Nije bilo draži prethodnih godina u sudarima rukometaša Partizana i Crvene zvezde, ali nije fraza kada se kaže da je večiti derbi više od igre - naboj je jak kako na terenu, tako i na tribinama. Prethodne dve sezone su crno-beli dominirali protiv poljuljanog giganta iz Ljutice Bogdana, dobili sva četiri meča uz gol-razliku „plus 36”.

I za jedne i za druge je današnji (18.00, Arena Sport 1) večiti derbi istine. Partizan posle finansijskog sloma i odlaska uprave sa predsednikom Miljanom Žugićem ne želi da mu ovo bude labudova pesma. Moraju crno-beli brzo da se konsoliduju, pronađu sponzore, jer su u opasnosti da i ovaj tim sa skraćenim rosterom posle odlaska trenera Raula Gonzalesa i svih stranaca, osim povređenog Kuleša, ostane na okupu i u drugom delu sezone. 20.00: (1,55) Erlangen (8,50) Balingen (2,95) Raulov Partizan je u prvom delu sezone bio beskrvan, bez hemije. Videlo se „iz aviona” da postoji jaz domaći–stranci, da nije kliknulo sa španskim stručnjakom. U prvom meču posle crno-belog kolapsa sa Markom Pavlovićem na kormilu protiv Metaloplastike prethodnog petka, to je opet bio tim s dušom koji smo gledali prethodnih godina, bez „Galaktikosa”, „aviona i kamiona”, sa domaćim snagama, mladom bekovskom trojkom Aljoša Damjanović – Simo Šijan – Brana Mirković, uz dobru minutažu za kadetskog reprezentativca Uroša Kukolja. Debi na velikoj sceni u ARKUS ligi imao je tinejdžer Filip Kočanović koji je prelepim golom najavio veliku karijeru. Videli smo kako ginu za klub vojnici Partizana Ivan Mićić i Mladen Šotić, koji su tu bili kada se igralo za „kikiriki”, bravure Luke Krivokapića na golu… Reakcija tima je bila sjajna, prava pozivnica za Grobare da se opet vrate na Banjicu, da prestane „tihi bojkot” koji je bio dosad zbog animoziteta prema prethodnoj upravi. I klub deli besplatne ulaznice, kako bi opet navijači crno-belih hrlili u hram beogradskog rukometa i dali podršku momcima u crno-belom u veoma teškom trenutku. Marko Pavlović i Milija Papović (©ARKUS liga) Marko Pavlović je hrabro preuzeo tim u užasnim uslovima, kada se dovodilo u pitanje dalje funkcionisanje kluba. Nije bilo lako trgnuti tim, ali je to mladi stručnjak uspeo u Šapcu.

“Voleo bih, priželjkujem, da vidim punu Banjicu. Trenutak je kada bi navijači trebalo da nam pomognu. Momcima mnogo znači huk s tribina”, rekao je Pavlović za Mozzart Sport. U Šapcu se povredio Španac Migel Sančez Migaljon, dok Belorusa Vladislava Kuleša čeka duža pauza zbog operacije leđa i za njega je ova godina završena.

“Težak je trenutak bio, ali mislim da smo u Šapcu imali odličnu reakciju, da su to mnogi mogli da vide. Ujedinili smo se, trgli, svi su svesni da moramo na terenu da se borimo za sebe, klub... Nastavio sam tamo gde je Raul Gonzales počeo. Ekipa je fizički spremna. Odlaskom stranaca, Kosa i Crnoglavca, ostali igrači koji su manje igrali su dobili šansu i mislim da su je odlično iskoristili. Moja filozofija je da svako ko je u timu dobije ulogu. Drago mi je što su mladi dobili šansu, što je Gugolj igrao 20 minuta, što je Kočanović dobio šansu. Svi koji su bili su se osetili da su deo Partizana”.

Crveno-beli su imali dobar raspored na početku sezone, ali i tri očekivana poraza u duelima sa timovima iz gornjeg doma, Dubočicom, Metaloplastikom i Vojvodinom.

“Zvezda je dobar tim, sa dobrim trenerom, na petom je mestu i dalje ima šansu za plej-of. Respektujemo rivala. Ima tu mnogo dobrih igrača, Obradović je bivši reprezentativac, dugo je ovaj tim na okupu. Nismo u situaciji da ikog potcenimo. Sigurno će i ambijent Banjice da bude veliki motiv za moje momke da zadržimo ovaj trijumfalni niz”, istakao je Pavlović. Kao nekada kada su braća Peruničić, Nenad i Predrag, vojevali bitke devedesetih godina prošlog veka jedan protiv drugog, tako ćemo i sada da gledamo bratski duel Damjanović. Na jednoj strani, levi/srednji bek Partizana Aljoša, dok gol Zvezde brani njegov mlađi brat Vanja.

“Pobeda u Šapcu je jako bitna za ekipu, meni lično možda i najdraža od kako sam u Partizanu. Pokazali smo neverovatan karakter i šampionski gen. Nastavićemo u tom ritmu i nećemo dozvoliti ljudima da usled ove situacije ponište naš trud i rad na svakom treningu i svakoj utakmici. Mi, igrači koji smo i prošle sezone bili tu, želimo da pokažemo da sa razlogom nosimo grb Partizana i da teret koji smo izneli prošle sezone možemo ponovo da ponesemo. Moja prva utakmica kada sam došao u Beograd je bila baš večiti derbi. Ostao mi je u lepom pamćenju. Banjica je bila puna, tako da se nadam da će navijači prepoznati našu sadašnju situaciju, koliko se ekipa bori za grb kluba i koliko stojimo jedan iza drugog. Pozivam ih da nas u što većem broju podrže. Zvezda je jako dobra ekipa, spoj iskusnih igrača i par mlađih reprezentativaca. Mislim da će biti vrlo teška utakmica”, rekao je sada već bivši reprezentativac Srbije koji nije u planovima Raula Gonzalesa za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj u januaru.