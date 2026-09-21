EP kuca na vrata - Srbija i dalje „kombinuje“: U Bratislavi će biti potpuno nova reprezentacija

Prošle sezone skupili smo sve ono najbolje što Srbija ima, uz povoljan raspored u grupnoj fazi, na kraju smo bili 12. na svetu, što je bio iskorak sa Špancem na klupi Hoseom Ignasijom Pradesom posle tri godine tapkanje u mestu sa Slovencem Urošem Bregarom . Imali smo meč-loptu sa Crnogorkama za četvrtfinale, što bi bio podvig, odgovarao nam je i remi, ali smo doživeli katastrofu u Dortmundu i pokvarili sve dobro što je urađeno u prve dve faze, pre svega pobedom nad Španijom koja nam je otvorila vrata borbi za prvih osam na planeti.

Bolna smena generacija u ženskoj rukometnoj reprezentaciji je u toku. Evropsko prvenstvo kuca na vrata, za nešto više od dva meseca igraćemo u „grupi smrti“ u Bratislavi (početkom decembra) sa svetskim vicešampionom Nemačkom, uvek jakom Švedskom i domaćinom Slovačkom. Prva dva mesta su teško ostvariva za tim Sandre Kolaković .

Španca Pradesa je početkom 2026. nasledila Sandra Kolaković, koja će na šampionatu Starog kontinenta krajem godine imati potpuno novi tim u odnosu na Štutgart i Dortmund godinu dana ranije. Imaćemo dvocifren broj novih rukometašica. U Bratislavi nećemo imati dve naše najbolje igračice, ujedno i najboljih strelaca na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, Draganu Cvijić i Katarinu Krpež Šlezak. Obrenovčanka je završila krajem maja bogatu karijeru u dresu Ferencvaroša, a pre toga se u Novom Sadu oprostila od dresa s državnim grbom. Sada je popularna Cvija u stručnom štabu Srbije, postala je i zvanično pomoćnik selektora Sandre Kolaković i od ovog nedelje je u Kruševcu uz nekadašnje saigračice u novoj ulozi. Srbiju ove nedelje čeka turnir u Ohridu “Trofej Makedonije”, gde su učesnici i domaća selekcija, Hrvatska i Crna Gora. Katarina Krpež Šlezak se oprostila na Slanoj bari u aprilu od omiljenog dresa, pa ni sjajno desno krilo nećemo gledati na Evropskom prvenstvu za nešto više od dva meseca. Jovana Jovović se u maju teško povredila. Operisana je u maju, i dalje je u procesu oporavka i izvesno neće biti učesnik šampionata Starog kontinenta. Od reprezentacije se ovog meseca oprostio trio koji je dugo bio deo Srbije: golman Jovana Risović, levo krilo Sanja Radosavljević i desni bek Anđela Janjušević. Od igračica koje su bile prošle godine na Svetskom prvenstvu, Sandra Kolaković do sad nije računala na desnog beka Saru Garović, levo krilo Tamaru Kocić, pivote Vladanu Mitrović i Jelenu Agbabu, levog beka Dunju Tabak, dok je Teodora Veličković u blagoslovenom stanju. Za ovu akciju nije pozvana ni Gordana Petković. MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! Dolazimo do toga da ćemo na Evropskom prvenstvu u Bratislavi u decembru imati samo tri igračice koje su branile boje Srbije na Svetskom prvenstvu pre samo 10 meseci, a to su Jovana Skrobić iz Budućnosti, nova igračica Crvene zvezde koja može da pokrije sve tri spoljne pozicije Aleksandra Vukajlović i desno krilo Budućnosti Dunja Radević. Prvi pivot naše selekcije je Katarina Bojičić, koja nažalost nije mogla da nastupi na Svetskom prvenstvu jer se povredila neposredno pre šampionata. Trofej Makedonija biće samo, nažalost, novo otaljavanje posla, forma umesto suštine. U velikim problemima od početka mandata je nova selektorka Sandra Kolaković. Umesto da sada ima konture nove reprezentacije, da utegne tim koji će za nešto više od dva meseca da predstavlja Srbiju na velikoj sceni, mi ćemo opet da kombinujemo, da odemo u Ohrid sa „skpljenom“ reprezentacijom.

Naime, Crvena zvezda nije dopustila svojim rukometašicama da igraju za Srbiju. Razlog može da bude opravdan, a to je priprema za dvomeč Lige Evrope sa rumunskom Koronom iz Brašova. Uložili su crveno-beli mnogo u tim ovog leta, žele da naprave evropski iskorak. Srpski rukometni savez je aminovao ovu odluku. Naš šampion bi trebalo da daje okosnicu nove reprezentacije Srbije, od letošnjih pojačanja Aleksandre Vukajlović i Katarine Bojičić, zatim krila, levog Aleksandre Stamenić (koja bi bila na SP prošle godine u Nemačkoj da se nije razbolela nekoliko dana pre početka priprema za Štutgart i Dortmund), desnog Tijane Simić, povratnice u reprezentaciju, srednjeg beka Teodore Majkić i mlade levoruke Lare Stanić, koja se nametnula kao rešenje na poziciji desnog beka po dolasku u crveno-beli tabor iz zagrebačke Lokomotive. Za Zvezdom je krenula i niška Naisa, koja takođe nije dozvolila svojim igračicama da igraju u EHF nedelji (zvanični termini za pripreme reprezentacija). I Nišlijke imaju opravdanje jer ih uskoro čeka dvomeč sa Bursom na startu kvalifikacija za Ligu Evrope. Još neke rukometašice, kao recimo Jovanu Skrobić iz Budućnosti, nećemo gledati ove nedelje u Ohridu. U makedonskom gradu biće uglavnom igračice iz Bora, od kojih je bitnu ulogu u prethodnim mečevima kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, dok je selektorka Sandra Kolaković na kormilu reprezentacije, imala samo srednji bek Aleksandra Vasić. Tu je i golman Marija Simić, koja je odlično iskoristila šansu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i nametnula se za Bratislavu. Da vidimo kako to rade oni koji su mnogo bolji od nas u prethodnoj deceniji. Selektorka Crne Gore Suzana Lazović za Trofej Makedonije u Ohridu pozvala je najjače snage – Đurđinu Jauković, golmana Armel Atingre, zatim Dijanu Mugošu, Tatjanu Brnović, Mateu Pletikosić (sada Šošo), Jelenu Vukčević… Sve ono najbolje što četvrtfinalista Svetskog prvenstva ima u ovom momentu. Kult reprezentacije nije lako vratiti, na tome moraju da rade u Srpskom rukometnom savezu.