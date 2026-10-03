Verstapen slomio konkurenciju za pol-poziciju u Maleziji

Na kraju, Verstapen je čak popravio svoje prethodno postavljeno vreme zahvaljujući odličnom trećem sektoru i ostavio Britanca gotovo tri desetinke iza sebe. Iako je Hađar bio treći, on će zbog kazne od pet mesta posle promene komponenti biti primoran da trku započne sa osme pozicije.

Verstapen je tada predvodio svog timskog kolegu u Red Bulu Isaka Hađara za tri desetinke, dok se vozači Mercedesa nisu najbolje snalazili, što je takođe viđeno tokom treninga. Lider u generalnom plasmanu Andrea Kimi Antoneli vozio je samo jedan brzi krug i na trenutak je uspeo da se domogne treće pozicije, pre nego što je na drugo mesto u samoj završnici izbio Hamilton .

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Tako će Kimi krenuti sa trećeg mesta, dok će ga pratiti Šarl Lekler u drugom Ferariju, dvojac Meklarena Lando Noris i Oskar Pjastri, timski kolega Džordž Rasel i Hađar, a među prvih deset biće još vozač Alpina Pjer Gasli i Audijev Gabrijel Bortoleto.

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Drugi deo kvalifikacija bio je pomalo dramatičan za Antonelija, kojem je prvi krug bio poništen zbog silaska van granica staze u šestoj krivini. Ipak, nakon kratke posete garaži, Italijan se vratio na stazu i bez problema odvezao krug koji mu je omogućio plasman među deset najboljih. Ispod crte su tada ostali vozač Rejsing Bulsa Lijam Loson, Fernando Alonso u Aston Martinu, Karlos Sains u Vilijamsu, drugi vozač Aston Martina Lens Strol, vozač Alpina Franko Kolapinto i drugi vozač Rejsing Bulsa, Arvid Lindblad. Ipak, posle kazni zbog izazivanja incidenta u Bakuu i promene komponenata, Kolapinto će u trku krenuti sa 20. pozicije, a Lindblad zbog nove pogonske jedinice sa samog začelja.

U prvom delu kvalifikacija viđena je ozbiljna borba za prolazak među najbržih 16, a iznenađenje je bilo što su prvi put ove sezone oba vozača Aston Martina, koji su pre samo par dana produžili ugovor sa britanskim timom, uspela da prođu dalje. To međutim nije pošlo za rukom Niku Hulkenbergu u Audiju, dvojcu Hasa Oliveru Bermanu i Estebanu Okonu, Aleksu Albonu u Vilijamsu, dok su poslednja dva mesta pripala vozačima Kadilaka, Valteriju Botasu i Serhiju Peresu.

Trka u Maleziji na programu je u nedelju od 09.00.

Najbržih deset pred Veliku nagradu Bahreina u Maleziji

1. Maks Verstapen (Red Bul)

2. Luis Hamilton (Ferari)

3. Isak Hađar (Red Bul, plus pet pozicija)

4. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)

5. Šarl Lekler (Ferari)

6. Lando Noris (Meklaren)

7. Oskar Pjastri (Meklaren)

8. Džordž Rasel (Mercedes)

9. Pjer Gasli (Alpin)

10. Gabrijel Bortoleto (Audi)

PIŠE: Maja NAKARADIĆ