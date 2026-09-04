Oseka kvaliteta i budžeta, više nije pretnja nedodirljivoj Bundesligi – šestorica Srba u Francuskoj

Nemci su krenuli u šampionat pre osam dana, a ovog petka kreće i elitni rukometni šampionat Francuske. Budžeti klubova u zbiru iznose nešto manje od 100.000.000 evra, ali osim tri najbolja – Pari Sen Žermen, Nant i Monpelje – trend je da ostalima ostaje sve manje, odnosno budžeti su u padu. Moćni Pari Sen Žermen, kao selekcija fudbalskog kluba, možnog dvostrukog šampiona Evrope, i dalje ima ogroman budžet od 18.030.000 evra (bruto iznos, dosta otpada na poreze), ali nekoliko godina Parižani nisu kandidati za finalni turnir Lige šampiona u Kelnu, a po sastavu teško da će i naredne sezone otići u Lankses arenu.

20.00: (5,20) Šamberi (11,0) PSŽ (1,22)

Ono što je trend poslednjih godina jeste da najbolji francuski igrači napuštaju otadžbinu i odlaze u Bundesligu koja postaje košarkaška NBA liga, mada i dalje Barselona i Vesprem pre svega, ali i Kjelce, Visla Plock, Olborg i PIK Seged uspevaju da vode tržišnu utakmicu s nemačkim klubovima. I dalje je mađarski Vesprem tim sa najvećim budžetom na Starom kontinentu.

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BUDŽETI FRANCUSKIH KLUBOVA ZA SEZONU 2026/2027

PARI SEN ŽERMEN 18.030.000 evra

NANT 12.470.000

MONPELJE 9.410.000

NIM 5.790.000

LIMOŽ 5.740.00

EKS 5.130.000

ŠAMBERI 4.700.000

ŠARTR 4.700.000

DANKERK 4.570.000

TREMBLEJ 4.500.000

SARAN 4.180.000

KAEN 4.120.000

SAN RAFAEL 4.060.000

SESON REN 3.930.000

TULUZ 3.810.000

SELESTAT 2.960.000

***cifre su u bruto iznosima

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Ovog leta je francusko prvenstvo siromašnije za jednog od najboljih igrača Trikolora, Ajmerika Mina, koji je prešao u Flensburg iz Nanta, a za dve godine u Magdeburg ide i levi bek Trikolora Tibo Brije. Poslednju sezonu u Francuskoj imaće i srpski reprezentativac Uroš Kojadinović, koji je potpisao trogodišnji ugovor sa lisabonskim Sportingom, ali od leta 2027. godine.

Pari Sen Žermen je uspeo da sledećeg leta vrati u svoje redove Dilana Naija, dovede Nemca iz Hanovera Renarsa Uščinsa, a priča se i o Benoi Konkuu, pa bi to trebalo da bude najava nove strategije Parižana koje će od 2027. godine sa kormila predvoditi Španac Roberto Parondo, sadašnji trener osvajača Lige Evrope, nemačkog Melsungena.

Danijel Anđelković (©fenix-toulouse.fr)

Dok u Bundesligi imamo samo trojicu Srba, Mijajla Marsenića, Vukašina Antonijevića i Vladimira Cuparu, u Francuskoj imamo šestoricu. Jedini naš trener, uz Borisa Rojevića u Ohridu i Alema Toskića u mađarskom Čurgu, koji ima bitnu ulogu u jakoj ligi jeste Danijel Anđelković, koji je dugi niz godina na kormilu Tuluza. Više od decenije na levom krilu je nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Nemanja Ilić. Društvo će mu treću sezonu praviti Subotičanin Uroš Kojadinović, koji igra poslednju sezonu u dresu Tuluza pre odlaska u zeleno-beli deo Lisabona.

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SRBI U FRANCUSKOJ

Danijel Anđelković – trener Tuluza

Nemanja Ilić – Tuluz

Uroš Kojadinović – Tuluz

Vanja Ilić – Eks an Provans

Miloš Orbović – Saran

Miljan Ivanović - Selestat

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Tuluz je godinama imao 12. budžet u ligi, a pravio rezultate mnogo bolje nego što je tim imao na papiru. Ove sezone tim Danijela Anđelkovića je još siromašniji, pretposlednji po budžetu sa 3.810.000 evra. Samo Selesta ima manje novca od tima nekadašnjeg reprezentativca Srbije. Posle dva uzastopna četvrta mesta, prošle sezone nije izborio Evropu.

20.00: (1,65) Limož (8,00) San Rafael (2,70)

Reprezentativno levo krilo Vanja Ilić je posle sedam godina promenio klub, ali ne i zemlju. Beograđanin je novi igrač Eks an Provansa, gde je u stručnom štabu kao trener golmana ostao Slaviša Đukanović. Starosedelac u Francuskoj je iskusni bek Miljan Ivanović, koji brani boje Selestata, dok će prvu sezonu u ovoj zemlji imati bivši reprezentativac Srbije, levoruki Vrbašanin Miloš Orbović, koji je posle nekoliko godina u Kriens Lucernu pojačao povratnika u najbolje društvo, Saran.

20.00: (1,65) Seson (8,00) Nim (2,70)

Pari Sen Žermen je u uvertiri sezone prošle nedelje osvojio Superkup Francuske. Parižani ne blistaju u Ligi šampiona (dva puta uzastopno ispali u plej-ofu za četvrtfinale), ali nemaju premca u domaćim okvirima. Doduše, Monpelje je uzeo Kup Francuske, ali titula dugo stanuje u Gradu svetlosti (od 2015.). Danac Stefan Madsen će i drugu, poslednju sezonu, pre odlaska u Hej Elit, predvoditi PSŽ.

Tim je jači nego prošle sezone i ostaje prvi favorit za titulu. Iz Vesprema su stigli golman Rodrigo Koraljes (povratnik u tabor Svetaca) i islandsko levo krilo Bjarki Mar Elison, ali će i dalje sve da se vrti oko udarnog trija bekova: Eloima Prandija, Luka Stajnsa i Omara Jahije. Na pivotmenu je odličan poljski gorostas Kamil Sipšak, dok je efikasno špansko desno krilo Feran Sole. Odbranu će da drži veteran Luka Karabatić i reprezentativac Trikolora Karl Konan.

20.00: (1,03) Monpelje (20,0) Šartr (16,0)

Nant je nekoliko sezona glavna pretnja Parižanima. Tako bi trebalo da bude i naredne, ali će vicešampion Francuske teško da nadoknadi odlazak najboljeg igrača Ajmerika Mina u Flensburg. Od bitnih igrača klub je napustio i desni bek Žulijan Bos, koji je pojačao poljskog prvaka Kjelce. Zamena za levorukog rukometaša stigla je iz PIK Segeda u vidu Španca Imanola Garsijandije.