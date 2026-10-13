Dok Bolomboj vreba – Zvezda traži centra

Avion koji je u ponedeljak poleteo za Vilerban bio je bez ijednog jedinog pravog centra jer se Ebuka Izundu povredio protiv podgoričke Budućnosti u ABA ligi i sada španski stručnjak nema nikoga što se tiče klasičnih petica za duele protiv Asvela i Pariza u ovom duplom kolu. Koliko god da je moderna košarka takva kakva je danas, da može da se igra popularni "small ball" i da se rival uveže u čvor sa takvom postavkom, teško se preživljava bez pravog centra, pa makar igrao desetak minuta da skače u odbrani i napadu i bude samo prisustvo u reketu. Mada, ako Semi Odželej bude na prepoznatljivom nivo i Ibon Navaro zaprži čorbu u Francuskoj kao što je to u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uradio Dubaiju... Može da se prođe i više nego dobro.

Prošle sezone bila je slična situacija. Samo što se lopta zakotrljala na evroligaškim parketima, povredio se Hasijel Rivero , Džoel Bolomboj bio je u autu odranije i morala je Crvena zvezda da reaguje odmah na tržištu kada je doveden Donatas Motijejunas . Tada je dolazak Litvanca bio pun pogodak, koji je odmah razmrdao crveno-bele, učvrstio poziciju petice i postao jedan od lidera ekipe čim je stigao posle prvog kola i u drugom školovao Fenerbahče usred Istanbula. Ovog puta, nema ekspresnog čarobnog napitka u vidu nekadašnjeg litvanskog reprezentativca, već je Ibon Navaro ostavljen na milost i nemilost da napravi neku magiju i u ovom duplom kolu se skrpi i izmisli nešto na petici.

Nije lako, nije prijatno, ali to je što je. Situacija je takva i Crvena zvezda mora na megdan svom bivšem centru bez prave petice koja može da se bori sa njim prsa u prsa. Naravno, priča se o Džoelu Bolomboju, koji je bio ljubimac navijača, pa i ljubimac trenera koji su ga vodili, kao i jedan od najboljih na njegovoj poziciji u Evroligi pre teške povrede. Prvi deo njegovog mandata u redovima crveno-belih bio je kao iz bajke jer je došao da bude maltene treći centar za ispomoć, a ispao je sila u reketu koje se svi plaše kada dođu u Beograd ili Crvena zvezda ode u goste, dok je drugi bio obeležen povredama i na kraju uvek znakom pitanja i dilemom da li i dalje može da pruži to što se od njega traži. Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan Od kada se vratio iz Sjedinjenih Američkih Država posle duge pauze, nije više bio isti kao pre povrede, što je i bilo očekivano. Mnogo vremena van parketa, rehabilitacija, godine, istrošenost, nije jednostavno mogao da uskoči u stare cipele i ponovo stavi Crvenu zvezdu na leđa u završnici Evrolige, kada su se svi potajno nadali da bi mogao da se vrati onaj stari Bolomboj. Jeste imao nekadašnji ruski reprezentativac nekoliko dobrih partija kojima je podsetio na pređašnje dane, međutim više nije bilo to - to. Kada je evroligaška sezona završena i kada je došlo vreme da se svode računi u regionalnom prvenstvu i domaćem šampionatu, videla se zasićenost, pa možda grubo reći, ali i nezainteresovanost, zbog čega je već tada bilo jasno da će na kraju sezone razdužiti ormarić u svlačionici i napustiti glavni grad Srbije.

Skućio se u Asvelu koji je bio najkonkretniji i sada je tamo startni centar, mada ne deluje ni blizu onoga što je bio kada je nosio crveno-beli dres u najboljim danima. Jeste starter i prvi centar, igra 18 minuta u proseku, ali daje svega 3,2 poena po meču, uz 5,5 skokova i jednu ukradenu loptu. Ne dobija previše lopti kao što je to bilo u Crvenoj zvezdi, da on poentira, da igra jedan na jedan ili da pokuša nešto sa poludistance, možda čak i spolja kao što je znao u crveno-belom dresu, već u ekipi sa toliko potentnim napadačima više se gleda da skoči, odigra odbranu, preuzme kad može... Sve govori to što je na četiri utakmice za ukupno oko 74 minuta na parketu ove sezone u Evroligi imao zbirno deset šuteva ka košu i dva slobodna bacanja.

E, sad – samo da ne bude ona varijanta da se baš protiv bivšeg kluba razigra i razgoropadi, što je Crvena zvezda osetila "milion" puta kada je neki od nekadašnjih igrača odlučio da mu je to baš veče kada će upotrebiti košarkaške supermoći koje do tada nije pokazivao. To često viđamo u Evroligi na relacijama bivši klub - bivši igrač, mada nekako crveno-belima to uvek bude duplo. Biće sigurno motivisan, ali i rasterećen jer neće biti nijednog protivničkog centra da vodi borbe sa njim. Zna ga Semi Odželej sa treninga i posle provedene cele sezone zajedno, verovatno i stručni štab ima sve što treba o njemu u sveskama i na filmu, ali i dalje se u neku ruku treba plašiti možda i najviše baš njega.