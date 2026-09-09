NFL zaljubljenici, nema spavanja narednih pet meseci: Vraća nam se jajasta lopta

Dinastija Čifsa i Patrika Mahomsa je zaustavljena prošle sezone. Iznenađujuće je Sijetl Sihoks stigao do krune, osvetivši se u Superboulu Nju Inglandu za neverovatan poraz pre više od decenije i čuveni presečen pas Malkolma Batlera , tada anonimnog kornerbeka Petriotsa na jard do end zone.

Oni koji vole NFL znaju da dolaze pet meseci bez sna, ostajanje do cika zore – jer kreće jajasta lopta da se kotrlja terenima širom SAD, ali i Meksika, Engleske i Nemačke i Španije gde se nekoliko godina igraju najbolji mečevi omiljenog sporta Jenkija. Planetarni spektakl - Superboul, kulminacija sezone, na programu je 14. februara na velelepnom SoFi stadionu u Los Anđelesu.

Granitna odbrana Sihoksa, legendarni naslednik čuvenog Legion of Boom, bila je tas na vagi u meču za trofej. Nije bilo neizvesnosti, ubedljiv trijumf Sijetla i godinu dana na Lumen fildu Lombardijev trofej će krasiti vitrine u gradu u državi Vašington. 02.20: (1,60) Sijetl Sihoks (14,0) Nju Ingland Petriots (2,55) Svih 32 tima, odnosno franšize kako je popularno da se zovu “preko bare”, imaće na raspolaganju budžet od 301.200.000 evra, što je povećanje od 22.000.000 po timu u odnosu na prošlu sezonu. Posle vladavine Čifsa, sada su konačno skinuti, ove sezone nas očekuje nikad zanimljivije prvenstvo. Bar pola franšiza mašta o Sofaj stadionu i utakmici svih utakmica. Posle mega trejda, dolaska najboljeg defanzivca lige iz Klivlenda Majlsa Gereta u Los Anđeles Remse, a nedugo zatim aktiviranja iz penzije i pauze od dve godine, vratio se na teren Eron Donald, po mišljenju mnogih, najbolji defanzivac svih vremena ili opšteprihvaćeno najbolji u ovom milenijumu s pozicije tekla. Remsi su izbili u prvi plan kao prvi favoriti za osvajanje s kvotom u Mozzartu od 6,00. POGLEDAJTE SVE KVOTE ZA ŠAMPIONA NFL-A Ostalima se daleko iza. Na Bafalo je 11,00, branilac titule Sijetl i Baltimor po 12,0, Kanzas, Čardžersi, Nju Ingland i Filadelfija po 17,0, San Francisko, Detroit, Grin Bej, Denver i Sinsinati po 20,0… Najmanje šanse daju se Arizoni – 750,0, Majamiju 500,0, Njujork Džetsima i Klivlendu po 200,0, Las Vegasu 150,0… Uvek su u NFL-u u prvom planu kvoterbekovi. Bilo je nekoliko promena u odnosu na prošlu sezonu. Tako će Tua Tagovailoa posle godina u Majamiju sada da predvodi napad Atlante, Kirk Kazins ili Kapetan Kirk posle Falkonsa seli se u Nevadu kao vođa napada Las Vegas Rejdersa, Malik Vilis iz Grin Beja je stigao na Floridu u tabor Majami Delfinsa, dok je nekada prvi pik na draftu Kajler Mari posle Arizone sada startni kvoterbek Minesota Vajkingsa. Pominjani trejd Klivlenda i Remsa, odnosno dolazak u Kaliforniju “sek mašine” Majlsa Gereta, bio je najspektakularniji prelazak, a vredan pomena je i odlazak elitnog risivera Ej Džej Brauna iz Filadelfije u Nju Ingland.

Nekoliko velikana više nećemo da gledamo u ligi, otišli su u zasluženu penziju kao što su: Rasel Vilson, Stiven Gilmor, Nik Čab, Lavonte Dejvid, Džoel Bitonio, Darijus Slej, Džastin Simons, Rajan Keli... Veliki Filip Rivers se reaktivirao iz penzije u finišu prošle sezone, igrao za Koltse poslednje tri utakmice. Sada je valjda zauvek okačio kopačke o kiln. Naredna sezona biće verovatno poslednja za legendarnog Erona Rodžersa, koji će sa Pitsburg Stilersima pokušati da napravi nešto veliko ove sezone, da se napadne Superboul ili bar finale konferencije. Sistem takmičenja se nije menjao. Timovi su podeljeni u dve konferencije, AFC i NFC, odnosno po četiri divizije sa po četiri franšize. Svaka ekipa će odigrati po 17 mečeva uz jedan slobodan vikend. Pobednici divizija plus najbolja tri tima po plasmanu u obe konferencije izboriće plej-of, s tim da će najbolji timovi u prvom delu sezone direktno da se plasiraju u polufinale AFC-a, odnosno NFC-a. *************************** TOP 10 NAJPLAĆENIJIH IGRAČA ZA OVU SEZONU 1. Patrik Mahoms (Kanzas Siti Čifs) – 63.100.000 2. Dak Preskot (Dalas Kaubojs) – 60.000.000 3. Džoš Alen (Bafalo Bils) – 55.000.000 4. Džo Barou (Sinsinati Bengals) – 55.000.000 5. Džordan Lav (Grin Bej Pekers) – 55.000.000 6. Trevor Lorens (Džeksonvil) – 55.000.000 7. Metju Staford (Los Anđeles Rems) – 55.000.000 8. Bejker Mejfild (Tampa Bej Bakanirs) – 55.000.000 9. Džered Gof (Detroit Lajons) – 53.000.000 10. Brok Pardi (San Francisko Fortinajners) – 53.000.000 ***cifre su u dolarima ********************************* Ove sezone čak devet utakmice ligaškog dela sezone igraće se van granica SAD. Debituje Austrlija i Melburn 10. Septembra (San Francisko – Los Anđeles Rems I Francuska i Pariz 25. oktobra (Pitsburg – Nju Orleans). Ostaju i dalje utakmice u Londonu, jedna na Vembliju i dve na stadionu Totenhema, a po jedna utakmica ostaje u Madridu, Minhenu, Meksiko Sitiju i Brazilu (prošle godine je Sao Paulo bio domaćin, a sada će Rio de Žaneira i čuvena Marakana da bude deo spektakla 27. septembra i duel Baltimora i Dalasa). Na skeneru Mozzart Sporta analizirali smo svih 32 franšize, očekivanja, kako su iskoristili pijacu slobodnih agenata i prognoze. ISTOK AFC-a: NJU INGLAND PETRIOTS, BAFALO BILS, NJUJORK DŽETS I MAJAMI DOLFINS Drejk Mej (©AFP) Ova divizija je jedna od najslabijih u ligi. Ne zbog Bafala i pobednika AFC-a i učesnika Superboula prošle sezone, Nju Inglanda, nego zbog Majamija i Njujork Džetsa koji tavore godinama. Pogotovo je to slučaj sa timom iz Velike jabuke koji nikako da nađe kvoterbeka. Ni Eron Rodžers se nije proslavio u zelenom delu Njujorka. Dolfinsi kreću novu eru bez trenera Majka Mekdenijelsa i kvoterbeka Tua Tagovailoe koji je postao pre nekoliko dana startni kvoterbek Atlanta Falkonsa. Bafalo je poslednjih pet-šest godina, otkad je sazrela NFL zvezda na poziciji kvoterbeka Džoš Alen, stalni kandidat za Lombardijev trofej, ali po pravilu loše igra u plej-ofu. Alenova zvezda i dalje sija, ali je potrebno izgraditi tim oko njega, a to Bilsima ne polazi poslednjih godina. Ceh za posrtanja je platio trener Šon Mekdermot, pa je na njegovo mesto stigao ofanzivni guru Džo Brejdi. BAFALO ŠAMPION - KVOTA U MOZZARTU JE 11,0. Odbrana je bila rak-rana poslednjih godina, pa je na tržištu slobodnih agenata Bafalo krenuo u rekonstrukciju defanzive. Stigla su zvučna imena, doduše, igrači čija je karijera u silaznoj putanji, kao što su sejfti Si Džej Gardner-Džonson, lajnbeker Bredli Čab, kornerbek Di Alford. Stigao je i Kajl Alen kao rezervni kvoterbek. Defanziva je potpuno rekonstruisana. Nema više u gradu i u državi Njujork Džoa Bosa, Džordana Pojera, Džordana Filipsa i stuba odbrane poslednjih godina, Meta Milana. Napad ne vrvi od zvezda, ali je sve u rukama Alena, koji je često igrao i kao raning bek. Za trčanje biće zadužen snažni Džejms Kuk. Kao prva meta u vazduhu nameće se Di Džej Mur koji je trejdovan iz Čikaga. Doson Noks je dugogodišnja sigurna Alenova meta na poziciji tajt enda.

Drugi kandidat za najviši plasman iz ove divizije su Petriotsi. Posle ere Bila Beličika, njegov nekadašnji igrač Majk Vrejbel je preuzeo komandu i već u prvoj sezoni doveo tim do Superboula. Kvoterbek Drejk Mej imaće jača oružja ove sezone, pre svega u elitnom risiveru Ej Džej Braunu koji je posle trejda stigao iz Filadelfije. Dobro je plaćen i hvatač iz Grin Beja, Romeo Dabs (četiri godine za 68.000.000). Ramondre Stivenson bi trebalo da ostane prva trkačka zvezda, dok je na tajt end poziciji ostao Hanter Henri. NJU INGLAND ŠAMPION NFL-A - KVOTA U MOZZARTU JE 17,0. Odbrana je pojačana sa sejftijem iz Čikaga, Kevinom Bajardom, dok je zvezda sekundarija kornerbek Kristijan Gonzales. Eron Glen je dobio drugu šansu kao glavni trener Džetsa, ali je jedan od prvih kandidata za otkaz tokom sezone. U Veliku jabuku se kao startni kvoterbek vratio veteran Đino Smit, dok će da uči ruki sa Klemsona, pik četvrte runde drafta Kejd Klabnik. Nije isključeno da uskoči u vatru ako ne bude išlo sa iskusnim kvoterbekom. U napadu su ostale zvezde na poziciji raning beka Bris Hol i risiver, nekadašnji pik prve runde drafta, Geret Vilson. Zvučno ime u odbrani je veteran na poziciji lajnbekera Demario Dejvis, dugogodišnji igrač Sejntsa, dok je stub sekendarija odbrane Minka Ficpatrik. Čini se da će plej-of i ove godine da bude nemoguća misija za Džetse, šest-sedam pobeda je maksimum. Petak, 02.35: (1,55) Los Anđeles Rems (14,0) San Francisko Fortinajners (2,70) Težak posao imaće novi trener Majamija Džef Hefli. Tim je u fazi ribildinga. Malik Vilis je stigao iz Grin Beja da bi bio vođa napada umesto Tue Tagovailoe. Nema više sjajnih risivera Tajrika Hila i Džejlena Vodla koji je trejdovan u Denver. Potpuno novi tim imaće Dolfinsi, očišćeni su i veterani iz odbrane, kao što je Bredli Čab. Sa drafta iz prve runde su pokupljeni ofanzivni tekl Kejdin Prokter i kornerbek Kris Džonson. Nema sumnje da će Majami da bude među najgorim timovima u AFC-u, što bi za budućnost franšize bilo i dobro da se na narednom draftu pokuša dovesti dobar kvoterbek iz odlične klase koja se najavljuje za 2027. Vilis je samo prelazno rešenje. NAŠA PROGNOZA: 1. Bafalo Bils, 2. Nju Ingland Petriots, 3. Njujork Džets, 4. Majami Dolfins. SEVER AFC-A: SINSINATI BENGALS, PITSBURG STILERS, BALTIMOR REJVENS, KIVLEND BRAUNS Lamar Džekson (©AFP) Uvek među najjačim, omiljena divizija za većinu NFL fanove je Sever AFC-a. Uvek puca u duelima ovih timova, posebno se veliko rivalstvo stvorilo između Baltimora i Pitsburga. Ne bi bilo iznenađenje da tri tima iz ove divizije odu u plej-of, što se događalo prethodnih godina. Klivlend je veliki autsajder, opet mu mnogi daju sezonu bez pobede. Sinsinati je prethodne dve sezone imao istorijski lošu odbranu. Ne može Džo Barou toliko da napravi poena, koliko šuplja odbrana može da primi. Uz to, i sjajni kvoterbek, jedan od najboljih u ligi, ima probleme s povredama. Kada je zdrav, to je najatraktivniji napad lige sa najboljim tandemom risivera, Džamarom Čejsom i Tiom Higinsom. Ako ova trojka bude zdrava, tim iz Ohaja može daleko, pa i da ponovi uspeh od pre četiri godine kada je stigao u Superbol u Los Anđelesu, kada je tesno poražen od Remsa. Zek Tejlor je i pored slabih rezultata ostao glavni trener. Veliki problem za Sinsinati je što loše startuje sezonu. Odbrana je potpuno rekonstruisana. Otišla je prva zvezda, defanzivni end Trej Hendrikson, i to u divizijskog rivala Baltimor. Agresivan je bio Sinsinati na tržištu, doveli su Boja Mafea iz Sijetla (tri godine za 60.000.000 dolara), Brajana Kuka iz Kanzasa (tri godine za 40.000.000), Džonatana Alena iz Minesote (dve godine za 25.000.000). SINSINATI OSVAJA SUPERBUOL - KVOTA U MOZZARTU JE 20,0. Kao podrška Barouu stigao je imenjak, veteran Džo Flako. Čejs Braun će biti zadužen za trčanje, dok je ostao i tajt end Majk Gesiki. Barou ima ista oružja u napadu. Ako odbrana bude bolja od prethodne, a pitanje je da li može da bude gora, eto Bengalsa u vrhu. Talentovan tim, napadači raznovrstan. Problem je i zaštita za sjajnog kvoterbeka, nekada prvog pika na draftu. Produžena je saradnja sa ofanzivnim teklom koji čuva levu stranu terena od napada na vođu napada, a to je Orlando Braun (dve godine za 32.000.000), dok je letos potpisan i defanzivni tekl Dekster Lorens (godina za 28.000.000). Pitsburg Stilersi idu na sve ili ništa u izvesno poslednjoj godini na terenu Erona Rodžersa. Konačno je dobio otkaz Majkl Tomlin, trener sa ubedljivo najdužeg stažom u jednoj ekipi. Novi glavni trener je dobro poznat Rodžersu iz šampionskih dana Grin Beja, Majk Mekarti. Posle Pekersa imao je solidan učinak u Dalasu. Nije bilo mnogo igračkih promena u Stilersima. Došli su kornerbek Džamal Din iz Tampe (tri godine za 36.750.000), raning bek iz Karoline Riko Daudl (dve godine za 12.250.000), defanzivni tekl Sebastijan Džozef-Day iz Tenesija (dve godine za 11.000.000)… Trejdovan je solidni risiver, dugogodišnji član Indijanapolisa Majk Pitman, za koga je data samo šesta runda drafta. Pored Pitmana, najviše lopti Rodžers bi trebalo da baca snažnom risiveru Di Keju Metkalfu. Veteranu je stigao i Robert Tonjan, produktivni tajt end kada ga je Rodžers snabdevao loptama na Lembo fildu. Ostao je i robusni tajt end Darnel Vašington. Zaštitni znaci u odbrani su veteran Kameron Hejvord koji je dobio novi ugovor i "sek mašina" Ti Džej Vot. Pitsburg ima jednog od najboljih kikera, Krisa Bosvela, koji lagano pretvara u tri poena šuteve sa 50+ jardi. Napad je bio konzervativan u prvoj sezoni Pitsburga. Nije Rodžers bio loš, ali čini se da nema više one eksplozije, logično za nekog ko ima 43 godine. Odbrana Čeličnih uvek "kida". Ako Ti Džej Vot bude zdrav cele sezone, Stilersi mogu mnogo. PITSBURG ŠAMPION - KVOTA U MOZZARTU JE 50,0. Baltimor je, slično kao Bafalo, uvek kandidat za Superbol poslednjih 5-6 godina pod komandom kvoterbeka Lamara Džeksona, ali plej-of je noćna mora. Konačno su u Merilendu uručili otkaz Džonu Harbou, a nasledio ga je još jedan ofanzivni guru Džesi Minter, koji je radio u Čardžersima. "Kralj" Derik Henri će i ove sezone da nosi loptu, dok će kao mete u vazduhu da ostanu Zej Flauers, Rašod Betmen i iskusni tajt end Mark Endrjuz. Pominjani Trej Hendrikson sa pozicije defanzivnog enda je najveće akvizicija Rejvensa, plaćen čak 112.000.000 dolara na četiri godine. Dobro je unovčio dobru sezonu i Zej Flauers, koji je dobio 140.000.000 za četiri godine. I dalje se sve vrti oko Lamara, i ove sezone u najužem krugu za MVP lige. U odbrani su ostale zvezde kao što je Rokvon Smit sa pozicije lajnbekera i vođa sekendarija, sejfti Kajl Hamilton. Ostali su i Čidobe Avuzije i Marlon Hamfri kao kornerbekovi. Veliki znak pitanja stoji kod Baltimora. I dalje ih bukmejkeri vide visoko, ali paklena konkurencija u Sinsinatiju i Pitsburgu biće veliki izazov za Lamara i drugove. Fabrika tuge je posprdnu nadimak za Klitvlend Braunse. Ništa ne funcioniše u Ohaju. Pustili su prvu zvezdu Majlisa Gereta da ode u Remse da se bori za Lombardijev trofej. Braunsima je stigao novi glavni trener Tod Monken, a startni kvoterbek biće Dešon Votson koji se vraća posle skoro dve godine pauze zbog povrede. Nekada elitni vođa napada dok je branio boje Hjustona, posle skandala van terena i optužbi za seksualno uznemiravanje, vraća se u NFL. Čini se da mu je ovo poslednja šansa. Pobedio je na trenign kampu Šedura Sandersa, što nije previše teško. Počeće sezonu Votson, ali… Teška priča za tim iz Ohaja. Od risivera je ostao Džeri Džudi. Odbrana je nova, nije bila loša prošle sezone kada je gospodario Geret. Svaka pobeda je uspeh za Braunse, pogotovo s pakleno jakim divizijskim rivalima. NAŠA PROGNOZA: 1. Sinsinati Bengals, 2. Baltimor Rejvens, 3. Pitsburg Stilers, 4. Klivlend Brauns. JUG AFC-A: INDIJANAPOLIS KOLTS, HJUSTON TEKSANS, TENESI TAJTENS, DŽEKSONVIL DŽEGUARS Danijel Džons (©AFP) Na jugu AFC-a velika borba za prvo mesto trebalo bi da se vodi između Hjustona i Džeksonvila, mada ne treba otpisati ni Indijanapolis kojima se vraća startni kvoterbek Danijel Džons. Tenesi sa novim strategom Robertom Salehom kreće od početka i teško će da se umeša za plej-of. Zaštitni znak Teksansa je odbrana, jedna od jačih u ligi sa superstarovima Vilom Andersonom, Šeldonom Renkingsom i Danijelom Hanterom. Ove godine se vratio u tim veteran Džedevion Klauni koga je Hjuston drafovao sa prvog pika pre više od decenije. Menjao je često klubove prethodnih godina, ima problem sa povredama, ali kada je zdrav i dalje je “sek mašina”. Glavni trener Demarko Rajans je defanzivni guru, pa ne treba sumnjati u odbranu tima iz Teksasa. Napad ostaje briga. U ruki sezoni je blistao Si Džej Straud, ali u poslednje dve je slabiji. Bilo je kontroverzi ovog leta oko novog ugovora, nisu se dogovorili, pa je ostalo da se dogovore na isteku ovog šampionata. Od kvoterbeka Teksansa mnogo toga će zavisiti dometi ekipe iz Teksansa. Ako se poslaži napad, ako Straud bude uspevao da prebacuje 25+ poena, onda je Hjuston legitimni Superboul kandidat. HJUSTON OSVAJA SUPERBOUL - KVOTA U MOZZARTU JE 20,0. Na poziciji raning beka je stiglo pojačanje iz Detroita, snažni Dejvid Montgomeri. Prva Straudova meta u igri po vazduhu biće i dalje Niko Kolins, uz Daltona Šulca kao pouzdanog tajt enda. Džeksonvil je na papiru odličan tim, popunjen jednako u napadu i odbrani, ali velike oscilacije odlikuju tim Lijama Koena. I dalje su sve oči uprte u kvoterbeka Trevora Lourensa, koji je biran s prve pozicije. Prošle godine je bio odličan, a sad se očekuje da bude još bolji, da povede opet Džeguarse do januarskog plej-ofa. Ipak, iznenađujuće na Floridi da su odustali od Travisa Etijena, prve trkačke sile prethodnih godina koji je otišao u Nju Orleans Sejntse. Ostaje da se vidi da li će uspeti da nadoknade igru trčanjem koju je vodio nekada pik prve runde drafta. Lourens ima odlična oružja u napadu, Trevisa Hantera i Džejkobija Majersa. Odbrana je odlična sa teklom Erikom Armstedom na čelu. Danijel Džons je prošle sezone briljirao u prvoj polovini šampionata, Koltsi su bili lideri AFC-a, prijatno iznenađenje, ali su kola krenula nizbrdo posle povrede Ahilove tetive nekadašnjeg vođe napada Njujork Džajantsa. Na kraju je veteran Filip Rivers neuspešno vadio kestenje iz vatre. Sada je sudbina Indijanapolisa opet u rukama Džonsa. *********************************************

NAJPLAĆENIJI DEFANZIVCI U NFL U 2026. 1. Vil Anderson (Hjuston Teksans) – 50.000.000 2. Majka Parsons (Grin Bej Pekers) – 46.500.000 3. Ejdan Hačinson (Detroit Lajons) – 45.000.000 4. Majlis Geret (Los Anđeles Rems) – 41.600.000 5. Ti Džej Vot (Pitsburg Stilers) – 41.000.000 6. Danijel Hanter (Hjuston Teksans) – 40.100.000 7. Džejeln Karter (Filadelfija Igls) – 38.000.000 8. Maks Krozbi (Las Vegas Rejders) 36.500.000 9. Kvinen Vilijams (Sijetl Sihoks) – 35.300.000 10. Džefri Simons (Tenesi Tajtens) – 35.200.000 ***cifre su u dolarima ************************************************ Džonatan Tejlor s pozicije raning beka biće i dalje prva napadačka opcija. Radi se o jednom od najboljih trkača lige. Hvatački korpus je pojačan za veterana iz Čardžersa Kinana Alena, dok se očekuje dalji napredak Aleka Pirsa. U odbrani je superstar Deforest Bakner, dok je vođa sekundarne odbrane nekada pik prve runde drafta i izbor Džetsa, elitni kornerbek Sous Gardner. Poslednja linija odbrane je veoma jaka. Tu je i Čarvarijus Vord, takođe na poziciji kornerbeka, dok je ove godine stigao iskusni sejfti Džonatan Ovens iz Čikaga, inače izabranik srca jedne od najboljih sportistkinja sveta, američke gimnastičarke Simon Bajls. Počinje nova era Tenesija sa Robertom Salehom kao glavnim trenerom. Okupio je odličan stručni štab, sa Brajanom Dejbelom kao ofanzivnim koordinatorom i Gasom Bradlijem kao defanzivnim. Kvoterbek Kem Vord je imao solidne partije u ruki sezoni kao kvoterbek Tajtensa, ali i dečije bolesti, mnogo izgubljenih lopti. Na Dejbelu, koji je napravio Džoša Alena u Bafalu, a kasnije bio i glavni trener Džajantsa, jeste da napravi progres s prvim pikom na draftu prošle godine. Ostao je na mestu risivera veteran Kalvin Ridli, dok se mnogo očekuje od četvrtog izbora na draftu, risivera Kornela Tejta sa Ohajo Stejta. U odbrani su ostali Džefri Simons, a stigli su Solomon Tomas i posle trejda iz Patriotsa defanzivni end Keldrik Folk koji će pokušati da pojača "pes raš" tima iz Nešvila. Ne očekuju se veliki dometi od Tenesija u prvoj Salehovoj sezoni kao glavnog trenera, ali sigurno napredak tima i dobra osnova za budućnost. NAŠA PROGNOZA: 1. Hjuston Teksans, 2. Džeksonvil Džeguars 3. Indijanapolis Kolts, 4. Tenesi Tajtens ZAPAD AFC-A: KANZAS SITI ČIFS, LOS ANĐELES ČARDŽERS, LAS VEGAS REJDERS, DENVER BRONKOS Trevis Kelsi (©AFP) Paklena konkurencija na Zapadu AFC-a. Dinastija Kanzasa i Patrika Mahomsa je srušena krajem prošle godine. Čifsi nisu stigli ni do plej-ofa, što je prvi put u eri magičnog kvoterbeka, trostrukog osvajača Superboula. U decembru je Mahoms operisao ligament kolena. Poslednje informacije „preko bare“ govore da bi mogao da bude starter već u nedelju. Prve prognoze su bile da se vraća tek u oktobru. Denver je iskoristio lošu godinu tima Endija Rida, zaseo na čelo divizije, a stigao je do finala AFC-a, gde ga je po snegu u Koloradu eliminisao Nju Ingland. Od Čardžersa i Džastina Herberta se nikada ne zna, dok je Las Vegas i dalje autsajder iako će napad da predvodi uvek osporavani, ali odlični kvoterbek Kirk Kazins. Dok je Mahoms imao čudesne sezone, nije bilo zime za Poglavice, ali poslednjih godina su prestale da deluju magijske moći velikog asa. Napad se mučio, nije mogao kao pre da lako postigne 30+ poena. Poslednje sezone je odbrana bila bolji deo tima. Ako Mahoms bude imao problema na startu sezone, nije igrao nijednu od tri pripremne utakmice, šansu bi mogao da dobije Džastin Filds koji je tokom cele karijere se mučio, pa je izgubio mesto startera i sada je samo bekap opcija. KANZAS OSVAJA TITULU U NFL-U - KVOTA U MOZZARTU JE 17,0. Trčanje je bilo rak-rana Čifsa, pa su otišla oba raning beka, Ajzea Pačeko i Karim Hant. Veliko pojačanje je stiglo iz šampionskog Sijetla, MVP Superboula Kenet Voker. Sigurno će sjajni raning bek da unapredi igru Kanzasa po zemlji, da rastereti Mahomsa, da ne mora da baca 50 puta ili više. Dobio je 45.000.000 dolara na tri godine. Hvatački korpus je skroman, nema zvezda. Najviše se očekuje od Rašija Rajta i brzonogog Ksavijera Vortija. U timu je ostao legendarni tajt-end i najpouzdanija meta u šampionskim godinama, veteran Trevis Kelsi. Gard Džo Tuni je trejdovan u Čikago. Nije Mahoms imao dobru protekciju prošle sezone, a to bi mogao da bude problem i ove. U odbrani i dalje će da dominiraju Kris Džons i „pas rašer“ Džordž Karlaftis. Oba startna kornerbeka su otišla, ali se u tim vratio Ladžerijus Snid posle dve godine u Tenesiju. Mnogo se očekuje od šestog pika na draftu, kornera Mansura Dilejna sa Univerziteta LSU. Ako se Mahoms vrati na nivo od pre 3-4 godine, nema brige za Kanzas, u suprotnom, biće problema. Pogotovo jer su divizijski rivali veoma jaki. Bronkosi sa Šonom Pejtonom (ima Superboul sa Nju Orleansom) kao glavnim trenerom su iznenadili prošle sezone, a sada žele korak više, u Superboul. Očekuje se dalji napredak kvoterbeka Bo Niksa. Dobio je novu metu, elitnog risivera Džejlena Vedla iz Majmija, dok je ostao i snažni hvatač Kortlend Saton. Raning bek Džej Ki Dobins dobio je novi dvogodišnji ugovor i on će da predvodi napad tima iz Kolorada. Dosta se očekuje i od rukija, izabranog u četvrtoj rundi drafta Džona Kolmana. Odbrana je bila odlična prošle sezone, nije dozvoljavala veliki broj poena. Ključni igrač defanzive je najbolji kornerbek lige Patrik Surten, uz pouzdanog sejftija Talanoe Hufange. Denver je blagi favorit za osvajanje Zapada AFC-a, ali ako Mahoms proradi, onda šanse Čifsa rastu. DENVER ŠAMPION NFL-A - KVOTA U MOZZARTU JE 20,0. Sa Čardžersima se nikad ne zna. Imaju visok plafon, mogu daleko, ali ne bi bilo iznenađenje ako se raspadnu tokom sezone i ostanu bez plej-ofa. Iskusni Džim Harbou je uveo tim iz Los Anđelesa prošle sezone u plej-of, ali je doživeo debakl u Hjustonu u prvoj rundi, „vajld kard“ vikendu. Povrede muče Čardžerse godinama. Kada kvoterbek Džastin Herbert ima dobru zaštitu, kada su zdravi ofanzivni linijaši Džo Alt i Rašon Slejter, onda nema problema. U suprotnom, brzo se raspadne ofanzivna linija, a onda Herbert ume da posustane pod pritiskom. Nema više veterana Kinana Alena, pa će Herbert morati da se osloni na Lada Mekonkija i verovatno prvu metu, snažnog risivera Kventina Džonsona. Očekuje se mnogo bolja druga sezona u ligi raning beka Omariona Hemptona. Odbrana je nakrcana veteranima, odlična lajnbekerska linija sa Budom Duprijem i Kalilom Mekom, dok je vođa poslednje linije odbrane, snažni fri sejfti Darvin Džejms. Pomagaće mu veteran Toni Džeferson.

Svake godine u Nevadi - rekonstrukcija Rejdersa. Novi trener, novi kvoterbek... Klint Kubijak, tvorac šampionskog napada Sijetla iz prošle sezone je preuzeo Las Vegas, dok je iz Atlante stigao iskusni kvoterbek Kirk Kazins. To su glavne vesti ove godine u taboru Razbojnika nekada iz Ouklenda, iz Crne rupe, a sada iz pustinje Nevade. Rejdersi su izabrali kao prvog pika na draftu kvoterbeka Fernanda Mendozu sa Indijane i on će čekati na šansu. Ko zna, ako ne krenu dobro sa Kazinsom, nema sumnje da će prvi izbor na draftu odmah da dobije šansu. Ipak, predviđanje je da za početak uči od veterana. Iako je bio jednom nogom u Baltimoru, vođa odbrane Maks Krozbi iliti “Pobesneli Maks” (ima i srpske krvi) ostaje u starom jatu. Krozbi je velika zvezda NFL-a. Produktivan poslednjih godina, ali džabe kad igra u slabom timu. Društvo za „pas raš“ praviće mu novajlija iz Koltsa Kviti Paje. To bi mogao da bude najjači adut Las Vegasa. Napadačke opcije za Kazinsa su skromne, tu je Džejlon Nejlor koji se nije proslavio u Minesoti. Ipak, najveća snaga mogao bi da bude tajt-end Brok Bauers, uz Eštona Džentija kao prvu zvezdu na poziciji raning beka. Tim u kome vlasnički udeo ima Tom Brejdi teško može da izbegne „fenjer“ u pakleno teškoj diviziji. NAŠA PROGNOZA: 1. Denver Bronkos, 2. Kanzas Siti Čifs, 3. Los Anđeles Čardžers, 4. Las Vegas Rejders. ISTOK NFC-A: DALAS KAUBOJS, FILADELFIJA IGLS, NJUJORK DŽAJANTS, VAŠINGTON KOMANDERS Sekvuan Barkli (©AFP) Možda nije najjači, ali uvek je zanimljiv Istok NFC-a. Filadelfija ima startni broj 1 u diviziji, očekuje se mnogo bolji Vašington nego u proteklom šampionatu, kao i Dalas, dok Džajantsi kreću u novu eru sa Džonom Harbouom kao glavnim trenerom, dugogodišnjim strategom Baltimor Rejvensa (osvojio Superbol sa timom iz Merilenda 2012.). Nik Sirijani, tvorac šampionskih Iglsa, opet ima tim za velika dela. Boli odlazak ponajboljeg risivera lige Ej Džej Brauna u Patriotse, ali su ostali na poziciji kvoterbeka Džejlen Herts, raning bek Sekvuon Barkli, risiver Devonte Smit, dok je Braunova zamena Markiz „Holivud“ Braun, dosta različitih karakteristika od snažnog doskorašnjeg asa tima iz Grada bratske ljubavi. “Holivud” je brži, odličan za duge lopte koje Herts voli da šalje. Tajt end Dalas Godert je dobio novi jednogodišnji ugovor, tako da je napad skoro ostao na okupu. Dosta se očekuje i od rukija, 20. pika na draftu, risivera Makaja Lemona. FILADELFIJA OSVAJA TITULU - KVOTA U MOZZARTU JE 17,0. Veteran na poziciji tekla Lejn Džonson je objavio da igra poslednju sezonu u karijeri. I dalje, ako je zdrav, jedna je od najboljih linijaša NFL-a. Očekuje se da se Filadelfija vrati stilu od pre dve godine kada je osvojila Superbol, da više lopta bude u rukama Barklija, a da Herts manje baca. Protekle sezone mu je opala produktivnost, imao je neke baš loše utakmice i to je bio razlog kraha tima iz Pensilvanije u plej-ofu. Defanzivni deo je promenjen prethodnih sezona. Džejlen Karter je vođa odbrane, jedan od najboljih teklova u ligi. Kuper Dežan je odličan u poslednjoj liniji odbrane. Ostali su Iglsi ove godine bez odličnog sejftija Rida Blenkenšipa koji je pojačao Hjuston, Brendon Grejam je otišao u penziju, dok je Džejlen Filips za čak 120.000.000 dolara pojačao Karolinu. Na papiru deluje Filadelfija slabije nego prošle godine, ali čini se da je i dalje najkompletniji tim u diviziji.

Sveamerički tim, kako tepaju Dalasu, sa kontroverznim gazdom Džerijem Džonsom svake godine želi mnogo, ali je stagnacija evidentna. Nikako da se poklope kockice u timu iz Teksasa. Kada je odbrana dobra, napad zakaže i obrnuto. Bledi zvezda jednog od najplaćenijih igrača lige Daka Preskota. Zadržana su oba elitna risivera, Si Di Lemb i prošlosezonska fantastični Džordž Pikens koji je dobio „frenčajz teg“ (jednogodišnji ugovor van selari kepa). Potpisan je novi ugovor s raning bekom Džavonteom Vilijamsom (tri godine za 24.000.000). Tajt end se nije menjao – Džejk Ferguson, pa bi napad Brajana Šotenhajmera, glavnog trenera, trebalo da postiže veliki broj poena. Nedelja, 22.25: (1,55) Filadelfija Igls (14,0) Vašington Komanders (2,70) Odbrana je pojačana odličnim lajnbekerom Rašodom Gerijem iz Grin Bej Pekersa (trejd za pika treće i sedme runde drafta). Tu je i odličan tekl, Keni Klark, koji je stigao prošle sezone kao deo trejda sa Pekersima za Majku Parsonsa. Desetak dana pre početka sezone pomalo neočekivano stigao je veteran Von Miler, šampion sa Denverom i Remsima, da pojača „pas raš“ Kaubojsa. Nije to onaj isti superstar ka pre 5-6 godina, već je pri kraju karijere, ali nema sumnje da će pomoći u delu igre gde Dalas godinama nema uspeha. Treba napomenuti da Kaubojsi imaju možda i najboljeg kikera lige, Brendona Obrija, koji ima u nozi šuteve sa više od 60 jardi. Dalas može konačno do plej-ofa, ali i da se pobije sa Iglsima za čelo divizije. Vašington je u 2025. godini igrao finale NFC-a sa Filadelfijom, ali prošle sezone se raspao. Razlog je bila i povreda kvoterbeka Džejdena Denijelsa. Očekuje se da odlični mladi kvoterbek bude opet onaj stari, a tada su Komandersi neugodan rival. Pojačanje na poziciji raning beka je Rašad Vajt iz Tampa Bej Bakanirsa. Veliko pojačanje na mestu risivera stiglo je iz Nju Englanda, a to je veteran Stefon Digs koji bi sa starosedeocem Terijem Meklorinom trebalo da čini odličan tandem hvatača. Odbrana se nije proslavila protekle sezone. Den Kvin, glavni trener, jeste defanzivni guru i sigurno će da zategne u većem delu šampionatu bušnu odbranu Komandersa. Tim iz glavnog grada SAD igra toplo-hladno, ali ako Denijels ponovi ruki sezonu, onda bi Vašington mogao da bude plej-of tim. VAŠINGTON OSVAJA AMERIČKI TRON - KVOTA U MOZZARTU JE 70,0. Džajantsi su godinama u ribildingu, podmladili su tim, ali su za trenera doveli „staru kuku“ Džona Harboua. Stigla su u Njujork vredna pojačanja, kao što su tajt end Ajzea Likli iz Baltimora i lajnbeker iz Čikaga Tremejn Edmunds, dok je iznenađenje da se posle dve godine u ligu vratio Odel Bekam, nekada velika zvezda NFL-a, koja je upravo najbolje partije karijere imala u taboru tima iz Velike jabuke. Ipak, sve će u igri Džajantsa da se vrti oko mlađarije, prošlogodišnjih rukija, kvoterbeka Džeksona Darta i oporavljenog raning beka Kema Sketeboa. Zna se da Harbou gaji „old school“ fudbal, pa će mnogo da se trči, a partneri Skatebou u igri po zemlji biće iskusni Nadži Heris i Dejvin Singlteri. Velika vest za Džajantse je da se oporavio i najbolji risiver Malik Nejbers, dok je i Darnel Muni dobar risiver za duge lopte. Zanimljivo deluje tim iz Njujorka. Možda se još ne očekuje da eksplodiraju. Teško će do plej-ofa, ali biće zanimljivo gledati mlad tim sa iskusnim trenerom kraj terena. NAŠA PROGNOZA: 1. Filadelfija Igls, 2. Dalas Kaubojs, 3. Vašington Komanders, 4. Njujork Džajants. SEVER NFC-A: GRIN BEJ PEKERS, DETROI LAJONS, ČIKAGO BERS, MINESOTA VAJKINGS Kejleb Vilijams (©AFP) Godinama je velika neizvesnost na hladnom Severu NFC-a. Sva četiri tima su kandidati za plej-of. Ovo je ubedljivo najujednačenija divizija, bez autsajdera. Novina je da će Minesotu sa mesta startnog kvoterbeka predvoditi Kajler Mari, nekadašnji pik prve runde drafta, koji je dugi niz godina nosio dres Arizone. Omalenom vođi napada ovo je šansa da poput Sema Darnolda eksplodira u novoj franšizi i obezbedi blokbaster ugovor od bar 55.000.000 dolara po sezoni. Stari, dobri Pekersi očekuju da se posle operacije ligamenata kolena vrati vođa defanzive Majka Parsons. Posle njegove povrede, kola Grin Beja su krenula nizbrdo u proteklom šampionatu. Sjajni edž rašer propustiće bar prve četiri utakmice u sezoni, ali bi narednog meseca trebalo da se vrati u zeleno-žuti dres s brojem 1. Još jedna bitna vest u Viskonsinu jeste suspenzija od strane lige za prvog trkača Džoša Džejkobsa zbog optužbe za nasilje. GRIN BEJ OSVAJA TTULU - KVOTA U MOZZARTU JE 20,0. Trener Met Leflor nema baš idealnu situaciju. Kvoterbek je ostao Džordan Lav. Očekuje se napredak naslednika Erona Rodžersa. Ume da odigra na MVP nivou, ali isto tako i da zabrlja. Oscilacije su česte. Ostali su solidni risiveri Kristijan Votson i Džejden Rid, dok je novajlija na hvatačkoj poziciji Skaj Mur. Taker Kraft je prva opcija na tajt endu, a iz Patriotsa je stigao veteran Džonu Smit. Veliko pojačanje u odbrani je Džejvon Hergrejv iz Minesote. Popunjeni su Pekersi lepo na svim pozicijama. Možda će biti kritično mesto raning beka posle suspenzije Džoša Džejkobsa, ali Leflor je ofanzivni stručnjak koji će pokušati sa Krosom Bruksom, Kejlebom Džonsonom i Maronom Džonsom da pronađe naslednika za nekadašnjeg pika prve runde, koji je prošle godine stigao iz Rejdersa. Čikago je prošle sezone blistao u debitantskoj sezoni Bena Džonsona kao glavnog trenera. Pravio je čuda pre toga kao ofanzivni koordinator Detroita. Stigli su Bersi do polufinala NFC-a, gde su zaustavljeni od Remsa. Opet će sve oči na Soldžer fildu da budu uprte u kvoterbeka Kejleba Vilijamsa, koji je odradio prošlu sezonu sjajno. Ako bude na tom nivou, Bersi mogu daleko. Nedelja, 19.00: (1,60) Pitsburg Stilers (14,0) Atlanta Falkons (2,55) Deandre Svift će biti prva trkačka zvezda, dok je odlazak Di Džej Mura oslabio hvatački korpus. Nedostatak zvezde na poziciji risivera mogao bi da bude problem za tim iz vetrovitog Ilinoisa. Moraće Vilijams da pronađe novu omiljenu metu. Ofanzivna linija je jača sa Džoom Tunijem iz Kanzasa. Lajonsi su nekoliko godina bili kandidati za Superbol, ali se čini da im je voz prošao, da tim Dena Kembela više ne može do Lombardijevog trofeja. Svake godine odlaze neke od zvezda zbog ograničenog seleri kapa. Kod kvoterbeka Džareda Gofa se zna - ako ima dobru protekciju, onda je elitni vođa napada. U suprotnom, ako vidi da mu preti i najmanja opasnost, onda vidi „duhove“ i ima veliki broj presečenih lopti. Džamir Gibs ostaje raning bek kod koga će najviše da ide lopta. Dva elitna risivera, Džejmison Vilijams i Amon-Ra Sent Braun daju Lajonsima šansu da se vrate u plej-of. Ejdan Hačinson, nekada drugi pik na draftu, ostaje vođa defanzive. Zabavno je gledati Detroit poslednjih godina. Luda odluka Minesote da pusti Sema Darnolda da ode u Sijetl i sa njima osvoji titulu u prvoj sezoni verovatno je kiks decenije u NFL-u. Uvideli su u Minesoti da su precenili mogućnosti Džej Džeja Makartija, pa su doveli još jednog osporavanog kvoterbeka Kajlera Marija da pokuša da napravi nešto veliko. Minesota ima možda i najboljeg risivera lige, sjajnog Džastina Džefersona, ali poslednjih godina nije imao ko da mu baci loptu. Trener Kevin O'Konel dobio je novu šansu. Mnogo je znakova pitanja pored Vajkingsa, divizija je prejaka. Da li je Mari taj, ključno je pitanje. Ako bude na nivou iz Arizone poslednjih godina, crno se piše timu iz Minapolisa. NAŠA PROGNOZA: 1. Grin Bej Pekers, 2. Čikago Bers, 3. Detroit Lajons, 4. Minesota Vajkings. JUG NFC-A: KAROLINA PANTERS, ATLANTA FALKONS, NJU ORLEANS SEJNTS, TAMPA BEJ BAKANIRS Tua Tagovailoa (©AFP) Godinama je Jug NFC-a nepredvidiva divizija. Tampa Bej je imala najviše uspeha u poslednjih nekoliko godina, ali je u proteklom šampionatu konačno Karolina uradila nešto dobro i zasela na čelo. Atlanta na papiru ima najtalentovaniji tim, ali nikako da se sve kockice sklope u Džordžiji. Sejntsi su u padu godinama i teško će opet u Luizijanu da se igra januarski plej-of. Atlanta se oslobodila Kirka Kazinsa, a startni kvoterbek je postao Tua Tagovailoa (pravo ime i prezime je Tuanigamanuolepola Doni Tagovailoa). Nije imao sreće kvoterbek s povredama, često je bio van terena u Majamiju, nekoliko puta je pretrpeo potres mozga, pa mu je i karijera bila ugrožena. Nije išlo u Dolfinsima, a sada je nekadašnji pik prve runde drafta dobio šansu da vodi na papiru veoma potentan napad Falkonsa sa talentovanim raning bekom Bižamom Robinsonom, odličnim hvatačem Drejkom Londonom i možda najboljim tajt endom lige Kajlom Pitsom. „Pas raš“ je godinama bio problem za Falkonse, a sada je stigao veteran Zaderijus Smit. Sekundari odbrane je granitan, možda jedan od jačih u ligi sa Ej Džej Terelom i Džesi Bejtsom. Velika vest u Džordžiji je i novi trener, ofanzivno orijentisani Kevin Stefanski, koji se dugo mučio u Klivlendu.

Tampi je Tom Brejdi doneo Superboul pre pet godina, otišao u zasluženu penziju, a kormilo je predao Bejkeru Mejfildu. Nije elitni kvoterbek, ali je jedan od najzabavnijih likova u NFL-u. Bilo je kontroverze u trening kampu oko novog ugovora, na kraju je dogovoreno da dobije 165.000.000 evra za tri godine. I stub odbrane, gorostasni Vita Vea je štrajkovao u predsezoni, ali je na kraju dobio novi jednogodišnji ugovor od 30.000.000 dolara. TAMPA BEJ OSVAJA TITULU - KVOTA U MOZZARTU JE 50,0. Mnogo je brige, a stari trener Tod Bouls, za koga mnogi misle da je najslabija karika i da bi mogao tokom sezone da bude smenjen. Velika promena je odlazak dugogodišnjeg risivera Majka Evansa u San Francisko, ali je ostao veteran Kris Gadvin i prošlogodišnja ruki senzacija Emeka Egbuka. Tristan Virfs sjajno čuva Mejfilda, kao ranije i Brejdija. Veliko pojačanje na lajnbekerskoj poziciji je Aleks Anzalone iz Detroita. Sekundari odbrane je nešto slabiji, uz jednu zvezdu – sejftija Antona Vinfilda. Gusari s Floride su luda družina, mogu mnogo ako su zdravi, ali isto i da se raspadnu kao u drugom delu prošlog šampionata i ostanu bez plej-ofa. Veliko pojačanje stiglo je iz Filadelfije na poziciji lajnbekera - Džejlen Filips. Karolina je dugo čekala Brajsa Janga, prvog pika na draftu, i uspela je da ga dočeka prošle sezone. Mlada su ekipa koja bi tek mogla za neku godinu da napadne Superbol. Čuba Habard će biti prva trkačka zvezda, uz dolazak veterana Ej Džej Dilona. Risiver Tetairoa Mekmilan se prošle sezone pokazao kao prva hvatačka sila Pantersa. Nedelja, 19.00: (1,55) Sinsinati Bengals (14,0) Tampa Bej Bakanirs (2,70) Kelen Mur je osvojio Superbol kao ofanzivni koordinator Filadelfije. Ovo će mu biti druga godina kao glavnog trenera Sejntsa. I dalje je tim u rebildingu. Posle ere Drua Brisa muče se na poziciji kvoterbeka. U predsezoni je Tajler Šog uspeo da pobedi Spensera Ratlera i izbori mesto broj 1 što se tiče vođe napada. Zvučno pojačanje u bekfildu je raning bek iz Džeksonvila Trevis Etijen. Ostao je Alvin Kamara, nekada jedan od najboljih trkača lige, koji je sada u veteranskim godinama i nje produktivan kao ranije. Kris Olave je prva hvatačka zvezda. U timu je ostao veteran Kameron Džordan, ali je Demario Dejvis napustio Luizijanu i preselio se u Njujork Džetse. Čejs Jang, nekada drugi pik na draftu izabran od Vašingtona, biće lider odbrane Nju Orleansa. Divizija nije jaka, moguća su iznenađenja, ali Sejntsi teško mogu do plej-ofa. NAŠA PROGNOZA: 1. Atlanta Falkons, 2. Tampa Bej Bakanirs, 3. Karolina Panters, 4. Nju Orleans Sejnts. ZAPAD NFC-A: SAN FRANCISKO FORTINAJNERS, LOS ANĐELES REMS, SIJETL SIHOKS, ARIZONA KARDINALS Metju Staford (©AFP) Dolazimo do superjake divizije, sa tri Superboul kandidata, braniocem Lombardijevog trofeja Sijetl Sihoksima, kao i prvim favoritom lige Los Anđeles Remsima i trofejnom franšizom iz Santa Klare, San Francisko Fortinajnersima. Sezona je otpisana za Arizonu, svaka pobeda je uspeh za tim koji igra mečeve u Glendejlu. Remsi su uzdrmali NFL pijacu tokom međusezone dovođenjem najboljeg defanzivca lige Majlisa Gereta iz Klivlenda, a onda se iz penzije posle dve godine vratila sila na poziciji defanzivnog takla, Aron Donald. Po mišljenju mnogih, najbolji odbramnei igrač u ovom milenijumu ipak neće igrati u prvom meču NFL šampionata protiv San Francisko Fortinajnersa u Melburnu.