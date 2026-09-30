Zapalila se rukometna transfer pijaca: Zvezde menjaju klubove – Mem, Pitlik, Knor, braća Kosta

Vesprem je prethodnih godina bio izuzetak od pravila da u rukometu nema više obeštećenja. Pretprošlog leta nije žalio novca da dovede Hrvata Ivana Martinovića iz Rajn Nekar Levena godinu dana pre isteka saradnje sa Lavovima iz Manhajma. I naš Stefan Dodić je posle Evropskog prvenstva u Herningu početkom godine, gde je eksplodirao, prešao u mađarskog šampiona, a Vojvodina je dobila obeštećenje. Pre toga u Vespremu nisu žalili novca da dovedu trofejnog Španca, trenera Ćavija Paskvala , i hrvatskog srednjeg beka Luku Cindrića .

Rukomet je jeftin sport, nije globalan kao fudbal, košarka ili tenis, nema toliko novca... Postojala su do skoro nepisana pravila ovog sporta na terenu 40 puta 20 metara, a to je da se potpisuju igrači za godinu, nekada i godinu i po pre završetka sadašnjih ugovora.

Poslednjih meseci se rukometno tržište usijalo, pa i nemački klubovi plaćaju obeštećenja. Magdeburg je prethodnog leta izašao iz klišea dovođenjem hrvatskog golmana Dominika Kuzmanovića iz Gumersbaha i defanzivnog specijaliste Antonija Seradilje iz Štutgarta, pre toga i hrvatskog čuvara mreže Mateja Mandića iz Zagreba. 19.00: (1,40) Magdeburg (8,50) Kil (3,60) Flensburg, koji godinama ne može da dođe do trofeja u Nemačkoj i da se plasira u Ligu šampiona, morao je da sruši “rukometne zakone” i papreno plati obeštećenje za sjajnu portugalsku braću Kosta, Martima i Fransiska Kika. Spekuliše se da se radilo o milionskom iznosu, što je prava retkost u svetu rukometa. Pre nekoliko dana, Pari Sen Žermen, suočen sa krizom poslednjih godina u Ligi šampiona (dva vezana ispadanja u prvoj nokaut fazi), zavukao je ruku u džep i platio obeštećenje za Nemca Jurija Knora iz Olborga. Danski šampion je odmah reagovao i doveo sjajnog Faranina Elijasa Elefsena Skipagotua, kome ističe ugovor sa Zebrama s Baltika na kraju ove sezone.

Preraspodela je moći u najboljim evropskim klubovima. Već sada se zna da će naredna sezona da bude prava revolucija. Mnoga velika imena menjaju klubove. Tako ćemo od avgusta 2027. godine u dresu Fikse Berlina da gledamo Francuza Diku Mema iz Barselone i Simona Pitlika iz Flensburga. Oni su godinu i po ranije potpisali ugovor sa Lisicama iz glavnog grada Nemačke, ali alfa i omega evropskog vicešampiona Bob Haning nije uspeo da nagovori sadašnje klubove ovih zvezda da ih puste za obeštećenje godinu dana ranije. Dejanu Bandi Milosavljevu je isticao ugovor sa Fikse Berlinom u junu 2026. godine, pa je više od šest meseci ranije potpisao ugovor na 3+1 godinu sa poljskim šampionom Kjelceom. Kil je napravio sjajan posao ovog leta dolaskom Slovenca Domena Makuca iz Barselone kao slobodnog igrača. Mega transfer prethodnog leta je dolazak najboljeg svetskog golmana Emila Nilsena iz Barselone u Vesprem. I ovaj transfer je realizovan više od pola godine ranije. Znalo se još početkom prošle sezone da bucmasti Danac ide u gradić u blizini jezera Balaton. Juriju Knoru u Pari Sen Žermenu pridružiće se desni bek Renars Uščins, koji je još letos stavio paraf na trogodišnji ugovor sa Parižanima. Napušta Hanover na kraju ove sezone bez obeštećenja. Uroš Kojadinović (©MN Press) Od naših igrača, zna se da će Uroš Kojadinović, posle tri godine u Tuluzu, da pojača lisabonski Sporting, a ugovor sa PIK Segedom ističe i Lazaru Kukiću, a Stefanu Dodiću sa Vespremom. Kapiten Srbije Mijajlo Marsenić je godinu dana pre isteka saradnje saopštio, zajedno sa klubom, da u junu odlazi iz Fikse Berlina, ali i nemačkog rukometa. Kil je rešio pitanje pivota za narednu deceniju dolaskom nemačkog reprezentativca Justusa Fišera iz Hanovera.