Katastrofalan trejd Denvera: Ode Pejton Votson budzašto! Pet timova uključeno u posao
Vreme čitanja: 3min | čet. 20.08.26. | 12:52
Nagetsi dobili praktično ništa, a izgubili jednog od najvažnijih igrača...
Višenedeljna saga oko Pejtona Votsona je konačno završen, jedan od najboljih igrača svoje generacije napustio je Kolorado, a Denver je u svemu ostao kratkih rukava! Najvećim delom zato što je šampion iz 2023. godine opterećen užasnim poslovanjem i ulaskom u drugi nivo poreza na luksuz.
Na kraju je morao da se oslobodi Votsona jer nije mogao da mu ponudi iste uslove kao Kristijanu Braunu i on će svoju sreću potražiti u Klivlend Kavalirsima! Kako je objavio ESPN, u poslu je učestvovalo čak pet timova, a Denver iz svega nije izvukao ništa korisno. Nije ni mogao zbog finansijskog opterećenja, ali klupa je sada drastično slabija u odnosu na prošlu godinu...
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Ukratko, Kavsi su uz Votsona dobili i Kema Vitmora iz Vizardsa i pika druge runde iz 2027. godine od Los Anđeles Klipersa, koji je na kraju završio u Vašingtonu. Klipersi su iz svega izvukli Maksa Štrusa, dok su Vizardsi dobili Treja Mana od Kavsa plus novac, uz pomenutog pika druge runde. U celu priču se ugurao i Šarlot kako bi mogao da potpiše Denisa Šredera, a uz to je stigao i novac od Kavsa.
Šta je Denver dobio od toga? Nezaštićenog pika prve runde 2031. godine, kao i pika druge runde iz 2032. godine od Sakramento Kingsa. Takođe je prosleđen i dvosmerni ugovor Džulijana Riza iz Vašingtona, ali on će odmah biti raskinut. Ukratko, užasan posao za Nagetse koji su izgubili najboljeg igrača sa klupe.
Votsonu sledi ugovor od četiri godine vredan 88.000.000 dolara, sa opcijom igrača za izlazak, kao i “trade kicker” što je zapravo dodatni finansijski bonus ako bude trejdovan u drugi tim.
Podsetimo, Pejton Votson je od Denvera tražio petogodišnji ugovor vredan 125.000.000 dolara, odnosno isti ugovor kao što je dobio Kristijan Braun prošle godine, a postao je aktivan ovog leta. To nije bilo moguće zbog finansijskog opterećenja franšize iz Kolorada i ogromnih penala koje bi platila zbog debelog prelaska u zonu drugog nivoa poreza na luksuz.
Posle Votsonovog odlaska, Denver je i dalje 1.300.000 dolara preko te granice, a ima još dva otvorena mesta u rosteru. I sada je najgora stvar u tome što Nagetsi mogu da otvore “trade exception” prostor u visini od 50 odsto Votsonove plate, ali ne mogu da ga koriste dokle god su preko granice za drugi nivo poreza na luksuz, pošto se njegov prelazak vodi kao “sign-and-trade”. Odnosno, potpisao je ugovor sa Denverom, pa prelazi u Klivlend.
Nekadašnji student UCLA bio je među najboljim igračima tima u prošloj sezoni sa prosekom od 14,6 poena, 4,9 skokova, 2,1 asistencije i jednom ukradenom loptom u proseku, dok je za tri šutirao 41 odsto. Takođe je upisao četiri utakmice sa bar 30 poena, dok u prve tri NBA sezone nije imao nijednu.
Denver i posle njegovog prelaska ostaje jedini klub u NBA ligi koji posluje u crvenoj zoni, tačnije da je prešao liniju “second apron”. Votsonov odlazak imaće dugoročne posledice na Denverov roster, pošto je izgubljena jedna od osovina za budućnost tima.
Strašno je šta ova franšiza radi Nikoli Jokiću i kako se troše njegove najbolje godine.