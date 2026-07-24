Uroš Gugolj: Samo nas medalja zadovoljava, hoćemo punu Banjicu

Imate u selekciji mnogo drugara iz Voždovca. Da li je to prednost? “ Sigurno da jeste. Ponikli smo kod Saše Kandića. Tu je i Vanja Radivojević, pa Babić, Blečić. Znamo se ceo život, odrasli smo zajedno. To je sigurno dodatni plus, vlada hemija među nama ”.

Šta je karakteristika ove generacije? “ Rekao bih da nas, pored individualnog kvaliteta, krasi hemija u ekipi. Složni smo, dišemo kao jedan, pravi smo tim ”.

Jedan od igrača od kojih se najviše očekuje na šampionatu Starog kontinenta od 29. jula do 9. avgusta je srednji bek Uroš Gugolj , đak Saše Kandića , koji je ponikao u Voždovcu, a od naredne sezone boriće se za mesto pod suncem u srpskom šampionu Partizanu. “ Iako nismo bili rođeni tada, znamo za tu generaciju, čuli smo o atmosferi koja je bila u Pioniru. Prvenstvo je u našoj državi, u mom gradu. Jedva čekamo da počne. Moram da priznam da ima malo i pritiska, ali verujem da ćemo da se izborimo s tim i uzmemo medalju ”, rekao je Gugolj za Mozzart Sport u Kovilovu, gde se četa Aleksandra Brkovića priprema za početak šampionata Starog kontinenta u sredu na Banjici.

Šta bi bio uspeh na ovom Evropskom prvenstvu?

“Moram da priznam da nas ne zadovoljava ništa ispod medalje. Znamo da neće biti lako. Sa Nemačkom smo u grupi. Imali smo priliku s njom da igramo. Nažalost, poraženi smo. Tu su i Danska, Mađarska, Švedska, Hrvatska...”

Kakva je bila saradnja sa selektorom A tima Raulom Gonzalesom? Imali ste priliku da radite s njim?

“To je taj španski sistem. Prevashodno je bio akcenat na odbrani, pa tek onda na napadu. Mislim da smo naučili sve i sada je na nama da to usavršimo”.

Očekujete li da će Banjica i Šumice da budu pune u prvoj fazi Evropskog prvenstva?

“Svi smo pozvali rodbinu, prijatelje, drugare, da dođu da nas podrže. Očekujem da dvorane budu pune, da ćemo imati vetar u leđa od strane gledalaca”.

Sledeće sezone velika promena, iz Voždovca u Partizan.

“Sigurno veliki izazov za mene. Nadam se da ću da debitujem za prvi tim, da ću da izađem da igram pred navijačima. Na meni je da se nametnem na treninzima. Videćemo da li će biti dovoljno da dobijem šansu da igram za prvi tim ili ću da se kalim u drugom”, zaključio je Gugolj.