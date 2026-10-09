Petrušev i Zvezda? Sve zavisi od Ćavija Paskvala

Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 08:42
Španski stručnjak od letos priča kako mu je srpski reprezentativac potreban, ali takva tvrdnja zasad ne dobija utemeljenje minutažom na parketu
Svakog leta i jeseni - čak i zime - tema povratka Filipa Petruševa u Crvenu zvezdu u nekom trenutku ponovo se aktuelizuje. Isti slučaj je i u prvim danima oktobra i ne samo posle veličanstvenog trijumfa Crvene zvezde nad Dubaijem (77:58), već maltene od momenta kada je tim sa Bliskog istoka osvojio titulu regionalnog šampiona.
Ipak, posle jučerašnje predstave crveno-belih u Koka Kola areni, tokom koje Petrušev nije dobio ni sekund, razgorela se još jednom vatra mogućeg obnavljanja košarkaških zaveta i ljubavi koja je dva puta srpskog reprezentativca vraćala, takoreći, u život. Prvi put bilo je to posle epizode u Efesu, kada maltene nije ni igrao, drugi put nakon povratka iz NBA lige, pošto u Olimpijakosu nije dobio minutažu kakva se očekivala, a treći put bi to moglo da se dogodi sada...
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Posle šanse na kašičicu tokom Evroliginog Superkupa i bezmalo 19 minuta odigranih protiv madridskog Reala na otvaranju Evrolige, minutaža 26-godišnjeg krilnog centra počela je da opada do te mere, da je susret protiv Crvene zvezde jedini posmatrao isključivo sa klupe.
Kako se može čuti, pitanje eventualnog povratka Filipa Petruševa na Mali Kalemegdan nije sporno sa strane Crvene zvezde. U klubu poštuju rivala, te činjenicu da je igrač ugovorom i čekaju da vide rasplet. Da li će se transfer potencijalno desiti ili ne zavisi, prvenstveno, od volje Ćavija Paskvala.
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Od preuzimanja kormila vladajućeg kluba ABA lige, španski stručnjak je već nekoliko puta u razgovoru sa nadređenima isticao kako mu je Petrušev neophodan i da ne želi da ga pusti. Ipak, takve tvrdnje trofejnog stratega nemaju jasno utemeljenje u minutaži, ni ulozi koju Srbin ima. Odnosno - nema. Iako u Dubaiju maksimalno veruju u procenu španskog stručnjaka, nesumnjivo je da bi i u redovima branioca krune voleli da znaju da li je Petrušev zaista potreban Paskvalu ili ne. Jer, ruku na srce, dosadašnji odnos nije pokazao da se izgovoreno i učinjeno poklapaju.
Naime, posle susreta sa Zvezdom Paskval je ostao pri stavu da mu Petrušev treba, ali se onda postavlja pitanje zašto mu nije dao šansu i da li je razlog tome taktičke ili druge prirode. Španac na konferenciji posle meča nije želeo mnogo da komentariše ovu priču, već je samo naveo da je u pitanju njegova odluka. Dubai ima luksuz široke rotacije, sa 16 igrača prijavljenih za Evroligu i Kenanom Kamenjašom kome je Paskval namenio da igra u regionalnom takmičenju.
Sada predstoje dani čekanja. Pre svega za Zvezdu, kojoj neminovno treba još jedan visoki igrač u rotaciji, čak i da je Džonatan Motli zdrav, a nije...