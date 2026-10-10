Sve nagrade stigle u Roterdam: Hađ Musa će uskoro da napuni buđelar na De Kajpu

Ovo se prvi put dogodilo u Holandiji da sve tri nagrade odu u jedan klub. Odlaskom Uede , Alžirac Hađ Musa je postao lider Fajenorda. Ovo mu je druga nagrada za igrača meseca u Holandiji. Krilni napadač je postigao po dva gola u pobedama protiv Zvolea sa 7:0 i Utrehta sa 5:0. Igrao je za svoju reprezentaciju u meču sa Zambijom u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija, dao je gol za samo 19 minuta na terenu, dok ga nije bilo protiv Burundija.

Alžirski as Anis Hađ Musa je izabran za igrača meseca, Živairo Rid je dobio nagradu „Johan Krojf” za najboljeg mladog igrača u Holandiji u septembru, dok je Đovani van Bronkhorst proglašen za najboljeg trenera, prvi put u karijeri.

Prošle sezone je postigao 11 golova u Erediviziji i imao šest asistencija. Sada je na brojci od pet pogodaka na šest utakmica i uskoro, možda čak u januaru, mogao bi u neki od klubova iz Lige petice, da napuni kasu Fajenorda.

21.00: (1,30) Ajaks (5,90) NEC Najmehen (9,00)

I pojedinačne nagrade sigurno su motiv više za Fajenord koji bi mogao da umeša prste u borbu za titulu. Sigurno je da se PSV neće tako lako prošetati do krune kao prošle sezone. Na De Kajp večeras (18.45) stiže AZ Alkmar, lider posle sedam kola. Gosti bi s bodom zadržali čelo, dok bi domaćin u slučaju trijumfa bio prvi put lider ove sezone. I dalje Van Bronkhorst ne može da računa na kompletan tim. Povređeni su Belen, Bos, Moder, Smal, Vatanabe i Nijuvkop.

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Fajenord je do ovog kola bio najefikasniji tim u Erediviziji, sa prosekom od preko 3,5 gola po meču. Na poslednja dva meča tima iz Roterdama gol-razlika je 12:0. Raspucan je u finišu krajem prošlog meseca i Španac Načo, zamena za Uedu. Letnje pojačanje iz belgijskog Vesterloa je postiglo četiri gola na prethodna dva meča, a posebno je blistao protiv Zvolea (0:7), kada je postigao het-trik.

U protekloj Erediviziji na oba meča ovih rivala nije bilo pobednika. U najvećoj luci Evrope bilo je 1:1, a u Alkmaru 3:3. Fajenord nije poražen od današnjeg rivala na devet prethodnih mečeva.

EREDIVIZIJA – 8. KOLO

Petak

PSV - Herenven 2:0 (1:0)

/Til 29, Lindaj 68ag/

Subota

16.30: (1,80) Go Ahed Igls (3,80) Sparta Roterdam (4,30)

18.45: (1,85) Fajenord (3,70) AZ Alkmar (4,10)

20.00: (6,75) Fortuna Sitard (4,60) Tvente (1,45)

21.00: (1,30) Ajaks (5,90) NEC Najmehen (9,00)

Nedelja

12.30: (1,50) Utreht (4,40) Vilem drugi (6,50)

14.30: (2,05) Telstar (3,60) ADO Den Hag (3,50)

14.30: (2,00) Zvole (3,60) Kambur (3,60)

16.45: (2,55) Ekscelzior (3,40) Groningen (2,70)

***kvote su podložne promenama