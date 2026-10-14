UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Liverpul već završio posao (VIDEO)
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sre. 14.10.26. | 18:44
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa mečeva drugog kola Lige šampiona
LIGA ŠAMPIONA - DRUGO KOLO
LASK - LIVERPUL 0:3 (0:3)
/Arauho 22, Barkola 24, 38/
LASK (5-3-2): Jungvirt - Jorgensen, Embujamba, Alemao, Andrade, Dibango - Danek, Bogarde, Šepf - Lang, Adeniran.
Liverpul (4-2-3-1): Alison - Frimpong, Arauho, Žake, Cimikas - Gravenberh, Nioni - Barkola, Virc, Engumoa - Kumas.
FAJENORD - KOMO 1:1 (1:1)
/Zekijel 20 - Dijao 18/
Fajenord (4-3-3): Ernst - Red, Sent Džast, Marmol, Havi Lopez - Zekijel, Vanhut, Targalin - Hađ Musa, Feri, Valente.
Komo (4-2-3-1): Sančez - Valje, Ramon, Šaloba, Smolčić - Perone, Milja - Kaiki Bruno, Baturina, Dijao - Paz.
21.00
21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35) - MOZZART RELAX
21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95) - MOZZART RELAX
21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)
21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)
21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)
21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60) - MOZZART RELAX
21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30) - MOZZART RELAX
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MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli
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