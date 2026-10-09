Petrušev i Zvezda? Sve zavisi od Ćavija Paskvala

20.15: (1,17) Olimpijakos (20,0) Anadolu Efes (6,00)

Posle šanse na kašičicu tokom Evroliginog Superkupa i bezmalo 19 minuta odigranih protiv madridskog Reala na otvaranju Evrolige, minutaža 26-godišnjeg krilnog centra počela je da opada do te mere, da je susret protiv Crvene zvezde jedini posmatrao isključivo sa klupe.

Kako se može čuti, pitanje eventualnog povratka Filipa Petruševa na Mali Kalemegdan nije sporno sa strane Crvene zvezde. U klubu poštuju rivala, te činjenicu da je igrač ugovorom i čekaju da vide rasplet. Da li će se transfer potencijalno desiti ili ne zavisi, prvenstveno, od volje Ćavija Paskvala.

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Od preuzimanja kormila vladajućeg kluba ABA lige, španski stručnjak je već nekoliko puta u razgovoru sa nadređenima isticao kako mu je Petrušev neophodan i da ne želi da ga pusti. Ipak, takve tvrdnje trofejnog stratega nemaju jasno utemeljenje u minutaži, ni ulozi koju Srbin ima. Odnosno - nema. Iako u Dubaiju maksimalno veruju u procenu španskog stručnjaka, nesumnjivo je da bi i u redovima branioca krune voleli da znaju da li je Petrušev zaista potreban Paskvalu ili ne. Jer, ruku na srce, dosadašnji odnos nije pokazao da se izgovoreno i učinjeno poklapaju.