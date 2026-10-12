Između oblaka i obruča: Kako se Dubai nadigrava sa kilometrima i predrasudama
Vreme čitanja: 5min | pon. 12.10.26. | 16:53
Iza glamura Bliskog istoka i milionskog budžeta krije se surova borba sa kilometrima i trka za evroligaškim vrhom kakva u evropskoj košarci još nije viđena
Dok se u 'Koka-Kola areni' gasi svetlo i sleže utisak posle još jednog evroligaškog okršaja, prave borbe za košarkaški klub Dubai odvijaju se van parketa - u avionima, časovnim zonama i oporavku koji ne trpi grešku. Šest sati leta u jednom pravcu dovoljno je da shvatite koliku žrtvu podnosi ekipa koja pokušava da spoji Bliski istok sa evroligaškim vrhom. Od potpune nepoznanice i prvog treninga u praznoj sali, Dubai je za samo tri godine izrastao u metu najtraženijih svetskih igrača i trenera poput Ćavija Paskvala. Evo kako izgleda život i rad u klubu koji gura granice evropske košarke.
Putovati stalno na relaciji Evropa–Dubai nije nimalo lako, a u to sam se uverio i sam nakon samo jednog povratnog putovanja. Šest sati u jednom pravcu tokom noći, pa direktno na posao – u našem slučaju trening i obilazak dvorane – sutradan utakmica i sve što nju prati, a onda nazad za Beograd i još šest sati u avionu. Izmorenost je blaga reč za ono kako se posle toga osećate. A onda zamislite kako je kada to radite nekoliko desetina puta u toku sezone. To je svakodnevica igrača i članova stručnog štaba Dubaija, kluba koji zbog nepostojanja domaćeg takmičenja ligaške mečeve igra u ABA ligi, a svoje "evropske“ okršaje u Evroligi.
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ULAZAK U NEPOZNATO
Ono što je moglo da se vidi i oseti na licu mesta jeste da je "Dubai Basketball" za kratko vreme napravio velike stvari. Od tima koji je osnovan 2023. godine, za samo tri sezone – bukvalno od nule – stvoreni su uslovi kojima mogu da pozavide i daleko veći i stariji evropski klubovi. Dobar uvid u to pružio je i Nemanja Dangubić, igrač koji je u klubu od prvog dana, a koji nam je pred meč sa Crvenom zvezdom ispričao kako iz prve ruke vidi sve što se događalo od njegovog dolaska.
„Prva godina je bila malo zahtevnija u smislu organizacije, ali klub je brzo napredovao i prilagodio se. Znate kako, kada prelaziš u neki klub, uglavnom imaš neki podatak ili informaciju od ranije. Čuješ se sa igračima, ljudima koji su radili tamo. Ovde to nismo imali – ulazili smo u potpuno nepoznato. Imali smo viziju, ali nisi imao koga da pozoveš da te posavetuje. Dosta stvari se u hodu rešavalo iskustvom letenja. Najbitnije je bilo to što smo mi kao igrači videli da se ljudi trude i da slušaju naše primedbe. Kad god se požalimo na nešto, oni u najkraćem roku to reše i daju nam bukvalno najbolje uslove za igru i trening.“
Za Dangubića ali ostale iskusne evropske igrače poput kapitena Klemena Prepeliča i Davisa Bertansa boravak na Bliskom istoku nije samo sportski projekat, već i prilika za sticanje novog velikog životnog iskustva, ali i prilika za ispitivanje granica izdržljivosti i borbe protiv protivnika koja se ne vodi na parketu.
„Zahtevno je, baš. Imamo čarter, svoj avion, ali to je ogromna kilometraža i stalna promena vremenskih zona. Pazi se na svaki detalj – da li spavati ili ne spavati posle meča, da li odmah leteti... Imamo i nutricionistu koji nam daje tačan plan ishrane i hidratacije zbog dugih letova. Tu su vitamini, sitnice za koje misliš da su nebitne, a u stvari su ključne da bi bio spreman da odigraš dva ili tri gostovanja zaredom. Ritam je neverovatan: odeš na jedno gostovanje i nema te 10 dana, vratiš se na pet, odeš na drugo i već je prošao mesec. Ali biti na ovom nivou, igrati u prelepim halama protiv najboljih igrača u Evroligi – koja je svake godine sve bolja – daje ogromnu satisfakciju.“
PRIVLAČNOST ZA AMERE, ČEKANJE PUBLIKE I EL FRANŠIZE
Iako je naš borvak u Dubaiju trajao svega 48 sati, bio je dovoljan da steknemo uvidi o uslovi koje imaju košarkaši Dubaija, koji su bez preterivanja gotovo na NBA nivou. Kvalitet života je izuzetno visok, pa i ne čudi što je ovaj grad sve češće neprikosnovena destinacija za američke igrače u Evroligi.
Jedan od najsvežijih primera je priča iza dolaska Deviona Minca ovog leta. Nakon sjajne sezone u Vircburgu, američki bek je imao brojne ponude evroligaša iz nekih od najlepših evropskih gradova. Ipak, kada je supruzi spomenuo da postoji i opcija odlaska u Dubai – dileme više nije bilo. I to nije izolovan slučaj, već trend koji se sve češće viđa i koji će tek postati praksa, a Dubaiji preferirana destinacija sa košarkaške globtrotere.
Sve to polako ali sigurno počinju da prepoznaju i navijači, kojih je sve više na tribinama „Koka-Kola arene“. Iako Dubai kao grad broji oko pet miliona stanovnika i nudi pregršt sadržaja, košarka tek hvata korenje. Na meču protiv Zvezde u dvorani je bilo preko pet hiljada ljudi (zvaničan podatak je 5.270), od čega je polovina ušla sa sezonskim kartama – kojih je u premijernoj sezoni bilo jedva oko hiljadu. Jasno je da rast postoji na svim nivoima.
U samoj hali, koja je pre svega koncertna, uslovi za gledanje košarke su i više nego dobri. Sa svim pratećim sadržajima koji se očekuju (animacije navijača, raznovrsna hrana i piće), stepen komfora je na vrlo visokom nivou, a isto se može reći i o uslovima i organizaciji posla za pripadnike medija. Predusretljivost kod svih zaposlenih u ovoj mladoj organizaciji je vrlo prisutna, kao i sposobnost i spremnost da se (sa)slušaju predlozi i kritike kako bi se funkcionisanje svih sektora unapredilo.
Sa druge strane, zbog finansijske moći i strateški važnog tržišnog položaja, Dubai je klub na koji Evroliga ozbiljno računa na duge staze. Projekat koji predvodi prvi čovek kluba Dejan Kamenjašević prepoznat je i od strane akcionara i samog rukovodstva lige na čelu sa Ćusom Buenom i Dejanom Bodirogom. Zato je Dubai gotovo siguran dobitnik dugoročne licence, odnosno statusa "franšize“, čim sistem takmičenja bude zvanično otvoren (nezvanično, Dubai će uz Valensiju i Napoli biti u prvom krugu tog proširenja).
Ovog leta Dubai je na tržištu bio izuzetno konkurentan i konkretan u nameri da sklopi tim kadar da napadne i sam plasman na Fajnal-for, koji će se ponovo održati u komšijskom Abu Dabiju. Izborom Ćavija Paskvala za šefa stručnog štaba i potpisivanjem imena kao što su Eli Okobo, Džaron Blosomgejm, Mamadi Diakite, Tornike Šengelija, Tomas Vokap i pomenuti Devion Minc, poslata je jasna poruka celoj Evropi – Dubai ne želi samo da učestvuje, već zna kako da stigne do samog vrha. I tu je da - ostane.