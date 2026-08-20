Katastrofalan trejd Denvera: Ode Pejton Votson budzašto! Pet timova uključeno u posao

20.00: (2,10) Srbija (14,0) Francuska (1,80)

Ukratko, Kavsi su uz Votsona dobili i Kema Vitmora iz Vizardsa i pika druge runde iz 2027. godine od Los Anđeles Klipersa, koji je na kraju završio u Vašingtonu. Klipersi su iz svega izvukli Maksa Štrusa, dok su Vizardsi dobili Treja Mana od Kavsa plus novac, uz pomenutog pika druge runde. U celu priču se ugurao i Šarlot kako bi mogao da potpiše Denisa Šredera, a uz to je stigao i novac od Kavsa.

Šta je Denver dobio od toga? Nezaštićenog pika prve runde 2031. godine, kao i pika druge runde iz 2032. godine od Sakramento Kingsa. Takođe je prosleđen i dvosmerni ugovor Džulijana Riza iz Vašingtona, ali on će odmah biti raskinut. Ukratko, užasan posao za Nagetse koji su izgubili najboljeg igrača sa klupe.

Votsonu sledi ugovor od četiri godine vredan 88.000.000 dolara, sa opcijom igrača za izlazak, kao i “trade kicker” što je zapravo dodatni finansijski bonus ako bude trejdovan u drugi tim.

Podsetimo, Pejton Votson je od Denvera tražio petogodišnji ugovor vredan 125.000.000 dolara, odnosno isti ugovor kao što je dobio Kristijan Braun prošle godine, a postao je aktivan ovog leta. To nije bilo moguće zbog finansijskog opterećenja franšize iz Kolorada i ogromnih penala koje bi platila zbog debelog prelaska u zonu drugog nivoa poreza na luksuz.

Posle Votsonovog odlaska, Denver je i dalje 1.300.000 dolara preko te granice, a ima još dva otvorena mesta u rosteru. I sada je najgora stvar u tome što Nagetsi mogu da otvore “trade exception” prostor u visini od 50 odsto Votsonove plate, ali ne mogu da ga koriste dokle god su preko granice za drugi nivo poreza na luksuz, pošto se njegov prelazak vodi kao “sign-and-trade”. Odnosno, potpisao je ugovor sa Denverom, pa prelazi u Klivlend.