao sva četiri meča u nacionalnoj selekciji, a Bastoni poslednja tri — dok je Stons povređen.

Nepoznanica je da li će na gol Martinez, koji nije bio ubedljiv na startu sezone, mada ga je španski selektor De la Fuente pozvao u reprezentaciju. Provedel je više nego adekvatna alternativa za Martineza i pitanje je samo vremena kada će dobiti šansu.

Zanimljiva će biti kompozicija Interove trojke u zadnjoj liniji, to jest da li će Kivu poveriti ulogu dominantnog defanzivca iskusnom Pavaru ili Biseku, koji je veoma dobro počeo sezonu. Karlos Augusto.

Novine se očekuju i u veznoj liniji. Hakan Čalhanoglu se tek oporavio od povrede i nije isključeno, imajući u vidu devet mečeva Intera u 29 dana, da ga Kivu postepeno vrati u pogon. To znači da bi Aleksandar Stanković mogao da dobije šansu da počne meč od prvog minuta. Srpski reprezentativac je dosad odigrao samo dvadesetak minuta u prvih pet kola. Ušao je u igru protiv Monce i Udinezea. Ne treba posebno napominjati romantični momenat koji priželjkuju navijači Intera, da ponovo vide među starterima broj 5 sa prezimenom Stanković. Nikolo Barela je jedini siguran starter u veznoj liniji, budući da će se za poslednje mesto konkurisati do poslednjeg momenta Sučić, Zjelinski i Mhitarjan.

I pored optimističnih najava da bi mogao premijerno da se pojavi u startnoj formaciji Intera, to se engleskom reprezentativcu Đedu Spensu neće desiti, ali će doskorašnji igrač Totenhema gotovo sigurno dobiti šansu u drugom poluvremenu. Važna vest za Kivua jeste povratak Dimarka na levom boku.

Lautaro Martinez se vratio u četvrtak iz Argentine, ali želi da igra večeras protiv Parme. Istu želju ima i Pio Espozito, galvanizovan sa nova dva gola u dresu Azura, dok Markus Tiram sigurno počinje meč. Sa određenom dozom znatiželje očekuje se i debitantski meč Đilardina na klupi Parme, tim pre što je ostavio dubok trag kao igrač Parme; štaviše, svoje najbolje fudbalske godine proveo je u Parmi.

Đilardino nema nameru da odmah iz korena promeni tim koji je ukomponovao njegov prethodnik Kvesta, tako da zasad neće biti promena formacijske postavke. Ipak, očekuje se reakcija igrača Parme na promenu na klupi. Gosti su doputovali u Milano bez Nikolusija Kavilje i Almkvista (povrede), dok je Inter lišen usluga svojih Engleza, Stonsa i Džonsa.

INTER 3-5-2: Martinez – Bisek, Pavar, Karlos Augusto – Dijuf, Barela, Stanković (Čalhanoglu), Sučić (Zjelinski, Mhitarjan), Dimarko – Lautaro (Pio Espozito), Tiram.

PARMA 3-5-2: Korvi – Delprato, Dijego Karlos, Trojilo – Britšgi, Ordonez, Kejta, Fabijan, Valeri – Romero, Lontani.

NAPOLI – FROZINONE (20.45)

Trener Napolija Maks Alegri odlučio je da proba sa promenom formacijske postavke kako bi proizveo željene pozitivne efekte na igru svog tima. Tom potezu je prilično doprinela činjenica da Napoli ne može da računa na šestoricu povređenih igrača. U novine spada i najavljeni povratak na gol Aleksa Mereta, koji se oporavio od povrede i trebalo bi da preuzme mesto Vanje Milinkovića-Savića.